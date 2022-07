MM:ien maakohtaiset pitkät listat julki

Vikellys poikkeaa muista ratsastuksen lajeista siinä, että miehet ja naiset on jaettu omiin ryhmiinsä. Myös kaksin- ja kolminvikellys ovat omia lajejansa.

Maa - ratsastaja - hevonen

Kouluratsastus

ARM SCHOPF Carrie YV SAUMUR

AUS OATLEY Lyndal SM ELVIVE

AUS OATLEY Lyndal MK EROS

AUS HANNA Mary BW SYRIANA

AUS HANNA Mary CI CALANTA

AUS PEARCE Simone JF FIDERDANCE

AUS MCLEAN Warwick FB HENDRIX

AUS OATLEY Kristy NO ROSENLORBEER

AUS BROWN Jayden KX WILLINGAPARK SKY DIAMOND

AUT MAX-THEURER Victoria VP BIRKHOF'S TOPAS FBW

AUT BACHER Florian RK FIDERTRAUM OLD

AUT LEHFELLNER Stefan TL ROBERTO CARLOS MT

AUT SCHUMACH Christian YZ DONNA KARACHO

AUT VOGLSANG Renate SK FUERST FERDINAND ZUR FASANENHOEHE

BEL PAULUIS Larissa SG FIRST- STEP VALENTIN

BEL PAULUIS Larissa TF FLAMBEAU

BEL DEFALQUE Charlotte HP BOTTICELLI

BEL MICHIELS Domien DV INTERMEZZO VAN HET MEERDAALHOF

BEL VANDEBORNE Lore RQ IKKE-PIA V/D BERGERHOEVE

BEL VANDENBERGHE Thibault ZJ SANTIAGO SONG

BEL VERWIMP Jorinde CB CHARMER

BEL DE RUIJTER Muriel VF D QUARTERBOY VH BLOEMENHOF

BRA CHAVES DE ALMEIDA Nuno ZI FEEL GOOD VO

BRA MARCARI OLIVA João Victor TQ ESCORIAL HORSECAMPLINE

BRA TAVARES DE ALMEIDA Pedro Manuel TF FAMOUS DO VOUGA

CAN CHIA Ariana BV FIDERFLAME

CAN FORTMULLER Pia DT FRIEDA

CAN LANE Megan ZE ZODIAC MW

CAN MOREIRA LALIBERTE Naima XJ STATESMAN

CAN TORKKELI Ryan ZY STERNENWANDERER

COL APONTE GONZALEZ Maria Alejandra EX DUKE DE NIRO

CRO PAVICIC Karen ZL TOTEM

DEN DUFOUR Cathrine HB BOHEMIAN

DEN DUFOUR Cathrine IM VAMOS AMIGOS

DEN MERRALD Nanna Skodborg KR BLUE HORS ZACK

DEN BACHMANN ANDERSEN Daniel BX MARSHALL-BELL

DEN HELGSTRAND Andreas OD JOVIAN

DEN HELGSTRAND Andreas OD QUEENPARKS WENDY

DEN LARSEN Lone Bang XL THRANEGAARDENS ROSTOV

DEN KRÜTH Carina Cassøe GZ HEILINE'S DANCIERA

DOM LOSOS DE MUÑIZ Yvonne VM AQUAMARIJN

ESP MARTIN DOCKX Jose Daniel IR MALAGUENO LXXXIII

ESP GARCIA MENA José Antonio UX DIVINA ROYAL

ESP SÁNCHEZ DEL BARCO Alejandro BT QUINCALLO DE INDALO

ESP HERNANDEZ VILA Teia YQ ROMERO DE TRUJILLO

ESP CARRASCOSA Borja NN LAPONIA

ESP CASTILLA RUIZ Claudio YC HI-RICO DO SOBRAL

ESP ELIAS LARA Agusti UJ ALTANEIRO

ESP DOMINGO COLL Jordi NV ESPRIT DOND D

EST AYACHE Grete CU FARAO DA RAIA

EST ELLERMANN Dina YA DONNA ANNA

FIN RUOSTE Henri LO ROSSETTI

FIN RUOSTE Henri ON KONTESTRO DB

FIN KANERVA Emma DM GREEK AIR

FIN KANERVA Emma EB MIST OF TITANIUM OLD

FIN KANERVA Emma MJ FELDROSE FRH

FIN SORATIE Mikaela AB HOT CASANOVA

FIN TALLBERG Anna LB GREVENS ZORRO

FIN HAGELSTAM Stella RZ MOUNT ST JOHN KOM FAIRY TALE

FRA BARBANÇON Morgan RO SIR DONNERHALL II OLD

FRA BARBANÇON Morgan DK HABANA LIBRE A

FRA BASQUIN Pauline BC SERTORIUS DE RIMA Z IFCE

FRA POTTIER Corentin CR GOTILAS DU FEUILLARD

FRA NOWAKOWSKI Antoine AF QUATER GIRL

FRA AYACHE Alexandre OJ JOLENE

