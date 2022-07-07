MM:ien maakohtaiset pitkät listat julki
Vikellys poikkeaa muista ratsastuksen lajeista siinä, että miehet ja naiset on jaettu omiin ryhmiinsä. Myös kaksin- ja kolminvikellys ovat omia lajejansa.
Maa - ratsastaja - hevonen
Kouluratsastus
ARM SCHOPF Carrie YV SAUMUR
AUS OATLEY Lyndal SM ELVIVE
AUS OATLEY Lyndal MK EROS
AUS HANNA Mary BW SYRIANA
AUS HANNA Mary CI CALANTA
AUS PEARCE Simone JF FIDERDANCE
AUS MCLEAN Warwick FB HENDRIX
AUS OATLEY Kristy NO ROSENLORBEER
AUS BROWN Jayden KX WILLINGAPARK SKY DIAMOND
AUT MAX-THEURER Victoria VP BIRKHOF'S TOPAS FBW
AUT BACHER Florian RK FIDERTRAUM OLD
AUT LEHFELLNER Stefan TL ROBERTO CARLOS MT
AUT SCHUMACH Christian YZ DONNA KARACHO
AUT VOGLSANG Renate SK FUERST FERDINAND ZUR FASANENHOEHE
BEL PAULUIS Larissa SG FIRST- STEP VALENTIN
BEL PAULUIS Larissa TF FLAMBEAU
BEL DEFALQUE Charlotte HP BOTTICELLI
BEL MICHIELS Domien DV INTERMEZZO VAN HET MEERDAALHOF
BEL VANDEBORNE Lore RQ IKKE-PIA V/D BERGERHOEVE
BEL VANDENBERGHE Thibault ZJ SANTIAGO SONG
BEL VERWIMP Jorinde CB CHARMER
BEL DE RUIJTER Muriel VF D QUARTERBOY VH BLOEMENHOF
BRA CHAVES DE ALMEIDA Nuno ZI FEEL GOOD VO
BRA MARCARI OLIVA João Victor TQ ESCORIAL HORSECAMPLINE
BRA TAVARES DE ALMEIDA Pedro Manuel TF FAMOUS DO VOUGA
CAN CHIA Ariana BV FIDERFLAME
CAN FORTMULLER Pia DT FRIEDA
CAN LANE Megan ZE ZODIAC MW
CAN MOREIRA LALIBERTE Naima XJ STATESMAN
CAN TORKKELI Ryan ZY STERNENWANDERER
COL APONTE GONZALEZ Maria Alejandra EX DUKE DE NIRO
CRO PAVICIC Karen ZL TOTEM
DEN DUFOUR Cathrine HB BOHEMIAN
DEN DUFOUR Cathrine IM VAMOS AMIGOS
DEN MERRALD Nanna Skodborg KR BLUE HORS ZACK
DEN BACHMANN ANDERSEN Daniel BX MARSHALL-BELL
DEN HELGSTRAND Andreas OD JOVIAN
DEN HELGSTRAND Andreas OD QUEENPARKS WENDY
DEN LARSEN Lone Bang XL THRANEGAARDENS ROSTOV
DEN KRÜTH Carina Cassøe GZ HEILINE'S DANCIERA
DOM LOSOS DE MUÑIZ Yvonne VM AQUAMARIJN
ESP MARTIN DOCKX Jose Daniel IR MALAGUENO LXXXIII
ESP GARCIA MENA José Antonio UX DIVINA ROYAL
ESP SÁNCHEZ DEL BARCO Alejandro BT QUINCALLO DE INDALO
ESP HERNANDEZ VILA Teia YQ ROMERO DE TRUJILLO
ESP CARRASCOSA Borja NN LAPONIA
ESP CASTILLA RUIZ Claudio YC HI-RICO DO SOBRAL
ESP ELIAS LARA Agusti UJ ALTANEIRO
ESP DOMINGO COLL Jordi NV ESPRIT DOND D
EST AYACHE Grete CU FARAO DA RAIA
EST ELLERMANN Dina YA DONNA ANNA
FIN RUOSTE Henri LO ROSSETTI
FIN RUOSTE Henri ON KONTESTRO DB
FIN KANERVA Emma DM GREEK AIR
FIN KANERVA Emma EB MIST OF TITANIUM OLD
FIN KANERVA Emma MJ FELDROSE FRH
FIN SORATIE Mikaela AB HOT CASANOVA
FIN TALLBERG Anna LB GREVENS ZORRO
FIN HAGELSTAM Stella RZ MOUNT ST JOHN KOM FAIRY TALE
FRA BARBANÇON Morgan RO SIR DONNERHALL II OLD
FRA BARBANÇON Morgan DK HABANA LIBRE A
FRA BASQUIN Pauline BC SERTORIUS DE RIMA Z IFCE
FRA POTTIER Corentin CR GOTILAS DU FEUILLARD
FRA NOWAKOWSKI Antoine AF QUATER GIRL
FRA AYACHE Alexandre OJ JOLENE
FRA PINTO Isabelle OY LA GESSE HOT CHOCOLAT VD KWAPLAS
FRA CHALVIGNAC Charlotte BE ICARO DAS FIGUEIRAS
GBR DAVISON Richard QJ BUBBLINGH
GBR DUJARDIN Charlotte EI IMHOTEP
GBR PAPE Susan WL HARMONY'S ECLECTISCH
GBR FRY Charlotte OB EVERDALE
GBR FRY Charlotte HH GLAMOURDALE
GBR HUGHES Gareth HK CLASSIC BRIOLINCA
GBR HUGHES Gareth NP SINTANO VAN HOF OLYMPIA
GBR TOMLINSON Laura VZ FALLATIJN
GER WERTH Isabell CM DSP QUANTAZ
GER WANDRES Frederic LO DUKE OF BRITAIN FRH
GER WANDRES Frederic PV BLUETOOTH OLD
GER WERNDL Benjamin LM FAMOSO OLD
GER WERNDL Benjamin LM DAILY MIRROR
GER KLIMKE Ingrid FC FRANZISKUS
GER LANGEHANENBERG Helen ED ANNABELLE
GER SCHNEIDER Dorothee GT FAUSTUS
HUN LOSONCZY Anikó BE DIOR S
HUN SZOKOLA Csaba XS ENYING
HUN SZALAI Nikolett XV WILLY THE HIT
IND AGARWALLA Anush OC SIR CARAMELLO OLD
IND VORA Shruti GQ DENIGHTRON
IRL BAKER Alex MD DUTCHMAN
IRL MERVELDT Anna YS ESPORIM
IRL HOLSTEIN Heike DP SAMBUCA
IRL KLATZKO Sorrell IV TURBO
IRL LYLE Abigail OY GIRALDO
IRL LYLE Abigail MN FARRELL
IRL RAWLINS Dane VF ESPOIRE
JPN HARADA Kiichi UA SIR GALANTO
JPN HAYASHI Shingo UB SCOLARI
JPN KUROKI Akane NJ ELASTICO
JPN SADO Kazuki ZS BAROLO
LTU VANAGAITE Justina UO NABAB
LUX SKARSOE Fie Christine ZR IMPERADOR DOS CEDROS
LUX WAGNER EHLINGER Nicolas IN QUATER BACK JUNIOR FRH
MAR RAHMOUNI Yessin VZ ALL AT ONCE
MDA GLINKA Alisa GF AACHEN
NED VAN LIERE Dinja SD HERMES
NED VAN LIERE Dinja DL HARTSUIJKER
NED SCHOLTENS Emmelie DI INDIAN ROCK
NED VAN DER PUTTEN Marieke ME TORVESLETTENS TITANIUM RS
NED ZWEISTRA Thamar UA HEXAGON'S ICH WEISS
NED NIJVELT Karen VP ELYSIAS
NED NEKEMAN Denise IB BOSTON STH
NED MINDERHOUD Hans Peter BI GLOCK'S DREAM BOY N.O.P.
