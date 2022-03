Mist of Titaniumille ja Emma Kanervalle hieno kansainvälinen GP-debyytti - toinen!

Kanerva ja Suomessa kasvatettu oldenburg-ruuna Mist of Titanium (Millennium - Diamonit) ottivat Herningissä kolmen tähden tasolla kilpaillussa luokassa toisen sijan prosentein 71,109.

Mist of Titanium eli Pluto on 10-vuotias ja se vasta aloittelee GP-uraansa. Se on isokokoinen, joten voiman kerääminen on vienyt aikaa.

Parhaimmillaan ratsukko oli lisätyissä raveissa sekä vaihtosarjoissa, joskin ykkösvaihtojen lopussa tuli pieni takajalkavirhe. Piaffit kaipaavat vielä voimaa ja loppulinjalla ratsukolla näytti olevan pieni väärinymmärrys siitä, mitä ollaan tekemässä. Vähän paremmilla piaffeilla ratsukko olisi ollut luokan ykkönen. Passageista ratsukko sai seiskaa, mutta niistä voi odottaa jatkossa paljon parempiakin numeroita.

Yleisvaikutelmaltaan Marjo Vainikan kasvattama ja Emma Kanervan kokonaan kouluttama Mist of Titanium on silmää miellyttävä ja tyytyväisen näköinen, ja tuomarit antoivat ratsukolle selvästi mielellään pisteitä.

Luokan voitti isäntämaan Carina Cassøe Krüth hevosellaan Heiline's Zackton. Luokassa oli 17 lähtijää.

Kanerva kilpailee Herningissä myös 5 tähden kierrosta viime kesän EM-ratsullaan Greek Air.

Tulokset täällä.