Maastoestetyypit tutuksi yleisölle kenttäklinikassa – Enska ja Jaska valloittivat yleisön, katso kuvagalleria

Ensimmäisessä lauantain Hevoset-messujen klinikoista pitäydyttiin perusasioiden äärellä, eli kouluratsastuksessa, vaikkakin Ville Vaurion silmien alla ratsasti kenttäratsastaja Mikko Moisala, mutta toisessa lähdettiin jo reilusti vauhdikkaammalle tielle.

Pauliina Swindellsin vetämässä kenttäratsastusklinikassa areenalle saapui neljä eri tasolla olevaa ratsukkoa, joiden avulla nähtiin, millaisia maastoesteitä ja maastoestetehtäviä lajissa voi tulla vastaan.

Linjat olivat suoria ja vinoja, ja estetyyppejä oli monen tyyppisiä nuolenkärjestä massiiviseen juna-esteeseen, joka seisoi keskellä areenaa.

Tehtäviä hypättiin niin apupuomien tuella kuin yksittäisinä, mutta lopuksi osa ratsukoista teki vaativia ja erittäinkin teknisiä linjoja.

Wilhelmiina Poikkeus ja Anna Lehto edustivat kokeneempaa ja pidemmälle ehtineitä ratsukoita, vaikkakin Poikkeuksen Lucas Stone on vasta 6 vuotta.

Se on Concretosta ja huippuemästä, kenttätamma Zinniasta (Robin Z), joka ei ole kenenkään muun, kuin Piia Pantsun Cynan tytär.

Meri Kahala on harrastanut 10-vuotiaalla Rosa-hevosellaan kenttäratsastusta vasta lyhyen tovin, ja ratsukolla on yhteistä matkaa takana muutaman kilpailun verran harrastetasolla.

Klinikan neljäs ratsukko oli kuitenkin se, joka varmasti valloitti yleisön sydämet. Poikkeuksen tytär, 8-vuotias Edith, eli lempinimeltään Enska, ratsasti 6-vuotiaalla irlantilaisponi Oatfield Zak Attackilla, eli Jaskalla.

"Jännitti aika paljon", kaksi kertaa maastoesteitä ennen messuesiintymistä hypännyt nuori ratsastaja kertoo.

Jaskalla on kaksikosta enemmän kokemusta, sillä poni on hypännyt Irlannissa nuorten ponien luokkia 80 senttimetrin korkeudelle. Laji on vienyt siis sekä äidin että tyttären mennessään, ja seuraavaksi Enskalla ja Jaskalla on edessään hallimaastoestekilpailut 60 sentin tasolla.