FRA PINTO Isabelle OY LA GESSE HOT CHOCOLAT VD KWAPLAS

FRA CHALVIGNAC Charlotte BE ICARO DAS FIGUEIRAS

GBR DAVISON Richard QJ BUBBLINGH

GBR DUJARDIN Charlotte EI IMHOTEP

GBR PAPE Susan WL HARMONY'S ECLECTISCH

GBR FRY Charlotte OB EVERDALE

GBR FRY Charlotte HH GLAMOURDALE

GBR HUGHES Gareth HK CLASSIC BRIOLINCA

GBR HUGHES Gareth NP SINTANO VAN HOF OLYMPIA

GBR TOMLINSON Laura VZ FALLATIJN

GER WERTH Isabell CM DSP QUANTAZ

GER WANDRES Frederic LO DUKE OF BRITAIN FRH

GER WANDRES Frederic PV BLUETOOTH OLD

GER WERNDL Benjamin LM FAMOSO OLD

GER WERNDL Benjamin LM DAILY MIRROR

GER KLIMKE Ingrid FC FRANZISKUS

GER LANGEHANENBERG Helen ED ANNABELLE

GER SCHNEIDER Dorothee GT FAUSTUS

HUN LOSONCZY Anikó BE DIOR S

HUN SZOKOLA Csaba XS ENYING

HUN SZALAI Nikolett XV WILLY THE HIT

IND AGARWALLA Anush OC SIR CARAMELLO OLD

IND VORA Shruti GQ DENIGHTRON

IRL BAKER Alex MD DUTCHMAN

IRL MERVELDT Anna YS ESPORIM

IRL HOLSTEIN Heike DP SAMBUCA

IRL KLATZKO Sorrell IV TURBO

IRL LYLE Abigail OY GIRALDO

IRL LYLE Abigail MN FARRELL

IRL RAWLINS Dane VF ESPOIRE

JPN HARADA Kiichi UA SIR GALANTO

JPN HAYASHI Shingo UB SCOLARI

JPN KUROKI Akane NJ ELASTICO

JPN SADO Kazuki ZS BAROLO

LTU VANAGAITE Justina UO NABAB

LUX SKARSOE Fie Christine ZR IMPERADOR DOS CEDROS

LUX WAGNER EHLINGER Nicolas IN QUATER BACK JUNIOR FRH

MAR RAHMOUNI Yessin VZ ALL AT ONCE

MDA GLINKA Alisa GF AACHEN

NED VAN LIERE Dinja SD HERMES

NED VAN LIERE Dinja DL HARTSUIJKER

NED SCHOLTENS Emmelie DI INDIAN ROCK

NED VAN DER PUTTEN Marieke ME TORVESLETTENS TITANIUM RS

NED ZWEISTRA Thamar UA HEXAGON'S ICH WEISS

NED NIJVELT Karen VP ELYSIAS

NED NEKEMAN Denise IB BOSTON STH

NED MINDERHOUD Hans Peter BI GLOCK'S DREAM BOY N.O.P.

NOR HESTENGEN Trude AC CHRISTIANSLUND FURSTINO

NOR KLAESSON Mathilde Merethe VZ SANDBAEKS RIO EL

NOR FREESE Isabel DN TOTAL HOPE OLD

NZL GALLOWAY Melissa CA WINDERMERE J'OBEI W

NZL THOMPSON John SD CHEMISTRY

NZL LENNARD Gaylene PZ JAX JOHNSON

PLE AL SHAER Diana UO UNAZALEE DE MASSA

POL MILCZAREK Katarzyna DX GUAPO

POL SKOWRONSKA-KOZUBIK Zaneta ZR ROMANTIC P

POL SZULC Aleksandra FK BREAKDANCE

POL MIERZWINSKA Anna ZE DEAN MARTIN

POR CANELAS Filipe JM FORTUNA

POR PEREIRA Hugo TA FALSARIO LS

POR MOREIRA João Pedro HE ZONIK HIT

POR CAETANO Maria QQ FENIX DE TINEO

POR MENERES Martim SS EQUADOR

POR TORRES Rodrigo NX FOGOSO HORSECAMPLINE

POR GODINHO Vasco Mira LO GARRETT

POR PINTO Carlos SW FUGAZ DA LAGOALVA

RSA FERREIRA Gretha QO ZIDANE

SGP CHEW Caroline TL TRIBIANI

SUI AEBERHARD Carla VW DELIOH VON BUCHMATT CH

SUI EGGENBERGER Delia IO FAIRTRADE

SUI ROGERSON Charlotta IC FAMORA

DRESSAGE NOMINATED ENTRIES

SUI WETTSTEIN Estelle XG GREAT ESCAPE CAMELOT

SUI WETTSTEIN Estelle CB QUATERBOY

SUI FERNANDEZ Elena YV SUENO II

SUI LENHERR Charlotte UN SIR STANLEY W

SUI NGOVAN Gilles WY ZIGZAG

SWE KITTEL Patrik SH TOUCHDOWN

SWE KITTEL Patrik LJ FOREVER YOUNG HRH

SWE RAMEL Juliette EF BURIEL K.H.