NOR HESTENGEN Trude AC CHRISTIANSLUND FURSTINO
NOR KLAESSON Mathilde Merethe VZ SANDBAEKS RIO EL
NOR FREESE Isabel DN TOTAL HOPE OLD
NZL GALLOWAY Melissa CA WINDERMERE J'OBEI W
NZL THOMPSON John SD CHEMISTRY
NZL LENNARD Gaylene PZ JAX JOHNSON
PLE AL SHAER Diana UO UNAZALEE DE MASSA
POL MILCZAREK Katarzyna DX GUAPO
POL SKOWRONSKA-KOZUBIK Zaneta ZR ROMANTIC P
POL SZULC Aleksandra FK BREAKDANCE
POL MIERZWINSKA Anna ZE DEAN MARTIN
POR CANELAS Filipe JM FORTUNA
POR PEREIRA Hugo TA FALSARIO LS
POR MOREIRA João Pedro HE ZONIK HIT
POR CAETANO Maria QQ FENIX DE TINEO
POR MENERES Martim SS EQUADOR
POR TORRES Rodrigo NX FOGOSO HORSECAMPLINE
POR GODINHO Vasco Mira LO GARRETT
POR PINTO Carlos SW FUGAZ DA LAGOALVA
RSA FERREIRA Gretha QO ZIDANE
SGP CHEW Caroline TL TRIBIANI
SUI AEBERHARD Carla VW DELIOH VON BUCHMATT CH
SUI EGGENBERGER Delia IO FAIRTRADE
SUI ROGERSON Charlotta IC FAMORA
NF Athlete FEI ID Athlete last name Athlete first name Horse FEI ID Horse complete name
DRESSAGE NOMINATED ENTRIES
SUI WETTSTEIN Estelle XG GREAT ESCAPE CAMELOT
SUI WETTSTEIN Estelle CB QUATERBOY
SUI FERNANDEZ Elena YV SUENO II
SUI LENHERR Charlotte UN SIR STANLEY W
SUI NGOVAN Gilles WY ZIGZAG
SWE KITTEL Patrik SH TOUCHDOWN
SWE KITTEL Patrik LJ FOREVER YOUNG HRH
SWE RAMEL Juliette EF BURIEL K.H.
SWE RAMEL Antonia YR CURIOSITY
SWE NILSHAGEN Therese VX DANTE WELTINO OLD
SWE HOGBERG Jeanna SI ASTORIA
SWE DUE BOJE Johanna LX MAZY KLOVENHOJ
SWE VILHELMSON SILFVÉN Tinne NY DEVANTO
USA DUERRHAMMER Katie IZ QUARTETT
USA DUERRHAMMER Katie JD PAXTON
USA HOLZER Ashley VX VALENTINE
USA JORST Charlotte YF KASTEL'S NINTENDO
USA LYLE Adrienne LR SALVINO
USA TARJAN Alice DE SERENADE MF
USA TUBMAN Sarah HH FIRST APPLE
USA PETERS Steffen DN SUPPENKASPER
Esteratsastus
ARG ALBISU Joaquin QI CALLISTO DES BIEFFES
ARG FERRO MENENDEZ Ezequiel Andres KA CHEPMEN
ARG LAROCCA José María (jr) HH FINN LENTE
ARG LAROCCA Matias WB QUINTINO
ARG SEJANES Fabian XK HARLEY VD BISSCHOP
AUS ARKINS James DZ EUROSTAR
AUS BALCOMB Lauren QO VERDINI D'HOUTVELD Z
AUS LAURIE Katie PM DJANGO II
AUS RAYMONT Billy IQ BLACK JACK IXE
AUS SCOTT Hilary LQ OAKS MILKY WAY
AUS TOPS-ALEXANDER Edwina YN FELLOW CASTLEFIELD
AUT BABANITZ Bianca CB CAIPIDOR
AUT EDER Stefan CA DR SCARPO
AUT HOUTZAGER-KAYSER Julia OL HIGH FIVE
AUT KÜHNER Max XJ EIC CORIOLIS DES ISLES
AUT KÜHNER Max BQ ELEKTRIC BLUE P
AUT OBERNAUER Christoph WY KLEONS RENEGADE
AUT PUCK Gerfried DO EQUITRON MELODY VD SMIDSHOEVE
AUT REICH Alessandra PL LOYD
AUT RHOMBERG Katharina IT CUMA
BEL BRUYNSEELS Niels TT DELUX VAN T & L
BEL CLEMENS Pieter DS HULDE G
BEL GUERY Jérôme VE QUEL HOMME DE HUS
BEL PHILIPPAERTS Nicola MK KATANGA V/H DINGESHOF
BEL PHILIPPAERTS Olivier LO H&M MIRO
BEL PHILIPPAERTS Olivier LF LE BLUE DIAMOND V'T RUYTERSHOF
BEL THOMAS Gilles XV LUNA VAN HET DENNEHOF
BEL VERLOOY Jos NO IGOR
BEL VERMEIR Wilm HP IQ VAN HET STEENTJE
BEL WATHELET Gregory CO NEVADOS S
BRA AMARAL Felipe SM ANDROIDE K
BRA CARDOSO DE RESENDE ALVES Bernardo HC EL TORREO DE MUZE
BRA CARDOSO DE RESENDE ALVES Bernardo NR MOSITO VAN HET HELLEHOF
BRA MANSUR Yuri AB QH ALFONS SANTO ANTONIO
BRA MANSUR Yuri AD VITIKI
BRA MESQUITA MUSA Francisco José OI CARTE DE BLUE PS MARATHON
BRA MODOLO ZANOTELLI Marlon UA LIKE A DIAMOND VAN HET SCHAECK
BRA MODOLO ZANOTELLI Marlon VN VDL EDGAR M
BRA PEREIRA DE MENEZES Eduardo YJ H CHAGANUS
BRA VENISS Pedro PH BOECKMANNS LORD PEZI JUNIOR
BRA VENISS Pedro BV NIMROD DE MUZE Z
CAN ASSELIN Ben KF LUIKAN Q
CAN BALLARD Erynn DX GAKHIR
CAN CONE Mac CU ZAIA DI SAN GIOVANNI
CAN DESLAURIERS Mario TU BARDOLINA
CAN DESLAURIERS Mario CG EMERSON
CAN DESLAURIERS Mario EW URIS DE LA ROQUE
CAN FOSTER Tiffany CL FIGOR
CAN FOSTER Tiffany RH HAMILTON
CAN MILLAR Amy WG TRUMAN
CAN UNDERHILL Beth JJ NIKKA VD BISSCHOP
CHN WANG Ella Yunjing RA QUIDAMIA D
COL DIAZ ORTEGA Santiago IE CHASANDRO BOY
COL GALLEGO Juan Manuel PO FEE DES SEQUOIAS Z
COL LOPEZ LIZARAZO Rene QT KHEROS VAN'T HOOGEINDE
COL RAMIREZ Carlos AX EXTRA DES SEQUOIAS
COL RUEDA Camilo VD INDUS VAN HET KEYSEREYCK
COL TERAN TAFUR Roberto IT DEZ' OOKTOFF
CZE OPATRNY Ales RP FOREWER
CZE TRETERA Vladimir AT GANGSTER V/H NODDEVELT
DEN ANDERSEN Lars Bak WQ CARL-HEINZ B.
