Miten lähtenyt astutuskausi käyntiin suomenratsuilla? Kustannustaso yksi jarrutekijä

Viime vuoden menestyjä 32 tammalla, jo 20-vuotias Ratsu Reima ei omistajansa Harri Kiesin mielestä tarvitse tänä vuonna tammoja ”muutamaa enempää”. ”Tämä on myös sen viimeinen kausi. Hyppääminen käy vanhan orin päälle ja me halutaan kuitenkin se tossa vielä pitää. Sillä on nyt pari varausta.”

18-vuotias Jalopeno astuu myös viimeistä kauttaan.”Varauksia jo yli 10, mikä on sille tosi hyvä määrä, kun tammoja koko viime kautena oli 7”, oriaseman pitäjä Satu Kiviniemi kertoo. Samalla asemalla hyppäävä Taikatumma on puolestaan saanut vasta muutaman tamman, vaikka se kuului viime vuoden menestyjiin 29 tammallaan.