SWE RAMEL Antonia YR CURIOSITY

SWE NILSHAGEN Therese VX DANTE WELTINO OLD

SWE HOGBERG Jeanna SI ASTORIA

SWE DUE BOJE Johanna LX MAZY KLOVENHOJ

SWE VILHELMSON SILFVÉN Tinne NY DEVANTO

USA DUERRHAMMER Katie IZ QUARTETT

USA DUERRHAMMER Katie JD PAXTON

USA HOLZER Ashley VX VALENTINE

USA JORST Charlotte YF KASTEL'S NINTENDO

USA LYLE Adrienne LR SALVINO

USA TARJAN Alice DE SERENADE MF

USA TUBMAN Sarah HH FIRST APPLE

USA PETERS Steffen DN SUPPENKASPER

Esteratsastus

ARG ALBISU Joaquin QI CALLISTO DES BIEFFES

ARG FERRO MENENDEZ Ezequiel Andres KA CHEPMEN

ARG LAROCCA José María (jr) HH FINN LENTE

ARG LAROCCA Matias WB QUINTINO

ARG SEJANES Fabian XK HARLEY VD BISSCHOP

AUS ARKINS James DZ EUROSTAR

AUS BALCOMB Lauren QO VERDINI D'HOUTVELD Z

AUS LAURIE Katie PM DJANGO II

AUS RAYMONT Billy IQ BLACK JACK IXE

AUS SCOTT Hilary LQ OAKS MILKY WAY

AUS TOPS-ALEXANDER Edwina YN FELLOW CASTLEFIELD

AUT BABANITZ Bianca CB CAIPIDOR

AUT EDER Stefan CA DR SCARPO

AUT HOUTZAGER-KAYSER Julia OL HIGH FIVE

AUT KÜHNER Max XJ EIC CORIOLIS DES ISLES

AUT KÜHNER Max BQ ELEKTRIC BLUE P

AUT OBERNAUER Christoph WY KLEONS RENEGADE

AUT PUCK Gerfried DO EQUITRON MELODY VD SMIDSHOEVE

AUT REICH Alessandra PL LOYD

AUT RHOMBERG Katharina IT CUMA

BEL BRUYNSEELS Niels TT DELUX VAN T & L

BEL CLEMENS Pieter DS HULDE G

BEL GUERY Jérôme VE QUEL HOMME DE HUS

BEL PHILIPPAERTS Nicola MK KATANGA V/H DINGESHOF

BEL PHILIPPAERTS Olivier LO H&M MIRO

BEL PHILIPPAERTS Olivier LF LE BLUE DIAMOND V'T RUYTERSHOF

BEL THOMAS Gilles XV LUNA VAN HET DENNEHOF

BEL VERLOOY Jos NO IGOR

BEL VERMEIR Wilm HP IQ VAN HET STEENTJE

BEL WATHELET Gregory CO NEVADOS S

BRA AMARAL Felipe SM ANDROIDE K

BRA CARDOSO DE RESENDE ALVES Bernardo HC EL TORREO DE MUZE

BRA CARDOSO DE RESENDE ALVES Bernardo NR MOSITO VAN HET HELLEHOF

BRA MANSUR Yuri AB QH ALFONS SANTO ANTONIO

BRA MANSUR Yuri AD VITIKI

BRA MESQUITA MUSA Francisco José OI CARTE DE BLUE PS MARATHON

BRA MODOLO ZANOTELLI Marlon UA LIKE A DIAMOND VAN HET SCHAECK

BRA MODOLO ZANOTELLI Marlon VN VDL EDGAR M

BRA PEREIRA DE MENEZES Eduardo YJ H CHAGANUS

BRA VENISS Pedro PH BOECKMANNS LORD PEZI JUNIOR

BRA VENISS Pedro BV NIMROD DE MUZE Z

CAN ASSELIN Ben KF LUIKAN Q

CAN BALLARD Erynn DX GAKHIR

CAN CONE Mac CU ZAIA DI SAN GIOVANNI

CAN DESLAURIERS Mario TU BARDOLINA

CAN DESLAURIERS Mario CG EMERSON

CAN DESLAURIERS Mario EW URIS DE LA ROQUE

CAN FOSTER Tiffany CL FIGOR

CAN FOSTER Tiffany RH HAMILTON

CAN MILLAR Amy WG TRUMAN

CAN UNDERHILL Beth JJ NIKKA VD BISSCHOP

CHN WANG Ella Yunjing RA QUIDAMIA D

COL DIAZ ORTEGA Santiago IE CHASANDRO BOY

COL GALLEGO Juan Manuel PO FEE DES SEQUOIAS Z

COL LOPEZ LIZARAZO Rene QT KHEROS VAN'T HOOGEINDE

COL RAMIREZ Carlos AX EXTRA DES SEQUOIAS

COL RUEDA Camilo VD INDUS VAN HET KEYSEREYCK

COL TERAN TAFUR Roberto IT DEZ' OOKTOFF

CZE OPATRNY Ales RP FOREWER

CZE TRETERA Vladimir AT GANGSTER V/H NODDEVELT

DEN ANDERSEN Lars Bak WQ CARL-HEINZ B.

DEN BARKER Rikke Belinda JG TABALOU PS

DEN ERICSSON-CAREY Linnea ZV SKORPHULTS BALOUTENDRO

DEN HALLUNDBAEK Emil CU CHALISCO

DEN KÜNNEMANN Konstantin Deeken SA AK'S CROWNEY

DEN SCHOU Andreas IC DARC DE LUX

DEN SCHOU Andreas MR DIACARDO BS

DEN SCHOU Andreas MI INDEPENDENT (SWB)