DEN BARKER Rikke Belinda JG TABALOU PS
DEN ERICSSON-CAREY Linnea ZV SKORPHULTS BALOUTENDRO
DEN HALLUNDBAEK Emil CU CHALISCO
DEN KÜNNEMANN Konstantin Deeken SA AK'S CROWNEY
DEN SCHOU Andreas IC DARC DE LUX
DEN SCHOU Andreas MR DIACARDO BS
DEN SCHOU Andreas MI INDEPENDENT (SWB)
EGY ELZOGHBY Karim DU ZANDIGO
EGY NASSAR Nayel CQ EL CONDE
EGY NASSAR Nayel EC IGOR VAN DE WITTEMOERE
EGY TALAAT Mohamed JH DARSHAN
EGY ZEYADA Mouda WG FIORI LS
EGY ZEYADA Mouda OL GALANTHOS SHK
ESP ALVAREZ AZNAR Eduardo LU BENTLEY DE SURY
ESP ALVAREZ AZNAR Eduardo AU ROKFELLER DE PLEVILLE BOIS MARGOT
ESP ALVAREZ MOYA Sergio AX ALAMO
ESP ALVAREZ MOYA Sergio PW MALIBU DE MUZE
ESP FERNANDEZ SARO Manuel BF JARLIN DE TORRES
ESP GARCIA ROQUE Ismael MH LA COSTA
ESP MARQUEZ GALOBARDES Alberto MD UCELLO MASSUERE
ESP NUÑEZ RIVA Santiago QB VALENTINO DE HUS Z
FRA BILLOT Mathieu HF QUEL FILOU
FRA BOST Roger Yves RS BALLERINE DU VILPION
FRA BOST Roger Yves IV CASSIUS CLAY VDV Z
FRA BOUDANT Francois Xavier TQ BRAZYL DU MEZEL
FRA COTTARD Gregory HE BIBICI
FRA DELESTRE Simon MZ CAYMAN JOLLY JUMPER
FRA DELESTRE Simon PB TINKA'S HERO Z
FRA EPAILLARD Julien HF CARACOLE DE LA ROQUE
FRA EPAILLARD Julien WR GRACIEUX DU PACHIS
FRA LEPREVOST Penelope BC GFE EXCALIBUR DE LA TOUR VIDAL
FRA MOISSONNIER Megane PP CORDIAL
FRA ROBERT Olivier VT VIVALDI DES MENEAUX
FRA STAUT Kevin PZ SCUDERIA VIKING D'LA ROUSSERIE
FRA STAUT Kevin XQ VISCONTI DU TELMAN
GBR BRASH Scott SN HELLO JEFFERSON
GBR CHARLES Harry MK ARALYN BLUE
GBR CHARLES Harry TV CASQUO BLUE
GBR CHARLES Harry NF ROMEO
GBR CHARLES Harry YL STARDUST
GBR HALL MCATEER Jodie AT SALT'N PEPPA
GBR INGLIS Amy NP WISHES
GBR MAHER Ben HH EXPLOSION W
GBR MAHER Ben PI FALTIC HB
GBR SAMPSON Matthew VH FABRICE DN
GBR STOCKDALE Joseph EI EQUINE AMERICA CACHAREL
GBR WHITAKER Ellen PI EQUINE AMERICA SPACECAKE
GBR WHITAKER Jack BV EQUINE AMERICA VALMY DE LA LANDE
GBR WHITAKER John AL EQUINE AMERICA UNICK DU FRANCPORT
GER AHLMANN Christian YF DOMINATOR Z
GER DEUSSER Daniel HC KILLER QUEEN VDM
GER ECKERMANN Katrin NG CALA MANDIA
GER EHNING Marcus CD STARGOLD
GER KUKUK Christian BE MUMBAI
GER MEYER-ZIMMERMANN Janne Friederike UG MESSI VAN 'T RUYTERSHOF
GER NIEBERG Gerrit AO BEN
GER STEVENS Mario PR STARISSA
GER THIEME Andre GO DSP CHAKARIA
GER WARGERS Jana GG LIMBRIDGE
GRE MYTILINEOU Ioli AU L'ARTISTE DE TOXANDRA
GRE MYTILINEOU Ioli TB LEVIS DE MUZE
IRL ALLEN Bertram YF PACINO AMIRO
IRL BOURNS Andrew KD SEA TOPBLUE
IRL BREEN Trevor RR HIGHLAND PRESIDENT
IRL COYLE Daniel YB LEGACY
IRL COYLE Daniel MF OAK GROVE'S CARLYLE
IRL KENNY Darragh DU GREAT-TIKILA J
IRL KENNY Darragh JZ VDL CARTELLO
IRL KENNY Darragh EF VOLNAY DU BOISDEVILLE
IRL LYNCH Denis FZ BROOKLYN HEIGHTS
IRL LYNCH Denis AQ CRISTELLO
IRL O'CONNOR Cian XS C VIER
IRL O'CONNOR Cian TX KILKENNY
IRL RYAN Jack TZ BBS MCGREGOR
IRL SWAIL Conor DP COUNT ME IN
IRL WACHMAN Max SC BERLUX Z
ISR BLUMAN Daniel RR GEMMA W
ISR BLUMAN Daniel WU LADRIANO Z
ISR BOND Ashlee BK DONATELLO
ISR BOND Ashlee JD KAROLINE OF BALLMORE
ISR MICHAN Alberto AC NABAL DE TRIVERA
ISR MUHR Robin KP STAWITA PS
ITA ALFONSO Antonio IP CHARMIE
ITA BOLOGNI Filippo Marco QQ BERNINI GP
ITA BOLOGNI Filippo Marco GT QUILAZIO
ITA BUCCI Piergiorgio SE COCHELLO
ITA BUCCI Piergiorgio HA NAIADE D'ELSENDAM Z
ITA BUCCI Piergiorgio JF SCUDERIA CASAGO
ITA CAMILLI Emanuele MN CHADELLANO PS
ITA CIRIESI Francesca UV CAPE CORAL
ITA DE LUCA Lorenzo VL F ONE USA
ITA GAROFALO Antonio Maria ME CONQUESTADOR
ITA GAUDIANO Emanuele MK CHALOU
ITA GAUDIANO Emanuele IY NIKOLAJ DE MUSIC
ITA MARTINENGO MARQUET Giulia IW SCUDERIA CALLE DELUXE
ITA PISANI Riccardo OE CHACLOT
JOR BISHARAT Ibrahim Hani VB ASTUCE DU CELLIER LA
JOR KAMAL RAJI BISHARAT Hani JX CHATINUE
JPN KAWAI Mike II AS DE MAI
JPN KAWAI Mike UF SAXO DE LA COUR
