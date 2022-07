MM-ratsukot valittu

Ratsastajainliiton hallitus on nimennyt ratsukot Herningin MM-kilpailujen, ECCO FEI World Championships Herning – Denmark 2022, niin kutsutulle pitkälle listalle.

Pitkä lista kertoo sen, mitkä ratsastajanimet ovat mahdollisia joukkueessa, ei vielä sitä, ketkä lopullisesti valitaan.

"Listan ulkopuolelta ei tule enää ketään, mutta listan sisällä nimiä ei ole laitettu lopulliseen järjestykseen", kiteyttää SRL:n urheilujohtaja Jutta Koivula.

Suomen koulujoukkueen ankkurina ratsastaa odotetusti Henri Ruoste, joka on tehnyt loistavia tuloksia.

Toinen isoissa kisoissa hyviä prosentteja tehnyt ratsastaja Emma Kanerva on jo pidemmän aikaa ollut toinen varma starttaaja. Muista paikoista on ollut enemmän polemiikkia ja tilannetta on katsastettu aivan pitkän lista nimeämispäivään asti. PM-kisat Flyingessä viikko sitten olivat tällainen katsastustilanne.

Maajoukkuevalmentaja Rien van der Schaft jatkaa katsastamista aina lopulliseen valintapäivään 25.7. asti. Hän on tälläkin hetkellä Suomessa valmentamassa.

Pitkällä listalla ovat myös Mikaela Soratie, Anna Tallberg ja Stella Hagelstam, joista yksi on vääjäämättä vararatsukko. Liitosta korostetaan, että lopulliset valinnat joukkueista tehdään 25.7.

Suurimman osan kohdalta kilpailut on kilpaltu ennen MM:iä, mutta Stella Hagelstam suunnittelee startata uuden hevosensa KOM Fairytalen kanssa vielä kuun puolivälissä Viron Perilassa.