EGY ELZOGHBY Karim DU ZANDIGO

EGY NASSAR Nayel CQ EL CONDE

EGY NASSAR Nayel EC IGOR VAN DE WITTEMOERE

EGY TALAAT Mohamed JH DARSHAN

EGY ZEYADA Mouda WG FIORI LS

EGY ZEYADA Mouda OL GALANTHOS SHK

ESP ALVAREZ AZNAR Eduardo LU BENTLEY DE SURY

ESP ALVAREZ AZNAR Eduardo AU ROKFELLER DE PLEVILLE BOIS MARGOT

ESP ALVAREZ MOYA Sergio AX ALAMO

ESP ALVAREZ MOYA Sergio PW MALIBU DE MUZE

ESP FERNANDEZ SARO Manuel BF JARLIN DE TORRES

ESP GARCIA ROQUE Ismael MH LA COSTA

ESP MARQUEZ GALOBARDES Alberto MD UCELLO MASSUERE

ESP NUÑEZ RIVA Santiago QB VALENTINO DE HUS Z

FRA BILLOT Mathieu HF QUEL FILOU

FRA BOST Roger Yves RS BALLERINE DU VILPION

FRA BOST Roger Yves IV CASSIUS CLAY VDV Z

FRA BOUDANT Francois Xavier TQ BRAZYL DU MEZEL

FRA COTTARD Gregory HE BIBICI

FRA DELESTRE Simon MZ CAYMAN JOLLY JUMPER

FRA DELESTRE Simon PB TINKA'S HERO Z

FRA EPAILLARD Julien HF CARACOLE DE LA ROQUE

FRA EPAILLARD Julien WR GRACIEUX DU PACHIS

FRA LEPREVOST Penelope BC GFE EXCALIBUR DE LA TOUR VIDAL

FRA MOISSONNIER Megane PP CORDIAL

FRA ROBERT Olivier VT VIVALDI DES MENEAUX

FRA STAUT Kevin PZ SCUDERIA VIKING D'LA ROUSSERIE

FRA STAUT Kevin XQ VISCONTI DU TELMAN

GBR BRASH Scott SN HELLO JEFFERSON

GBR CHARLES Harry MK ARALYN BLUE

GBR CHARLES Harry TV CASQUO BLUE

GBR CHARLES Harry NF ROMEO

GBR CHARLES Harry YL STARDUST

GBR HALL MCATEER Jodie AT SALT'N PEPPA

GBR INGLIS Amy NP WISHES

GBR MAHER Ben HH EXPLOSION W

GBR MAHER Ben PI FALTIC HB

GBR SAMPSON Matthew VH FABRICE DN

GBR STOCKDALE Joseph EI EQUINE AMERICA CACHAREL

GBR WHITAKER Ellen PI EQUINE AMERICA SPACECAKE

GBR WHITAKER Jack BV EQUINE AMERICA VALMY DE LA LANDE

GBR WHITAKER John AL EQUINE AMERICA UNICK DU FRANCPORT

GER AHLMANN Christian YF DOMINATOR Z

GER DEUSSER Daniel HC KILLER QUEEN VDM

GER ECKERMANN Katrin NG CALA MANDIA

GER EHNING Marcus CD STARGOLD

GER KUKUK Christian BE MUMBAI

GER MEYER-ZIMMERMANN Janne Friederike UG MESSI VAN 'T RUYTERSHOF

GER NIEBERG Gerrit AO BEN

GER STEVENS Mario PR STARISSA

GER THIEME Andre GO DSP CHAKARIA

GER WARGERS Jana GG LIMBRIDGE

GRE MYTILINEOU Ioli AU L'ARTISTE DE TOXANDRA

GRE MYTILINEOU Ioli TB LEVIS DE MUZE

IRL ALLEN Bertram YF PACINO AMIRO

IRL BOURNS Andrew KD SEA TOPBLUE

IRL BREEN Trevor RR HIGHLAND PRESIDENT

IRL COYLE Daniel YB LEGACY

IRL COYLE Daniel MF OAK GROVE'S CARLYLE

IRL KENNY Darragh DU GREAT-TIKILA J

IRL KENNY Darragh JZ VDL CARTELLO

IRL KENNY Darragh EF VOLNAY DU BOISDEVILLE

IRL LYNCH Denis FZ BROOKLYN HEIGHTS

IRL LYNCH Denis AQ CRISTELLO

IRL O'CONNOR Cian XS C VIER

IRL O'CONNOR Cian TX KILKENNY

IRL RYAN Jack TZ BBS MCGREGOR

IRL SWAIL Conor DP COUNT ME IN

IRL WACHMAN Max SC BERLUX Z

ISR BLUMAN Daniel RR GEMMA W

ISR BLUMAN Daniel WU LADRIANO Z

ISR BOND Ashlee BK DONATELLO

ISR BOND Ashlee JD KAROLINE OF BALLMORE

ISR MICHAN Alberto AC NABAL DE TRIVERA

ISR MUHR Robin KP STAWITA PS

ITA ALFONSO Antonio IP CHARMIE

ITA BOLOGNI Filippo Marco QQ BERNINI GP

ITA BOLOGNI Filippo Marco GT QUILAZIO

ITA BUCCI Piergiorgio SE COCHELLO

ITA BUCCI Piergiorgio HA NAIADE D'ELSENDAM Z

ITA BUCCI Piergiorgio JF SCUDERIA CASAGO

ITA CAMILLI Emanuele MN CHADELLANO PS

ITA CIRIESI Francesca UV CAPE CORAL

ITA DE LUCA Lorenzo VL F ONE USA

ITA GAROFALO Antonio Maria ME CONQUESTADOR

ITA GAUDIANO Emanuele MK CHALOU

ITA GAUDIANO Emanuele IY NIKOLAJ DE MUSIC

ITA MARTINENGO MARQUET Giulia IW SCUDERIA CALLE DELUXE

ITA PISANI Riccardo OE CHACLOT

JOR BISHARAT Ibrahim Hani VB ASTUCE DU CELLIER LA

JOR KAMAL RAJI BISHARAT Hani JX CHATINUE

JPN KAWAI Mike II AS DE MAI

JPN KAWAI Mike UF SAXO DE LA COUR

JPN SAITO Koki PW CALCENTO JRA

JPN SAITO Koki WM CHILENSKY JRA

JPN SATO Eiken TG CALOUSO JRA

JPN SATO Eiken GV CHACANNO JRA

JPN SATO Eiken SR SAPHYR DES LACS JRA

JPN SUGITANI Taizo XS QUINCY

KSA ALFARD Bader YE MOEEN

KSA ALHARBI Meshari XE GENASIS

KSA ALMOBTY Khaled NY GRUNNERGER KWIEBUS

KSA ALRAJHI Abdulrahman CQ BRAVOUR

KSA ALSHARBATLY Abdullah PE QUINCY

KSA MALHAS Dalma DB IMPERO DELLE SCHIAVE

LAT NERETNIEKS Kristaps BQ VALOUR

LBN CHAMMAS Roger PO HUMPHREY G

LTU PETROVAS Andrius ET LINKOLNS

MAR OUADDAR Abdelkebir GR ISTANBULL V.H OOIEVAARSHOF

MEX AMILIBIA Paola UD GAUDI

MEX AZCARRAGA Andres CU CONTENDROS

MEX FERNANDEZ Federico KY DAVIDOFF

MEX FERNANDEZ Federico NE ROMEO

MEX GARZA PEREZ Eugenio GK CONTAGO

MEX GARZA PEREZ Eugenio FE VICTER FINN DH Z

MEX GONZALEZ DUFRANE Manuel SP HORTENSIA VAN DE LEEUWERK

MEX HANK GUERREIRO Carlos HT H CHACCOPHANIE

MEX HANK GUERREIRO Carlos MZ H JUST THE MUSIC

MEX HANK GUERREIRO Carlos LL H SUNSHINE

MEX MARTINEZ SOMMER Fernando RD COR BAKKER

MEX MARTINEZ SOMMER Fernando GH HIGH FIVE

MEX MARTINEZ VAZQUEZ Jose Alberto KT QUINLEY

MEX PASQUEL Patricio ZK BABEL

MEX PIZARRO Nicolas TT OAK GROVE'S ENKIDU

MEX PIZARRO Nicolas VH PIA CONTRA

NED GREEVE Michael HW FYOLIETA

NED GREVE Willem JJ GRANDORADO TN

NED HOEKSTRA Hessel XB ICOON VDL

NED HOUTZAGER Marc DD STERREHOF'S CALIMERO

NED HOUTZAGER Marc GO STERREHOF'S DANTE N.O.P.