JPN SAITO Koki PW CALCENTO JRA
JPN SAITO Koki WM CHILENSKY JRA
JPN SATO Eiken TG CALOUSO JRA
JPN SATO Eiken GV CHACANNO JRA
JPN SATO Eiken SR SAPHYR DES LACS JRA
JPN SUGITANI Taizo XS QUINCY
KSA ALFARD Bader YE MOEEN
KSA ALHARBI Meshari XE GENASIS
KSA ALMOBTY Khaled NY GRUNNERGER KWIEBUS
KSA ALRAJHI Abdulrahman CQ BRAVOUR
KSA ALSHARBATLY Abdullah PE QUINCY
KSA MALHAS Dalma DB IMPERO DELLE SCHIAVE
LAT NERETNIEKS Kristaps BQ VALOUR
LBN CHAMMAS Roger PO HUMPHREY G
LTU PETROVAS Andrius ET LINKOLNS
MAR OUADDAR Abdelkebir GR ISTANBULL V.H OOIEVAARSHOF
MEX AMILIBIA Paola UD GAUDI
MEX AZCARRAGA Andres CU CONTENDROS
MEX FERNANDEZ Federico KY DAVIDOFF
MEX FERNANDEZ Federico NE ROMEO
MEX GARZA PEREZ Eugenio GK CONTAGO
MEX GARZA PEREZ Eugenio FE VICTER FINN DH Z
MEX GONZALEZ DUFRANE Manuel SP HORTENSIA VAN DE LEEUWERK
MEX HANK GUERREIRO Carlos HT H CHACCOPHANIE
MEX HANK GUERREIRO Carlos MZ H JUST THE MUSIC
MEX HANK GUERREIRO Carlos LL H SUNSHINE
MEX MARTINEZ SOMMER Fernando RD COR BAKKER
MEX MARTINEZ SOMMER Fernando GH HIGH FIVE
MEX MARTINEZ VAZQUEZ Jose Alberto KT QUINLEY
MEX PASQUEL Patricio ZK BABEL
MEX PIZARRO Nicolas TT OAK GROVE'S ENKIDU
MEX PIZARRO Nicolas VH PIA CONTRA
NED GREEVE Michael HW FYOLIETA
NED GREVE Willem JJ GRANDORADO TN
NED HOEKSTRA Hessel XB ICOON VDL
NED HOUTZAGER Marc DD STERREHOF'S CALIMERO
NED HOUTZAGER Marc GO STERREHOF'S DANTE N.O.P.
NED LEMMEN Patrick QG EXIT REMO
NED PALS Johnny SI ZARKAVA HERO Z
NED SMOLDERS Harrie AQ BINGO DU PARC
NED SMOLDERS Harrie DE DARRY LOU
NED SMOLDERS Harrie LH MONACO
NED THIJSSEN Sanne PY CON QUIDAM RB
NED THIJSSEN Sanne BH HI THERE
NED VAN DER VLEUTEN Maikel FS BEAUVILLE Z
NED VRIELING Jur LR FIUMICINO VAN DE KALEVALLEI
NED VRIELING Jur SR LONG JOHN SILVER
NOR GULLIKSEN Geir ND EQUINE AMERICA GRANDINO H
NOR GULLIKSEN Geir SM VDL GROEP QUATRO
NOR GULLIKSEN Johan-Sebastian IN AMBROSIO D'ALCY
NOR GULLIKSEN Victoria SZ EQUINE AMERICA PAPA ROACH
NOR GULLIKSEN Victoria OD EQUINE AMERICA VERDIAMO Z
NOR HATTELAND Cecilie XL MISSY
NOR LONGEM Marie Valdar VO ALGORHYTHEM
NOR LONGEM Marie Valdar QQ ECHO DE VIRTON
NOR SKOLLERUD Marit Haarr EY NELSON VAN 'T ROOSAKKER
POL OPLATEK Andrzej XN DIAROUBET
POL OPLATEK Andrzej BU STAKKATAN
POL SKRZYCZYNSKI Jaroslaw RI JERICO
POL WECHTA Maksymilian QT CHEPETTANO
POL WOJCIANIEC Wojciech TV CHINTABLUE
RSA LAZARUS Oliver YY BUTTERFLY ENNEMMEL
SUI BALSIGER Bryan DU DUBAI DU BOIS PINCHET
SUI BAUMANN Elian HW CAMPARI Z
SUI FUCHS Martin JB CONNER JEI
SUI FUCHS Martin DX LEONE JEI
SUI GUERDAT Steve NM ALBFUEHREN'S MADDOX
SUI GUERDAT Steve HL TAINA M&M
SUI GUERDAT Steve YN VENARD DE CERISY
SUI JUFER Alain TX DANTE MM
SUI OTT Elin IT NANU II
SUI SCHMITZ Edouard IW GAMIN VAN'T NAASTVELDHOF
SUI SCHMITZ Edouard BH QUNO
SUI SCHURTENBERGER Niklaus QN C-STEFFRA
SUI SCHURTENBERGER Niklaus TF QUINCASSI
SUI SCHWIZER Pius IR VANCOUVER DE LANLORE
SVK MAJHER Patrik RB CLAUDE
SWE ANDERSSON Petronella HC CASTRES VAN DE BEGIJNAKKER Z
SWE ANDERSSON Petronella JK HALITA O
SWE AUGUSTSSON ZANOTELLI Angelica FD KALINKA VAN DE NACHTEGAELE
SWE BARYARD-JOHNSSON Malin NJ H&M INDIANA
SWE BENGTSSON Rolf-Göran TR ERMINDO W
SWE FREDRICSON Jens WW MARKAN COSMOPOLIT
SWE FREDRICSON Peder SW CATCH ME NOT S
SWE FREDRICSON Peder RU H&M ALL IN
SWE FREDRICSON Peder XK H&M CHRISTIAN K
SWE HELLSTRÖM Wilma NG CICCI BJN
SWE LINDELÖW Douglas NU CHELDON
SWE VON ECKERMANN Henrik PY KING EDWARD
SWE VON ESSEN Angelie TZ HAPPINESS DK Z
TUR DEMIRSOY Derin PM KOBLENZ VD MIDDELSTEDE
TUR KARAEVLI Omer IX CHESTON DE LA POMME D'OR Z
USA FARRINGTON Kent IB LANDON
USA FARRINGTON Kent LE ORAFINA
USA HEERS Bliss IM ANTIDOTE DE MARS
USA KEENAN Lillie JI AGANA VAN HET GERENDAL Z
USA KEENAN Lillie HE ARGAN DE BELIARD
USA KRAUT Laura DL BALOUTINUE
