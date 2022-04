LEIPZIG: Noora Forstén välttelee kisapaikalla "hengaamista"

Huomenna keskiviikkona se alkaa, elämän ensimmäinen maailmancupin finaali Noora Forsténille ja 12-vuotiaalle saksalaistamma Con Cayalle (Con Chello - Chambertin). Finaali jakautuu kolmeen osakilpailuun, jotka hypätään torstaina, perjantaina ja sunnuntaina.

Forstén teki maanantaina Riesenbeckissä viimeiset harjoitukset kahden hevosensa kanssa, pakkasi mukaan omat ja hevosten tavarat ja suuntasi sieltä reilun 400 kilometrin päähän Leipzigiin aikaisin tänäaamuna, tiistaina. Hän on saapunut kisapaikalle tänään tiistaina ja huomenna aamulla hypätään lämmittelyluokka.

Noora Forstén aikoo viettää keskittyneen viikonlopun Leipzigin messuhallissa. Hän ratsastaa hevosensa, mutta muuten suunnittelee pysyttelevänsä enimmäkseen poissa humusta.

"Tykkään katsella muiden ratoja, mutta muuten vihaan hengaamista luokkien välillä kisapaikalla. Se syö vain energiaa", Noora Forstén kertoo. Mieluummin hän kuuntelee hotellihuoneessa urheilupsykologisia äänikirjoja, joita on ladannut kännykkäänsä, tai kuuntelee Antti Holman podcasteja.

Leipzigissa ovat mukana ovat hallikauden parhaat ympäri maailmaa. Perinteisesti kovimmat vastustajat tulevat Euroopasta ja USA:sta, niin tälläkin kertaa. Forstén on silmäillyt lähtölistaa ja poimii sieltä kaksi nimeä: meille suomalaisille tutun sveitsiläisen Martin Fuchsin ja britin Harry Charlesin, 22-vuotiaan Peter Charlesin pojan. Liuta muitakin kovia nimiä on mukana. Irlannin Denis Lynchistä USA:n McLain Wardiin. Omaa sijoitustaan hän ei halua veikata, mutta toiveena olisi olla mukana sunnuntain finaaliluokkaan asti.

Aviomies Mikael vastaa hieman yllättäen puhelimeen Helsingistä.

"En tiedä lennänkö sinne Leipzigiin ollenkaan", hän paljastaa. "Lopullista päätöstä ei ole vielä tehty."

Hän tietää mistä on kyse, sillä on osallistunut maailmancupin finaaliin aiemmin kahdesti. Kilpailuviikonloppuna ei improvisoida eikä keksitä mitään uusia juttuja, vaan noudatetaan suunnitelmaa, joka perustuu kuluneeseen vuoteen ja joka on tehty valmentajan kanssa.

"Ja se valmentaja on Christian, en minä", Forstén sanoo ja viittaa Beerbaumin tallin työntekijään, kilparatsastajaan ja Noora Forsténin omavalmentajaan Christian Kukukiin. Tästä voi seurata hankalia tilanteita, sillä Mikael Forstén "tuntee itsensä". "On hyvin mahdollista, ja luonteeni huomioiden jopa todennäköistä, että jos olen paikan päällä, minullekin tulee näkemyksiä radan ratsastamisesta, ja se ei olisi ollenkaan hyvä juttu, että Noora joutuisi ehkä kuulemaan toisistaan eriäviä ideoita, sillä hän on sen tyypin ratsastaja, joka haluaa tietää tarkoin mitä pitää tehdä eikä puntaroida eri vaihtoehtojen välillä", Forstén pohtii.

Mikael Forstén toteaa, että oli hän h-hetkellä paikan päällä tai kotona nettiteeveen äärellä, häntä ei jännitä. Siihen taas vaikuttavat faktat.

"Paljon enemmän jännittää, kun Eva pelaa tennistä", hän paljastaa. Mikael Forsténista on kuoriutunut antaumuksellinen tennis-isä kouluikäiselle tyttärelleen, mutta enemmänkin kyse on siitä, että esteratsastuksen hän tuntee kuin omat taskunsa.

"Aina voi tulla jymy-yllätys tai toisaalta pettymys ja virhe, mutta sen verran paljon olen tätä lajia seurannut, että tiedän, ettei onnella tässä lajissa ole hirveästi tekemistä. Todennäköisyyksien mukaan mennään. Toivon, että menee tosi hyvin, mutta samaan hengenvetoon, jos kootaan faktat, tiedän, että Noora on 40-vuotias perheenäiti, joka hyppää silloin tällöin kisoissa ja hänellä on vastassaan maailman parhaat, jotka ratsastavat kilpaa viitenä päivänä jokaikisenä vuoden viikkona."