NED LEMMEN Patrick QG EXIT REMO

NED PALS Johnny SI ZARKAVA HERO Z

NED SMOLDERS Harrie AQ BINGO DU PARC

NED SMOLDERS Harrie DE DARRY LOU

NED SMOLDERS Harrie LH MONACO

NED THIJSSEN Sanne PY CON QUIDAM RB

NED THIJSSEN Sanne BH HI THERE

NED VAN DER VLEUTEN Maikel FS BEAUVILLE Z

NED VRIELING Jur LR FIUMICINO VAN DE KALEVALLEI

NED VRIELING Jur SR LONG JOHN SILVER

NOR GULLIKSEN Geir ND EQUINE AMERICA GRANDINO H

NOR GULLIKSEN Geir SM VDL GROEP QUATRO

NOR GULLIKSEN Johan-Sebastian IN AMBROSIO D'ALCY

NOR GULLIKSEN Victoria SZ EQUINE AMERICA PAPA ROACH

NOR GULLIKSEN Victoria OD EQUINE AMERICA VERDIAMO Z

NOR HATTELAND Cecilie XL MISSY

NOR LONGEM Marie Valdar VO ALGORHYTHEM

NOR LONGEM Marie Valdar QQ ECHO DE VIRTON

NOR SKOLLERUD Marit Haarr EY NELSON VAN 'T ROOSAKKER

POL OPLATEK Andrzej XN DIAROUBET

POL OPLATEK Andrzej BU STAKKATAN

POL SKRZYCZYNSKI Jaroslaw RI JERICO

POL WECHTA Maksymilian QT CHEPETTANO

POL WOJCIANIEC Wojciech TV CHINTABLUE

RSA LAZARUS Oliver YY BUTTERFLY ENNEMMEL

SUI BALSIGER Bryan DU DUBAI DU BOIS PINCHET

SUI BAUMANN Elian HW CAMPARI Z

SUI FUCHS Martin JB CONNER JEI

SUI FUCHS Martin DX LEONE JEI

SUI GUERDAT Steve NM ALBFUEHREN'S MADDOX

SUI GUERDAT Steve HL TAINA M&M

SUI GUERDAT Steve YN VENARD DE CERISY

SUI JUFER Alain TX DANTE MM

SUI OTT Elin IT NANU II

SUI SCHMITZ Edouard IW GAMIN VAN'T NAASTVELDHOF

SUI SCHMITZ Edouard BH QUNO

SUI SCHURTENBERGER Niklaus QN C-STEFFRA

SUI SCHURTENBERGER Niklaus TF QUINCASSI

SUI SCHWIZER Pius IR VANCOUVER DE LANLORE

SVK MAJHER Patrik RB CLAUDE

SWE ANDERSSON Petronella HC CASTRES VAN DE BEGIJNAKKER Z

SWE ANDERSSON Petronella JK HALITA O

SWE AUGUSTSSON ZANOTELLI Angelica FD KALINKA VAN DE NACHTEGAELE

SWE BARYARD-JOHNSSON Malin NJ H&M INDIANA

SWE BENGTSSON Rolf-Göran TR ERMINDO W

SWE FREDRICSON Jens WW MARKAN COSMOPOLIT

SWE FREDRICSON Peder SW CATCH ME NOT S

SWE FREDRICSON Peder RU H&M ALL IN

SWE FREDRICSON Peder XK H&M CHRISTIAN K

SWE HELLSTRÖM Wilma NG CICCI BJN

SWE LINDELÖW Douglas NU CHELDON

SWE VON ECKERMANN Henrik PY KING EDWARD

SWE VON ESSEN Angelie TZ HAPPINESS DK Z

TUR DEMIRSOY Derin PM KOBLENZ VD MIDDELSTEDE

TUR KARAEVLI Omer IX CHESTON DE LA POMME D'OR Z

USA FARRINGTON Kent IB LANDON

USA FARRINGTON Kent LE ORAFINA

USA HEERS Bliss IM ANTIDOTE DE MARS

USA KEENAN Lillie JI AGANA VAN HET GERENDAL Z

USA KEENAN Lillie HE ARGAN DE BELIARD

USA KRAUT Laura DL BALOUTINUE

USA KRAUT Laura UE CONFU

USA MOGGRE Brian LU BALOU DU REVENTON

USA MOGGRE Brian PW MTM VIVRE LE REVE

USA REID Chloe WE SOUPER SHUTTLE

USA SMITH Spencer JD QUIBELLE

USA SPRINGSTEEN Jessica WF DON JUAN VAN DE DONKHOEVE

USA SPRINGSTEEN Jessica DP RMF ZECILIE

USA STERNLICHT Adrienne SN BENNYS LEGACY

USA STERNLICHT Adrienne XP CRISTALLINE

USA WARD Mclain XC CONTAGIOUS

USA WARD Mclain QN HH AZUR

USA WARD Mclain QX KASPER VAN HET HEL

Pararatsastus

AUS COOKE Maddison FQ BYALEE MAGIC II

AUS BOOTH Emma IY FRIDAY IV

AUS BOOTH Emma CU FURST DELUXE

AUS CARNEGIE Matilda GF BOCCELLI

AUS VORENAS Zoe SG WIS FORTE

AUS BARNES Dianne EK CIL DARA COSMIC

AUS WHITE Amelia KT GENIUS

AUS MARTIN Lisa SJ JUICY WIGGLE

AUT SCIANCALEPORE Julia XI HEINRICH IV

AUT FERRINGER Michaela AS STOCKHOLM

AUT PUCH Pepo WC SAILOR'S BLUE

AUT PUCH Pepo SX FUERST CHILI

AUT BRUGGER Bernd OO BELLAGIO

BEL DEN DULK Nicole JI WALLACE

BEL MINNECI Barbara OG STUART

BEL CLAEYS Manon JB SAN DIOR

BEL CLAEYS Manon DS KATHARINA SOLLENBURG

BEL GEORGE Michele FO BEST OF

BEL VAN HAM Kevin XJ EROS VAN ONS HEEM

BRA DE OLIVA Sergio Froés Ribeiro MO MILENIUM

BRA PEREIRA DA SILVA Flamarion UD FRANCIS

BRA FONSECA DOS SANTOS Thiago SS JOHNNY WALKER PLUS