USA KRAUT Laura UE CONFU
USA MOGGRE Brian LU BALOU DU REVENTON
USA MOGGRE Brian PW MTM VIVRE LE REVE
USA REID Chloe WE SOUPER SHUTTLE
USA SMITH Spencer JD QUIBELLE
USA SPRINGSTEEN Jessica WF DON JUAN VAN DE DONKHOEVE
USA SPRINGSTEEN Jessica DP RMF ZECILIE
USA STERNLICHT Adrienne SN BENNYS LEGACY
USA STERNLICHT Adrienne XP CRISTALLINE
USA WARD Mclain XC CONTAGIOUS
USA WARD Mclain QN HH AZUR
USA WARD Mclain QX KASPER VAN HET HEL
Pararatsastus
AUS COOKE Maddison FQ BYALEE MAGIC II
AUS BOOTH Emma IY FRIDAY IV
AUS BOOTH Emma CU FURST DELUXE
AUS CARNEGIE Matilda GF BOCCELLI
AUS VORENAS Zoe SG WIS FORTE
AUS BARNES Dianne EK CIL DARA COSMIC
AUS WHITE Amelia KT GENIUS
AUS MARTIN Lisa SJ JUICY WIGGLE
AUT SCIANCALEPORE Julia XI HEINRICH IV
AUT FERRINGER Michaela AS STOCKHOLM
AUT PUCH Pepo WC SAILOR'S BLUE
AUT PUCH Pepo SX FUERST CHILI
AUT BRUGGER Bernd OO BELLAGIO
BEL DEN DULK Nicole JI WALLACE
BEL MINNECI Barbara OG STUART
BEL CLAEYS Manon JB SAN DIOR
BEL CLAEYS Manon DS KATHARINA SOLLENBURG
BEL GEORGE Michele FO BEST OF
BEL VAN HAM Kevin XJ EROS VAN ONS HEEM
BRA DE OLIVA Sergio Froés Ribeiro MO MILENIUM
BRA PEREIRA DA SILVA Flamarion UD FRANCIS
BRA FONSECA DOS SANTOS Thiago SS JOHNNY WALKER PLUS
BRA RISKALLA Rodolpho WU DON HENRICO
CAN HARTVIKSON Winona AF ONYX
CAN SCHLOSS Jody QQ LIEUTENANT LOBIN
CAN SHEFFIELD Roberta DB FAIRUZA
CAN HALL Laura CL ISTRANO
DEN MADSEN Line Munk MY LOBOSS DONYA
DEN KRISTENSEN Katrine bjelke QP GOERKLINTGAARDS QUATER
DEN JOERGENSEN Tobias Thorning GA JOLENE HILL
DEN JOERGENSEN Tobias Thorning HV ATTERUPGAARDS FINAL KISS
DEN DYHM-JUNGE Karla JQ MISS DAISY
DEN IGELSKI Renee UR BEYOND DREAMS
DEN JOHNSEN Nicole GB MOROMAX
ESP GOMEZ Felix RU MERLIN
ESP QUINTANA PLAGARO Natalia AS ZOEF YMAS
ESP BEITIA ASTONDOA Iker RQ ABSOLUT
ESP FERROL MARTINEZ Alberto RY ECO DE TORMENTA
ESP LARRANAGA Daniel VT BOHEMIO LOS GUERRA
FIN KARJALAINEN Katja VW FABRIANO SIL
FIN KOSKILUHTA Sanna HY LIPTONA
FIN KERTTUNEN Jessica TI WESTSIDE
FRA TOUZARD Peggy NX BRETZEL DES FEERIES
FRA ROYON Anne Frederique FT QUATERBOY LH
FRA GERNY Celine FZ RHAPSODIE IFCE
FRA ZENATI Chiara QZ SWING ROYAL IFCE
FRA VINCHON Vladimir MF FIDERTANZ FOR ROSI
FRA LETARTRE Jose SC HAMILTON
FRA PITTIER Alexia JD FRAUENHELD
FRA CEZ Lisa NC STALLONE DE HUS
GBR BLAKE Gabriella OP STRONG BEAU
GBR WILSON Georgia FD SAKURA
GBR PEARSON Lee KU BREEZER
GBR BAKER Natasha QJ KEYSTONE DAWN CHORUS
GBR NAYLOR Nicola MQ HUMBERTO L
GBR CUNDALL Charlotte ZE FJ VEYRON
GBR WELLS Sophie ZF DON CARA .M
GBR WELLS Sophie ZF JILLZ GEUZENHOF
GER BENZINGER Martina YS NAUTIKA
GER REGENBRECHT Gianna AS FUERST SINCLAIR
GER DRESING Heidemarie GV LA BOUM
GER WIENAND Melanie NI LEMONY'S LOVERBOY
GER NIEHUES Anna-Lena VS QUIMBAYA
GER NOWAK Isabell DP FAYOLA DB
GER MISPELKAMP Regine RG HIGHLANDER DELIGHT'S
GER MISPELKAMP Regine UY CIJAANO
GRE KALARAKIS Michail QW TONY
GRE PANTECHAKI Dimitra Eleni JE MISS OLIMPIA
HUN FONYÓDI Ildikó EL SIR SINCERE
IRL MURPHY Michael ME CLEVERBOY
IRL MURPHY Michael CQ DARK DIAMOND
IRL KERR-HORAN Kate DE SERAFINA T
IRL GAFFNEY Rosemary Jean SU CHANTAL
IRL ADDISON Tamsin SN FAHRENHEIT
ISV FRAWLEY Lee NC WALDON WILD SKYE
ITA SEMPERBONI Carola FE PAUL
ITA SEMPERBONI Carola LM LUCKY ONE
ITA MORGANTI Sara EQ ROYAL DELIGHT
ITA MORGANTI Sara SH MARIEBELLE
ITA UNGALLI Maurizio WH FUNNY FACE
ITA SALVADE' Francesca JU OLIVER-VITZ
ITA SILEONI Federica BY BURBERRY
ITA SILEONI Federica CU DON PERIGNON
JPN MIYAJI Mitsuhide IF FLYLIGHT
JPN YOSHIGOE Soshi RT DUETO
JPN INABA Sho SX EXCLUSIVE
JPN TAKASHIMA Katsuji EI HUZETTE BH
KSA SHARBATLY Ahmed NED WESTENWIND
LAT SNIKUS Rihards SX KING OF THE DANCE
LAT MUIZNIECE Alise PI BAILY
MEX TREVIÑO FUERTE Ignacio IO ESPENBALIA
NED NOBEL Annemarieke BY DOO SCHUFRO
NED DE REU Maud KS WEBRON N.O.P.
