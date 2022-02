Mallatilla kulkee – ujo E Beliss löytänyt rohkeutensa, myös Quazar L hypännyt nollaa

10-vuotias E Beliss on Mallatin oma tamma, joka tuli hänelle 5-vuotiaana ja jonka kanssa hän on edennyt rauhallisesti, sillä tamma on ollut kovin ujo.

"Sen takia on ollut olo, ettei tasoa voi nostaa määräänsä enempää, mutta nyt se on kyllä yllättänyt."

Beliss on tehnyt urallaan suhteellisen vähän. Siihen on suurin syy se, että Mallatin asiakashevoset menevät aina omien edelle. "Jos on kiirettä tai ei ole rahaa, niin sitä ei voi raahata kisoihin."

Espanjassa tamma on kuitenkin osoittanut kyvykkyytensä, ja jos aiemmin Mallatilta olisi kysynyt, mihin skouppi riittää, hän olisi todennäköisesti miettinyt hieman.

"Nyt en osaa enää asettaa sille rajoja, näyttää hirveän hyvältä", hän hymyilee.

"Se on innoissaan, ja rataa ennen pukitteleekin. Yhtäkkiä se tietää, mitä tehdä. Se on myös todella iso hevonen, joten se on ehkä tarvinnut kaiken tämän ajan kasvaakseen. Enää se ei ujostele."

Onko tamma myynnissä?

"Pikkusummalla ei. Sen vetcheck ei ole täydellinen, ei tosin katastrofikaan, mutta en lähde myymällä sitä halvalla, jos ihmiset tinkivät sen takia, että kuvissa on sanomista", Mallat tokaisee.

Hän kuitenkin toteaa, että jos nyt joku haluaa maksaa kunnon rahaa....