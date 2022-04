Midt-West Zalando jouduttiin ähkyleikkaamaan kahdesti

Ratsukko voitti viime vuonna junioreiden SM-hopeaa. Suomeen 9-vuotias tanskalaisruuna tuli syksyllä 2020, eikä se ole aiemmin kärsinyt vatsaongelmista.

17-vuotias Plith kertoo, että hän oli kaksi viikkoa sitten torstaina aamupäivällä valmennuksessa, ja sitten iltapäivällä normaaliin tapaan vielä taluttamassa hevostaan. Illalla tallilta tuli soitto, että ruuna on levoton ja ähkyisen oloinen.

Hevosta tutkittiin kotitallilla Helsingin Ruskeasuolla, ja hyvin nopeasti se päätettiin viedä hevossairaalaan. Samana yönä se leikattiin. Toipuminen käynnistyi hyvin, mutta maanantaina paksusuolen asennonmuutos uusiutui, ja hevonen päädyttiin leikkaamaan uudelleen.

Tämän jälkeen toipuminen on sujunut hyvin.

”Pitkä kuntoutus on edessä, mutta ainakin se pääsi kotiin, ja siitä olemme iloisia”, Plith sanoo.

Midt-West Zalando on hänen ainoa kilpahevosensa, ja hänen piti tällä viikolla kilpailla sen kanssa Norjassa. Plith kuitenkin painottaa, että kilparadat eivät ole nyt millään tavoin mielessä.

”Toivotaan, että tässä mitään ei enää tule. Minulla on vielä kausi 2023 junioreissa, ja onneksi hevonen on nuori. Ehkä taas ensi vuonna kilpailemme, mutta se ei ole nyt millään tavoin ajankohtaista. Tärkeintä on nyt saada Simba kuntoon”, hän sanoo.