NED KRIJNSEN Lotte IC ROSENSTOLZ
NED HAERKENS Demi VT EHL DAULA
NED VOETS Sanne ER DEMANTUR RS N.O.P.
NED HOSMAR Frank FT ALPHAVILLE N.O.P.
NED HOSMAR Frank PQ GUETTA
NED DE JONG Britney CA CARAMBA
NOR DOKKAN Jens Lasse FL CYPRES
NOR DOKKAN Jens Lasse HS ALADDIN
NOR LÜBBE Ann Cathrin UV LA COSTA MAJLUND
NOR JOHNSEN Anita Hennie EX LINDEGAARD LUCKY
NOR STØRSETH Hege VG HOENNERUPS LIDELL
NOR SKILLEBEKK Stine AP CALIQUE V
POL CYCAK Magdalena MN SYBILLA
POL AST Dominik EC FEMME DE MATCHO
POL BARTYS Monika MN CASPAR
POL BIGAJ Maciej JI LIVERPOOL
POR VEIGA Ana Isabel Mota VC CONVICTO
POR PALETTI FELIX Pedro RE GRIJO
RSA JOHNSON Philippa Mary AU JUST IN TIME
SGP TAN Laurentia Yen-Yi TG HICKSTEAD
SGP TAN Laurentia Yen-Yi TS BANESTRO
SGP FOO Gemma Rose Jen GC LADANA
SGP SU Hui'en Hilary VX GAMBLER
SUI GEIGER Nicole IH AMIGO
SWE RUTBERG Carolin CF MIRAGE
SWE KARLSSON Sandra VX DON DANIMO
SWE LAURELL Clara VW DON IO
SWE ETZNER JAKOBSSON Louise DC GOLDSTRIKE B.J.
SWE MALMSTRÖM Lena LO FABULOUS FIDELIE
SWE JOSBO Amalia GU LADY EVELIN
USA TRUNNELL Roxanne VI FORTUNATO H
USA DE LAVALETTE Beatrice SQ CLARC
USA DE LAVALETTE Beatrice GK SIXTH SENSE
USA HART Rebecca LA EL CORONA TEXEL
USA HART Rebecca ZT FORTUNE
USA MERLE-SMITH Charlotte ZQ GUATA
USA SHOEMAKER Kate SOLITAER
USA SHOEMAKER Kate QUIANA
Vikellys
AUS DORE Stephanie LS CORAZON GRAN VRIES Maurits de
AUS DORE Stephanie YN QUALIMERO OLD BOE Andrea
AUS DORE Stephanie YN QUALIMERO OLD LANDRUP Allan
AUS DORE Stephanie OE QIUN AF OESTERHOLM KLINGE Nanna
AUS KENNETT Ginger LS CORAZON GRAN VRIES Maurits de
AUS KENNETT Ginger UR CHRISTMAS PS Z WOLFF Nienke de
AUT FIALA Isabel EZ Don Zeno DON ZENO GREISBERGER Veronika
AUT FIALA Isabel ROU PINK FLOYD GREISBERGER Veronika
AUT BAROSCH Alina MJ DUSTN VON LOHE BAROSCH Manuela
AUT BAROSCH Alina RH DIANTHUS BAROSCH Manuela
AUT NAGILLER Eva FV DR. DOOLITTLE HAIDACHER Klaus
AUT NAGILLER Eva ZD LAVALINO HAIDACHER Klaus
AUT DOPPLINGER Marie MK BORIS DU MELNIRE DOPPLINGER Bettina
AUT BRABEC Nicole MJ DUSTIN VON LOHE BAROSCH Manuela
BEL VANLERBERGHE Lauren CL ESPRI VERGAUWEN Konraad
BEL VANLERBERGHE Lauren CL ESPRI HOOYDONCK Sophie van
BEL VANLERBERGHE Lauren KD ROCKEMOTION VERGAUWEN Konraad
BEL VANLERBERGHE Lauren KD ROCKEMOTION HOOYDONCK Sophie van
BEL VANLERBERGHE Lauren OY HOLLYWOOD VERGAUWEN Konraad
BEL VANLERBERGHE Lauren OY HOLLYWOOD HOOYDONCK Sophie van
CAN SAUNDERS Averill LJ ELDOCTRO HAIDACHER Klaus
CAN SAUNDERS Averill LJ ELDOCTRO VOITHOFER Nicole
CAN SAUNDERS Averill KI IDEFIX BLAND Carolyn
CAN SAUNDERS Averill MF PLI OREILLE VORBERG Nina
CAN SAUNDERS Averill KD ROCKEMOTION HAIDACHER Klaus
CAN SAUNDERS Averill KD ROCKEMOTION VOITHOFER Nicole
CAN HAMMOND Shaina HY WILLIAM II Z HUSMANN Maik
CZE KOCUROVA Katerina PB GOLDEN WONDER K VRIES Maurits de
CZE KOCUROVA Katerina PB GOLDEN WONDER K DÖLLER-OSSENBERG-ENGELS Claudia
CZE KOCUROVA Katerina BK FLYING DUTCHMAN VRIES Maurits de
CZE KOCUROVA Katerina BK FLYING DUTCHMAN DÖLLER-OSSENBERG-ENGELS Claudia
DEN BENDIXEN Sheena FI KLINTHOLMS RAMSTEIN KRISTENSEN Lasse
DEN BENDIXEN Sheena FI KLINTHOLMS RAMSTEIN FOGH-MØLLER Julie
DEN BENDIXEN Sheena EU HORNBECK'S CRIXUS KRISTENSEN Lasse
DEN BENDIXEN Sheena EU HORNBECK'S CRIXUS FOGH-MØLLER Julie
DEN TRAB CHRISTENSEN Nanna TW BOSTON KRISTENSEN Lasse
DEN TRAB CHRISTENSEN Nanna TW BOSTON SØRENSEN Pia
DEN TRAB CHRISTENSEN Nanna OE QIUN AF OESTERHOLM KRISTENSEN Lasse
DEN TRAB CHRISTENSEN Nanna OE QIUN AF OESTERHOLM SØRENSEN Pia
DEN STAALSØ Amanda YW BAKKEGAARDENS CHARLIE KRISTENSEN Lasse
DEN STAALSØ Amanda YW BAKKEGAARDENS CHARLIE STAALSØ Trine
DEN STAALSØ Amanda KO ENGKILDEGAARDS PARKO KRISTENSEN Lasse
DEN STAALSØ Amanda KO ENGKILDEGAARDS PARKO STAALSØ Trine
DEN DINES PEDERSEN Iben MQ TOPHOEJS GELETO LIETO KRISTENSEN Lasse
DEN DINES PEDERSEN Iben MQ TOPHOEJS GELETO LIETO HAAGEN HANSEN Hanne
DEN DINES PEDERSEN Iben LY COR DE LA SALLE NYGAARD KRISTENSEN Lasse
DEN DINES PEDERSEN Iben LY COR DE LA SALLE NYGAARD HAAGEN HANSEN Hanne
ESP FRASER Layla Anne ZL ROYAL GEORGE ALEXANDER RIEDL Pauline