BRA RISKALLA Rodolpho WU DON HENRICO

CAN HARTVIKSON Winona AF ONYX

CAN SCHLOSS Jody QQ LIEUTENANT LOBIN

CAN SHEFFIELD Roberta DB FAIRUZA

CAN HALL Laura CL ISTRANO

DEN MADSEN Line Munk MY LOBOSS DONYA

DEN KRISTENSEN Katrine bjelke QP GOERKLINTGAARDS QUATER

DEN JOERGENSEN Tobias Thorning GA JOLENE HILL

DEN JOERGENSEN Tobias Thorning HV ATTERUPGAARDS FINAL KISS

DEN DYHM-JUNGE Karla JQ MISS DAISY

DEN IGELSKI Renee UR BEYOND DREAMS

DEN JOHNSEN Nicole GB MOROMAX

ESP GOMEZ Felix RU MERLIN

ESP QUINTANA PLAGARO Natalia AS ZOEF YMAS

ESP BEITIA ASTONDOA Iker RQ ABSOLUT

ESP FERROL MARTINEZ Alberto RY ECO DE TORMENTA

ESP LARRANAGA Daniel VT BOHEMIO LOS GUERRA

FIN KARJALAINEN Katja VW FABRIANO SIL

FIN KOSKILUHTA Sanna HY LIPTONA

FIN KERTTUNEN Jessica TI WESTSIDE

FRA TOUZARD Peggy NX BRETZEL DES FEERIES

FRA ROYON Anne Frederique FT QUATERBOY LH

FRA GERNY Celine FZ RHAPSODIE IFCE

FRA ZENATI Chiara QZ SWING ROYAL IFCE

FRA VINCHON Vladimir MF FIDERTANZ FOR ROSI

FRA LETARTRE Jose SC HAMILTON

FRA PITTIER Alexia JD FRAUENHELD

FRA CEZ Lisa NC STALLONE DE HUS

GBR BLAKE Gabriella OP STRONG BEAU

GBR WILSON Georgia FD SAKURA

GBR PEARSON Lee KU BREEZER

GBR BAKER Natasha QJ KEYSTONE DAWN CHORUS

GBR NAYLOR Nicola MQ HUMBERTO L

GBR CUNDALL Charlotte ZE FJ VEYRON

GBR WELLS Sophie ZF DON CARA .M

GBR WELLS Sophie ZF JILLZ GEUZENHOF

GER BENZINGER Martina YS NAUTIKA

GER REGENBRECHT Gianna AS FUERST SINCLAIR

GER DRESING Heidemarie GV LA BOUM

GER WIENAND Melanie NI LEMONY'S LOVERBOY

GER NIEHUES Anna-Lena VS QUIMBAYA

GER NOWAK Isabell DP FAYOLA DB

GER MISPELKAMP Regine RG HIGHLANDER DELIGHT'S

GER MISPELKAMP Regine UY CIJAANO

GRE KALARAKIS Michail QW TONY

GRE PANTECHAKI Dimitra Eleni JE MISS OLIMPIA

HUN FONYÓDI Ildikó EL SIR SINCERE

IRL MURPHY Michael ME CLEVERBOY

IRL MURPHY Michael CQ DARK DIAMOND

IRL KERR-HORAN Kate DE SERAFINA T

IRL GAFFNEY Rosemary Jean SU CHANTAL

IRL ADDISON Tamsin SN FAHRENHEIT

ISV FRAWLEY Lee NC WALDON WILD SKYE

ITA SEMPERBONI Carola FE PAUL

ITA SEMPERBONI Carola LM LUCKY ONE

ITA MORGANTI Sara EQ ROYAL DELIGHT

ITA MORGANTI Sara SH MARIEBELLE

ITA UNGALLI Maurizio WH FUNNY FACE

ITA SALVADE' Francesca JU OLIVER-VITZ

ITA SILEONI Federica BY BURBERRY

ITA SILEONI Federica CU DON PERIGNON

JPN MIYAJI Mitsuhide IF FLYLIGHT

JPN YOSHIGOE Soshi RT DUETO

JPN INABA Sho SX EXCLUSIVE

JPN TAKASHIMA Katsuji EI HUZETTE BH

KSA SHARBATLY Ahmed NED WESTENWIND

LAT SNIKUS Rihards SX KING OF THE DANCE

LAT MUIZNIECE Alise PI BAILY

MEX TREVIÑO FUERTE Ignacio IO ESPENBALIA

NED NOBEL Annemarieke BY DOO SCHUFRO

NED DE REU Maud KS WEBRON N.O.P.

NED KRIJNSEN Lotte IC ROSENSTOLZ

NED HAERKENS Demi VT EHL DAULA

NED VOETS Sanne ER DEMANTUR RS N.O.P.

NED HOSMAR Frank FT ALPHAVILLE N.O.P.

NED HOSMAR Frank PQ GUETTA

NED DE JONG Britney CA CARAMBA

NOR DOKKAN Jens Lasse FL CYPRES

NOR DOKKAN Jens Lasse HS ALADDIN

NOR LÜBBE Ann Cathrin UV LA COSTA MAJLUND

NOR JOHNSEN Anita Hennie EX LINDEGAARD LUCKY

NOR STØRSETH Hege VG HOENNERUPS LIDELL

NOR SKILLEBEKK Stine AP CALIQUE V

POL CYCAK Magdalena MN SYBILLA

POL AST Dominik EC FEMME DE MATCHO

POL BARTYS Monika MN CASPAR

POL BIGAJ Maciej JI LIVERPOOL

POR VEIGA Ana Isabel Mota VC CONVICTO

POR PALETTI FELIX Pedro RE GRIJO

RSA JOHNSON Philippa Mary AU JUST IN TIME

SGP TAN Laurentia Yen-Yi TG HICKSTEAD

SGP TAN Laurentia Yen-Yi TS BANESTRO

SGP FOO Gemma Rose Jen GC LADANA

SGP SU Hui'en Hilary VX GAMBLER

SUI GEIGER Nicole IH AMIGO

SWE RUTBERG Carolin CF MIRAGE

SWE KARLSSON Sandra VX DON DANIMO

SWE LAURELL Clara VW DON IO

SWE ETZNER JAKOBSSON Louise DC GOLDSTRIKE B.J.

