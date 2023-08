Lotta Lamberg toinen Arvillen kahdessa tähdessä - Esteet vaihtuivat kenttään työpaikan mukana

Lotta Lamberg sijoittui toiseksi Belgian Arvillessa kahden tähden lyhyessä kilpailussa. Ratsunaan hänellä oli 11-vuotias FWB-tamma Come in like A Rose (Indoctro – Come Back II). Suuren osallistujamäärän takia luokka jaettiin kahtia, Lambergin puoliskon ollessa avoin vuoden 2000 jälkeen syntyneille ratsastajille.

Ratsukko oli koulukokeen jälkeen seitsemäs tuloksella 70,57 %. Maastokoe meni puhtaasti ihanneajassa ja estekokeessa tuli yksi pudotus. Lamberg kertoo, että hevonen oli jo vähän väsynyt estekokeessa.

Alun perin 21-vuotias hämeenkyröläinen oli esteratsastaja. Viisi vuotta sitten hän lähti Saksaan Sanna Siltakorven ja Elmo Jankarin talliin ja samalla laji vaihtui kenttään.

”Luonnollisesti muuttui kenttäratsastukseen. Pääsee tekemään monipuolisemmin, ei vain rataesteitä.”

Kouluratsastusta Lamberg ei ennen Saksaan muuttoa ollut varsinaisesti treenannut, vaikka sileäntunneilla olikin käynyt.

”En kutsuisi sitä kouluratsastukseksi.”

Come in like a Rose on hänen äitinsä omistuksessa ja tullut perheeseen jo 2-vuotiaana. Tamma oli sisäänratsastettu muualla, mutta muuten Lamberg on sen itse kouluttanut.

”Toi on kiva hevonen kouluradalla. Suorittaa, mitä pyydetään. Se on aika näyttävä hevonen luontaisesti, koska on iso. Myös luonteeltaan tosi tasainen, ei koskaan kuumu kouluradalla.”

Estesukuisena hevoselle rataesteet ovat helppoja, maastossa vesieste on ollut ongelmana. Viime vuoden PM-kilpailuissa oli ongelmia juuri vesiesteellä.

”On jo parempi, mutta pitää ratsastaa vedelle aika vahvasti.”