ESP FRASER Layla Anne ZL ROYAL GEORGE ALEXANDER FRASER Diane Rose
ESP FRASER Layla Anne YN SOEL'RINGS MILLION VOICES RIEDL Pauline
ESP FRASER Layla Anne YN SOEL'RINGS MILLION VOICES FRASER Diane Rose
FIN LAXEN Jessica TW BOSTON KLINGE Nanna
FIN LAXEN Jessica CN NOBEL STAR KLINGE Nanna
FIN LAXEN Jessica OE QIUN AF OESTERHOLM KLINGE Nanna
FIN KIVISTÖ Anna QF ATTERUPGAARDS MARLENE II PEKKALA Oona
FIN KIVISTÖ Anna QF ATTERUPGAARDS MARLENE II WOLFF Nienke de
FIN KIVISTÖ Anna UR CHRISTMAS PS Z PEKKALA Oona
FIN KIVISTÖ Anna UR CHRISTMAS PS Z WOLFF Nienke de
FIN KIVISTÖ Anna TL QUENTIN BRUS PEKKALA Oona
FIN KIVISTÖ Anna TL QUENTIN BRUS WOLFF Nienke de
FRA MOUTINHO Manon MA SAITIRI BOSSHARD Corinne
FRA MOUTINHO Manon MA SAITIRI MULLER Sandra
FRA MOUTINHO Manon UM KAIRO S. BOSSHARD Corinne
FRA MOUTINHO Manon UM KAIRO S. MULLER Sandra
FRA LHOMMEAU Charlotte JO CASARES VAN HET CAUTERHOF BOUSSIGNAC DUMONT Maud
FRA LHOMMEAU Charlotte JR LAGRIMA BOUSSIGNAC DUMONT Maud
GBR MORGAN Carys SY RIVER OF THYME LEVETT Jenny
GBR MORGAN Carys SY RIVER OF THYME JESSETT Rachel
GBR MORGAN Carys EH IRISH ANGEL NJ LEVETT Jenny
GBR MORGAN Carys EH IRISH ANGEL NJ JESSETT Rachel
GBR HUME Mhairi UR CHRISTMAS PS Z WOLFF Nienke de
GBR HUME Mhairi UR CHRISTMAS PS Z BRANS Heleen
GBR HUME Mhairi HH ICARUS WOLFF Nienke de
GBR HUME Mhairi HH ICARUS BRANS Heleen
GER RIEDL Pauline HY WILLIAM II Z HUSMANN Maik
GER MEYER Kathrin TO SAN CLASSICO S BÜHRIG Gesa
GER MEYER Kathrin TO SAN CLASSICO S MEYER Sonja
GER MEYER Kathrin HU CAPITAIN CLAUS BÜHRIG Gesa
GER MEYER Kathrin HU CAPITAIN CLAUS MEYER Sonja
GER WAGNER Julia WL GIOVANNI WAGNER Peter
GER WAGNER Julia WL GIOVANNI WAGNER Katja
GER WAGNER Julia OW SAMBA'S ARGUMENT VON KA WAGNER Peter
GER WAGNER Julia OW SAMBA'S ARGUMENT VON KA WAGNER Katja
GER STEVERDING Hannah YE ROYAL FLASH KUHN Sophie
GER STEVERDING Hannah EG DANZARINO KUHN Sophie
GER ROß Alina MC DSP SAN ZERO SCHULZE Marion
GER ROß Alina MC DSP SAN ZERO ROß Volker
GER ROß Alina XU BARON R SCHULZE Marion
GER ROß Alina XU BARON R ROß Volker
HUN NÉMETH Blanka OY HOLLYWOOD VAN HOOYDONCK Sophie
HUN NÉMETH Blanka ZL ACARDI VAN DE KAPEL WINKLER Monika
HUN SOMOGYI Eszter TT FEEL GOOD FISKBAEK Daniela
HUN SOMOGYI Eszter CH BRAVEHEART BENCE Balazs
ITA CAVALLARO Anna DO MONACO FRANZE VIDONI Nelson
ITA TOMEI Valeria LH ADONIS LUCCHESI Silvia
ITA TOMEI Valeria UY DUCATI LUCCHESI Silvia
ITA GREGGIO Rebecca TC ORLANDO TANCREDI PETERSOHN Claudia
NED VAN KOELEN Joske PE CHAMEUR PIERIK Rian
NED VAN KOELEN Joske FA DOEMAAR PIERIK Rian
NED VAN SCHAIK Renske LY FABIOLA W KNAUF Corinna
NED KUBBE Annebeth XV EVERMORE R PIERIK Jinte
SUI BÜTTIKER Nadja ZL ACARDI VAN DE KAPEL WINKLER Monika
SUI BÜTTIKER Nadja ZL ACARDI VAN DE KAPEL BIERI Elisabeth
SUI BÜTTIKER Nadja IF RAYO DE LA LUZ WINKLER Monika
SUI BÜTTIKER Nadja IF RAYO DE LA LUZ BIERI Elisabeth
SUI HANNICH Ilona OT VOICI VOILA DU RIEZ SOHM Alana
SUI HANNICH Ilona OT VOICI VOILA DU RIEZ ZÜRCHER Barbara
SUI HANNICH Ilona QU DYNAMITE TS SOHM Alana
SUI HANNICH Ilona QU DYNAMITE TS ZÜRCHER Barbara
SUI HANNICH Ilona MP GITANO DES MONODS SOHM Alana
SUI HANNICH Ilona MP GITANO DES MONODS ZÜRCHER Barbara
SUI BÜRGI Danielle XO LIVANTO CHA CH DEGIORGI Mirjam
SUI BÜRGI Danielle XO LIVANTO CHA CH DEGIORGI Edith
SUI BÜRGI Danielle QD CALARO AV CH DEGIORGI Mirjam
SUI BÜRGI Danielle QD CALARO AV CH DEGIORGI Edith
SWE VELANDER Ella Filippa NX HAVHOJS BELLO NERO FISKBAEK Daniela
SWE VELANDER Ella Filippa NX HAVHOJS BELLO NERO PERSSON Ronja
SWE VELANDER Ella Filippa CH BRAVEHEART FISKBAEK Daniela
SWE VELANDER Ella Filippa CH BRAVEHEART PERSSON Ronja
SWE VELANDER Ella Filippa TT FEEL GOOD FISKBAEK Daniela
SWE VELANDER Ella Filippa TT FEEL GOOD PERSSON Ronja
USA PALMER Kimberly FJ ROSENSTOLZ PALMER Jill
USA PALMER Kimberly FJ ROSENSTOLZ MONEUSE Kevine
USA PALMER Kimberly VE JOHNNY PALMER Jill
USA PALMER Kimberly VE JOHNNY MONEUSE Kevine
USA HAUSMAN Dusti PB GOLDEN WONDER K DIVITA Julie
USA HAUSMAN Dusti PB GOLDEN WONDER K VRIES Maurits de
USA DIVITA Tessa IJ SUNDAY SONG SEELY Emma
USA DIVITA Tessa IJ SUNDAY SONG LAUDRUP Allan
