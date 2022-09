Stella Hagelstam ja Mount St John Kom Fairy Tale Flyingessä PM-kilpailuissa. Leena Alerini

Ratsastusuutiset

MM-kouluratsu KOM Fairy Tale tuli myyntiin - 16-vuotiaan hinta 150 000 euroa + vero

"Hinta on tosi realistinen, eikä päätä huimaava. Tämä hevonen on selkeästi pääsylippu isoille radoille. Kiinnostusta on kyllä ollut", hevosen ratsastaja Stella Hagelstam kertoo.