SWE MALMSTRÖM Lena LO FABULOUS FIDELIE

SWE JOSBO Amalia GU LADY EVELIN

USA TRUNNELL Roxanne VI FORTUNATO H

USA DE LAVALETTE Beatrice SQ CLARC

USA DE LAVALETTE Beatrice GK SIXTH SENSE

USA HART Rebecca LA EL CORONA TEXEL

USA HART Rebecca ZT FORTUNE

USA MERLE-SMITH Charlotte ZQ GUATA

USA SHOEMAKER Kate SOLITAER

USA SHOEMAKER Kate QUIANA

Vikellys

AUS DORE Stephanie LS CORAZON GRAN VRIES Maurits de

AUS DORE Stephanie YN QUALIMERO OLD BOE Andrea

AUS DORE Stephanie YN QUALIMERO OLD LANDRUP Allan

AUS DORE Stephanie OE QIUN AF OESTERHOLM KLINGE Nanna

AUS KENNETT Ginger LS CORAZON GRAN VRIES Maurits de

AUS KENNETT Ginger UR CHRISTMAS PS Z WOLFF Nienke de

AUT FIALA Isabel EZ Don Zeno DON ZENO GREISBERGER Veronika

AUT FIALA Isabel ROU PINK FLOYD GREISBERGER Veronika

AUT BAROSCH Alina MJ DUSTN VON LOHE BAROSCH Manuela

AUT BAROSCH Alina RH DIANTHUS BAROSCH Manuela

AUT NAGILLER Eva FV DR. DOOLITTLE HAIDACHER Klaus

AUT NAGILLER Eva ZD LAVALINO HAIDACHER Klaus

AUT DOPPLINGER Marie MK BORIS DU MELNIRE DOPPLINGER Bettina

AUT BRABEC Nicole MJ DUSTIN VON LOHE BAROSCH Manuela

BEL VANLERBERGHE Lauren CL ESPRI VERGAUWEN Konraad

BEL VANLERBERGHE Lauren CL ESPRI HOOYDONCK Sophie van

BEL VANLERBERGHE Lauren KD ROCKEMOTION VERGAUWEN Konraad

BEL VANLERBERGHE Lauren KD ROCKEMOTION HOOYDONCK Sophie van

BEL VANLERBERGHE Lauren OY HOLLYWOOD VERGAUWEN Konraad

BEL VANLERBERGHE Lauren OY HOLLYWOOD HOOYDONCK Sophie van

CAN SAUNDERS Averill LJ ELDOCTRO HAIDACHER Klaus

CAN SAUNDERS Averill LJ ELDOCTRO VOITHOFER Nicole

CAN SAUNDERS Averill KI IDEFIX BLAND Carolyn

CAN SAUNDERS Averill MF PLI OREILLE VORBERG Nina

CAN SAUNDERS Averill KD ROCKEMOTION HAIDACHER Klaus

CAN SAUNDERS Averill KD ROCKEMOTION VOITHOFER Nicole

CAN HAMMOND Shaina HY WILLIAM II Z HUSMANN Maik

CZE KOCUROVA Katerina PB GOLDEN WONDER K VRIES Maurits de

CZE KOCUROVA Katerina PB GOLDEN WONDER K DÖLLER-OSSENBERG-ENGELS Claudia

CZE KOCUROVA Katerina BK FLYING DUTCHMAN VRIES Maurits de

CZE KOCUROVA Katerina BK FLYING DUTCHMAN DÖLLER-OSSENBERG-ENGELS Claudia

DEN BENDIXEN Sheena FI KLINTHOLMS RAMSTEIN KRISTENSEN Lasse

DEN BENDIXEN Sheena FI KLINTHOLMS RAMSTEIN FOGH-MØLLER Julie

DEN BENDIXEN Sheena EU HORNBECK'S CRIXUS KRISTENSEN Lasse

DEN BENDIXEN Sheena EU HORNBECK'S CRIXUS FOGH-MØLLER Julie

DEN TRAB CHRISTENSEN Nanna TW BOSTON KRISTENSEN Lasse

DEN TRAB CHRISTENSEN Nanna TW BOSTON SØRENSEN Pia

DEN TRAB CHRISTENSEN Nanna OE QIUN AF OESTERHOLM KRISTENSEN Lasse

DEN TRAB CHRISTENSEN Nanna OE QIUN AF OESTERHOLM SØRENSEN Pia

DEN STAALSØ Amanda YW BAKKEGAARDENS CHARLIE KRISTENSEN Lasse

DEN STAALSØ Amanda YW BAKKEGAARDENS CHARLIE STAALSØ Trine

DEN STAALSØ Amanda KO ENGKILDEGAARDS PARKO KRISTENSEN Lasse

DEN STAALSØ Amanda KO ENGKILDEGAARDS PARKO STAALSØ Trine

DEN DINES PEDERSEN Iben MQ TOPHOEJS GELETO LIETO KRISTENSEN Lasse

DEN DINES PEDERSEN Iben MQ TOPHOEJS GELETO LIETO HAAGEN HANSEN Hanne

DEN DINES PEDERSEN Iben LY COR DE LA SALLE NYGAARD KRISTENSEN Lasse

DEN DINES PEDERSEN Iben LY COR DE LA SALLE NYGAARD HAAGEN HANSEN Hanne

ESP FRASER Layla Anne ZL ROYAL GEORGE ALEXANDER RIEDL Pauline

ESP FRASER Layla Anne ZL ROYAL GEORGE ALEXANDER FRASER Diane Rose

ESP FRASER Layla Anne YN SOEL'RINGS MILLION VOICES RIEDL Pauline

ESP FRASER Layla Anne YN SOEL'RINGS MILLION VOICES FRASER Diane Rose

FIN LAXEN Jessica TW BOSTON KLINGE Nanna

FIN LAXEN Jessica CN NOBEL STAR KLINGE Nanna

FIN LAXEN Jessica OE QIUN AF OESTERHOLM KLINGE Nanna

FIN KIVISTÖ Anna QF ATTERUPGAARDS MARLENE II PEKKALA Oona

FIN KIVISTÖ Anna QF ATTERUPGAARDS MARLENE II WOLFF Nienke de

FIN KIVISTÖ Anna UR CHRISTMAS PS Z PEKKALA Oona

FIN KIVISTÖ Anna UR CHRISTMAS PS Z WOLFF Nienke de

FIN KIVISTÖ Anna TL QUENTIN BRUS PEKKALA Oona

FIN KIVISTÖ Anna TL QUENTIN BRUS WOLFF Nienke de

FRA MOUTINHO Manon MA SAITIRI BOSSHARD Corinne

FRA MOUTINHO Manon MA SAITIRI MULLER Sandra

FRA MOUTINHO Manon UM KAIRO S. BOSSHARD Corinne

FRA MOUTINHO Manon UM KAIRO S. MULLER Sandra

FRA LHOMMEAU Charlotte JO CASARES VAN HET CAUTERHOF BOUSSIGNAC DUMONT Maud

FRA LHOMMEAU Charlotte JR LAGRIMA BOUSSIGNAC DUMONT Maud

GBR MORGAN Carys SY RIVER OF THYME LEVETT Jenny

GBR MORGAN Carys SY RIVER OF THYME JESSETT Rachel

GBR MORGAN Carys EH IRISH ANGEL NJ LEVETT Jenny

GBR MORGAN Carys EH IRISH ANGEL NJ JESSETT Rachel

GBR HUME Mhairi UR CHRISTMAS PS Z WOLFF Nienke de

GBR HUME Mhairi UR CHRISTMAS PS Z BRANS Heleen

GBR HUME Mhairi HH ICARUS WOLFF Nienke de

GBR HUME Mhairi HH ICARUS BRANS Heleen

GER RIEDL Pauline HY WILLIAM II Z HUSMANN Maik

GER MEYER Kathrin TO SAN CLASSICO S BÜHRIG Gesa

GER MEYER Kathrin TO SAN CLASSICO S MEYER Sonja

GER MEYER Kathrin HU CAPITAIN CLAUS BÜHRIG Gesa