USA DIVITA Tessa EU HORNBECK'S CRIXUS SEELY Emma
USA DIVITA Tessa EU HORNBECK'S CRIXUS LAUDRUP Allan
USA ROSE Emily LJ ELDOCTRO BLAND Carolyn
USA ROSE Emily LJ ELDOCTRO TWOHIG Sarah
USA ROSE Emily GO FUERST D BLAND Carolyn
USA ROSE Emily GO FUERST D TWOHIG Sarah
USA MORSE Caroline SY RIVER OF THYME CUSICK Suzi
USA MORSE Caroline SY RIVER OF THYME HUSMANN Maik
USA MORSE Caroline HY WILLIAM II Z CUSICK Suzi
USA MORSE Caroline HY WILLIAM II Z HUSMANN Maik
USA SCHULT Ana YN QUALIMERO OLD BOE Andrea
USA SCHULT Ana YN QUALIMERO OLD LUX Jaqueline
USA SCHULT Ana GZ GOLDJUNGE BOE Andrea
USA SCHULT Ana GZ GOLDJUNGE LUX Jaqueline
Vikellysjoukkueet
Argentiina
ALCHOURRON Rosalia HN CALANIA GUIDCINEROVA Petra
ARRIZABALAGA Guadalupe Hanna LI DAJANA KLOUDA Lukas
ARRIZABALAGA Natasha Nicole
BRESSAN ANTONELLI Daniela
CARDACI Juan Manuel
GONZALEZ PANAL Serena
MARTINEZ BONGIORNO Maria Ignacia
PANIZO Amparo
ustralia
CADDIS Zoe UP EL ARENAL ENDER Christina
GEORGE Lydia RZ GOZER KIRKHAM Sharna
LOVELAND Poppy
OSMOTHERLY Sabine
READ Arabella
TATE Eloise
VITU Willow
Itävalta
AUER Sophia ZE DON RUDI MAYR Stefanie
BACHBAUER Lena UK RICCIANTE SEYRLING Martina
BACHBAUER Nina
FRIESSER Rebecca
GABL Georg
GOLLUBICS Sarah
PITTL Sophie
WACKERLE Sophia
Brasilia
DA MATTA GHIDETTI PIMENTEL Giovanna YW LEO ARCORI Michelle
DA ROCHA BRITO Flávia IG LOUIS VICOMTE
MARTINEZ VALENCIA Nicolas
NATALLE LEJEUNE Helene
PLIHAL FERREIRA Carolina
SANTIS GARCIA Manuela
TEIXEIRA RICARDO Giovanna
ZERWES TREMBLAY Clara
Tanska
ASKBO Wilma OE QIUN AF OESTERHOLM KRISTENSEN Lasse
BENDIXEN Sheena WO TURBO AF KLOSTER RASMUSSEN Maria Louise
LAWAETZ Anna
NAGEL-HARVIG Helena
RASMUSSEN Esther
SJØGREN Helena
STAALSØ Amanda
CHRISTENSEN Nanna
CAULES GENESTAR Maria De La Pau ZL FRASER Diane Rose
CUMPLIDO TORRES Miriam RIEDL Pauline
FERNANDEZ NAVARRO Daniela YN
Espanja
FRASER Layla Anne
GARCIA MÜLLER Eva Noelle
SANCHO LLITERAS Laura
SCHONVANDT ALARCOS Lucía
USON JAUME Carlota
Suomi
KOSTIAINEN Neea TB LAKI JÄRVELÄ Anni
MANKINEN Amanda TO RUMBOLT RADDATZ Cornelia
MANKINEN Matilda
NIEMELÄ Siiri
NYKÄNEN Pinja
TOIVANEN Vuokko
VÄLITALO Minttu
Ranska
BRAUN Jeanne UH BLACK MOR LH BOSSHARD Corinne
DUMONT Louis RJ LONDONTIME LANGLOIS Sebastien
FRANCQUEVILLE NOYARET Vinciane
GARDIES Theo
JABET Quentin
LECLEZIO Lambert
MOUTINHO Manon
TERRIER Dorian
DAO DUC LONG Lena FD ISABELLA IV HOMBECQ Remy
DELAUNAY Ruben YN QUALIMERO OLD PRESLE Anthony
GEHAN Oceane
LHOMMEAU Charlotte
MARMIN Maelys
TERRIER Baptiste
Iso-Britannia
ALEXANDER Tayla FY BANKEY MOON CUSICK Suzi
DAY Alexandra GE DEMEZZA HEWIT Rebecca
HUME Mhairi
JESSETT Evie
JESSETT Milly
LEVETT Ursula
MORGAN Carys
MORTON Felix
Saksa
ARDRON Jessica JQ BRIARDALE LOTHARIO PEETERS Lisette
BARTELL Harriet UP EL ARENAL SWANSTON Stacey
BEXON Imogen
BOTTLEY Corinne
DAVIES Ellie
NEWELL Phoebe
BRÜSEWITZ Thomas XD CALIDOR LOOSER Patric
CONGIA Chiara RW ECUADOR NAWROTH Ines
VAN GERVEN Justin
LEHNEN Bela
MERTENS Mona
REICHERT Jennifer
RONCA Gianna
VERLAGE Rebecca
BURGMAYR Regina TC FIDER ROCK HANSEN Lars
GSCHLÖSSL Katharina DV LAZIO HARTL Alexander
HERPERTZ Larina
HUESGEN Leon
KLEHE Gregor
LIERSCH Sarah
DE PELLEGRINI Annalena
PIECHA Antonia
Hollanti
VAN AGTEREN Isalotte IF WIM JANS Meta
BOEIJEN Saartje
VAN DE COER Guus
DIJK, VAN Ilse
HERWIG Lisa
MAAS Renate
PANNEKOEK Sander
VELDMAN Nynke
Sveitsi
BRÄNDLE Stefanie ZL ACARDI VAN DE KAPEL BIERI Elisabeth
BÜTTIKER Nadja IF RAYO DE LA LUZ WINKLER-BISCHOFBERGER Monika
GRAF Sina
HANNICH Ilona
KLEGER Miria
LICCI Noemi
BÜRGI Danielle ZL ACARDI VAN DE KAPEL BIERI Elisabeth
HOFER Mara IF RAYO DE LA LUZ WINKLER-BISCHOFBERGER Monika
STADELMANN Leandra
WINKLER Yael
Ruotsi
ANDERSSON Tilde CH BRAVEHEART FISKBAEK Daniela
BRIXLAND Natalie TT FEEL GOOD PERSSON Ronja
FISKBAEK Clint NX HAVHOJS BELLO NERO
LINDQUIST Julia
NEILANDS Olivia
SJÖSTRÖM Klara
SVENSSON Erica
VELANDER Ella Filippa
USA
DAVIS Calle TV DRILLIAN BRUMMUND Selena
GRIFFITHS Gracie WELLMANN Kimberly
GRIFFITHS Miriam
GRIFFITHS Todd
HAMPSHIRE Paula
HAUSMAN Dusti
Meyer / GIFFING Jaynee
STODDARD Alyssa