Lumenpudottaja meni läpi katosta Kimmon Tallilla

Kimmon Tallin Facebook-sivuilla kerrotaan, että Kimmon tallilla on sattunut eilen lumenpudotuksessa tapaturma tallitoiminnan ulkopuoliselle henkilölle. "Maneesi on käyttökiellossa, kunnes loput lumet maneesin katolta on saatu pudotettua. Tämän seurauksena tulevan viikonlopun (26.2.) kilpailut on peruttu."

Joroislaisen Kimmon Tallin omistaja Jukka Leväinen vahvistaa, että tallille tilattiin lumitilanteen takia ammattimainen lumenpudottaja, jolle onnettomuus sattui.

"Kaveri putosi läpi ja vietiin Kuopion sairaalaan. Tietääkseni murtumia tuli", Leväinen kertoo. "Siinä on katossa paikoin sellaiset kattomuovit ja sellaisesta kohdasta meni."

Leväinen on rakennusalan yrittäjä, joka osti tallin noin kaksi vuotta sitten. Itse hän ei tallia pidä, vaan on vuokrannut liiketoiminnan Mari Pulkkiselle, joka pyörittää tallitoimintaa.

Myös Kimmo Kinnunen jatkaa entisellä kotitallillaan valmennustoimintaa.

SRL kehotti 18.2. huolehtimaan talli- ja maneesirakennusten lumikuormatilanteesta. Liiton sivuilla viitataan vesi.fi-sivustoon, jossa kerrotaan, että kun lumikuorma kasvaa maastossa noin 100 kiloon neliömetrillä, hallien piilevät rakenneviat alkavat ilmetä. Erityisen riskialttiita ovat suuret hallit ja vastaavat rakennukset. Vesisade lisää katon lumikuormaa merkittävästi. Jo puolen metrin lumikerros kannattaakin poistaa isojen hallien katoilta.

SRL muistuttaa, että kiinteistönomistajan on seurattava lumitilannetta ja huolehdittava siitä, että lunta poistetaan katolta tarpeen mukaan. Lumenpudotuksessa on aina syytä käyttää ammattilaisapua ja huolehdittava työturvallisuudesta ja ohikulkijoiden turvallisuudesta.