GER MEYER Kathrin HU CAPITAIN CLAUS MEYER Sonja

GER WAGNER Julia WL GIOVANNI WAGNER Peter

GER WAGNER Julia WL GIOVANNI WAGNER Katja

GER WAGNER Julia OW SAMBA'S ARGUMENT VON KA WAGNER Peter

GER WAGNER Julia OW SAMBA'S ARGUMENT VON KA WAGNER Katja

GER STEVERDING Hannah YE ROYAL FLASH KUHN Sophie

GER STEVERDING Hannah EG DANZARINO KUHN Sophie

GER ROß Alina MC DSP SAN ZERO SCHULZE Marion

GER ROß Alina MC DSP SAN ZERO ROß Volker

GER ROß Alina XU BARON R SCHULZE Marion

GER ROß Alina XU BARON R ROß Volker

HUN NÉMETH Blanka OY HOLLYWOOD VAN HOOYDONCK Sophie

HUN NÉMETH Blanka ZL ACARDI VAN DE KAPEL WINKLER Monika

HUN SOMOGYI Eszter TT FEEL GOOD FISKBAEK Daniela

HUN SOMOGYI Eszter CH BRAVEHEART BENCE Balazs

ITA CAVALLARO Anna DO MONACO FRANZE VIDONI Nelson

ITA TOMEI Valeria LH ADONIS LUCCHESI Silvia

ITA TOMEI Valeria UY DUCATI LUCCHESI Silvia

ITA GREGGIO Rebecca TC ORLANDO TANCREDI PETERSOHN Claudia

NED VAN KOELEN Joske PE CHAMEUR PIERIK Rian

NED VAN KOELEN Joske FA DOEMAAR PIERIK Rian

NED VAN SCHAIK Renske LY FABIOLA W KNAUF Corinna

NED KUBBE Annebeth XV EVERMORE R PIERIK Jinte

SUI BÜTTIKER Nadja ZL ACARDI VAN DE KAPEL WINKLER Monika

SUI BÜTTIKER Nadja ZL ACARDI VAN DE KAPEL BIERI Elisabeth

SUI BÜTTIKER Nadja IF RAYO DE LA LUZ WINKLER Monika

SUI BÜTTIKER Nadja IF RAYO DE LA LUZ BIERI Elisabeth

SUI HANNICH Ilona OT VOICI VOILA DU RIEZ SOHM Alana

SUI HANNICH Ilona OT VOICI VOILA DU RIEZ ZÜRCHER Barbara

SUI HANNICH Ilona QU DYNAMITE TS SOHM Alana

SUI HANNICH Ilona QU DYNAMITE TS ZÜRCHER Barbara

SUI HANNICH Ilona MP GITANO DES MONODS SOHM Alana

SUI HANNICH Ilona MP GITANO DES MONODS ZÜRCHER Barbara

SUI BÜRGI Danielle XO LIVANTO CHA CH DEGIORGI Mirjam

SUI BÜRGI Danielle XO LIVANTO CHA CH DEGIORGI Edith

SUI BÜRGI Danielle QD CALARO AV CH DEGIORGI Mirjam

SUI BÜRGI Danielle QD CALARO AV CH DEGIORGI Edith

SWE VELANDER Ella Filippa NX HAVHOJS BELLO NERO FISKBAEK Daniela

SWE VELANDER Ella Filippa NX HAVHOJS BELLO NERO PERSSON Ronja

SWE VELANDER Ella Filippa CH BRAVEHEART FISKBAEK Daniela

SWE VELANDER Ella Filippa CH BRAVEHEART PERSSON Ronja

SWE VELANDER Ella Filippa TT FEEL GOOD FISKBAEK Daniela

SWE VELANDER Ella Filippa TT FEEL GOOD PERSSON Ronja

USA PALMER Kimberly FJ ROSENSTOLZ PALMER Jill

USA PALMER Kimberly FJ ROSENSTOLZ MONEUSE Kevine

USA PALMER Kimberly VE JOHNNY PALMER Jill

USA PALMER Kimberly VE JOHNNY MONEUSE Kevine

USA HAUSMAN Dusti PB GOLDEN WONDER K DIVITA Julie

USA HAUSMAN Dusti PB GOLDEN WONDER K VRIES Maurits de

USA DIVITA Tessa IJ SUNDAY SONG SEELY Emma

USA DIVITA Tessa IJ SUNDAY SONG LAUDRUP Allan

USA DIVITA Tessa EU HORNBECK'S CRIXUS SEELY Emma

USA DIVITA Tessa EU HORNBECK'S CRIXUS LAUDRUP Allan

USA ROSE Emily LJ ELDOCTRO BLAND Carolyn

USA ROSE Emily LJ ELDOCTRO TWOHIG Sarah

USA ROSE Emily GO FUERST D BLAND Carolyn

USA ROSE Emily GO FUERST D TWOHIG Sarah

USA MORSE Caroline SY RIVER OF THYME CUSICK Suzi

USA MORSE Caroline SY RIVER OF THYME HUSMANN Maik

USA MORSE Caroline HY WILLIAM II Z CUSICK Suzi

USA MORSE Caroline HY WILLIAM II Z HUSMANN Maik

USA SCHULT Ana YN QUALIMERO OLD BOE Andrea

USA SCHULT Ana YN QUALIMERO OLD LUX Jaqueline

USA SCHULT Ana GZ GOLDJUNGE BOE Andrea

USA SCHULT Ana GZ GOLDJUNGE LUX Jaqueline

Vikellysjoukkueet

Argentiina

ALCHOURRON Rosalia HN CALANIA GUIDCINEROVA Petra

ARRIZABALAGA Guadalupe Hanna LI DAJANA KLOUDA Lukas

ARRIZABALAGA Natasha Nicole

BRESSAN ANTONELLI Daniela

CARDACI Juan Manuel

GONZALEZ PANAL Serena

MARTINEZ BONGIORNO Maria Ignacia

PANIZO Amparo

ustralia

CADDIS Zoe UP EL ARENAL ENDER Christina

GEORGE Lydia RZ GOZER KIRKHAM Sharna

LOVELAND Poppy

OSMOTHERLY Sabine

READ Arabella

TATE Eloise

VITU Willow

Itävalta

AUER Sophia ZE DON RUDI MAYR Stefanie

BACHBAUER Lena UK RICCIANTE SEYRLING Martina

BACHBAUER Nina

FRIESSER Rebecca

GABL Georg

GOLLUBICS Sarah

PITTL Sophie

WACKERLE Sophia

Brasilia

DA MATTA GHIDETTI PIMENTEL Giovanna YW LEO ARCORI Michelle

DA ROCHA BRITO Flávia IG LOUIS VICOMTE

MARTINEZ VALENCIA Nicolas

NATALLE LEJEUNE Helene

PLIHAL FERREIRA Carolina

SANTIS GARCIA Manuela

TEIXEIRA RICARDO Giovanna

ZERWES TREMBLAY Clara

Tanska

ASKBO Wilma OE QIUN AF OESTERHOLM KRISTENSEN Lasse

BENDIXEN Sheena WO TURBO AF KLOSTER RASMUSSEN Maria Louise

LAWAETZ Anna

NAGEL-HARVIG Helena

RASMUSSEN Esther

SJØGREN Helena

STAALSØ Amanda

CHRISTENSEN Nanna

CAULES GENESTAR Maria De La Pau ZL FRASER Diane Rose

CUMPLIDO TORRES Miriam RIEDL Pauline

FERNANDEZ NAVARRO Daniela YN

Espanja

FRASER Layla Anne

GARCIA MÜLLER Eva Noelle

SANCHO LLITERAS Laura

SCHONVANDT ALARCOS Lucía

USON JAUME Carlota

Suomi

KOSTIAINEN Neea TB LAKI JÄRVELÄ Anni

MANKINEN Amanda TO RUMBOLT RADDATZ Cornelia

MANKINEN Matilda

NIEMELