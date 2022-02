Lumet tulivat maneesin katolta, lapsi jäi alle – Palomestari: "Jos nyt ei tyhjennetä, niin ei koskaan"

Holopainen varoittaa lisääntyvästä lumikuormasta. Nyt eletään kriittisiä hetkiä.

"Meillä oli aamulla yhdeksän lumen aiheuttamaa tehtävää", Holopainen kertoo perjantaina.

Hän toteaa, että lunta on katoilla nyt niin paljon, että ne on syytä käydä tiputtamassa. "Ratsastusmaneeseissa jännitemitta on niin iso, että kuorma on valtava. Jos nyt ei tyhjennetä, niin ei koskaan."

Esimerkiksi Pohjois-Karjalan Valtimolla oli jo 1,5 viikkoa sitten mitattu 130 kilon lumikuorma. Paino lasketaan per neliömetri.

"180 kiloa on normaalirakennusten lumenkesto, ja tuon jälkeen lunta on tullut varmaan 30 senttimetriä, ja nyt se on vielä märkää. Ollaan oikeasti painorajoilla."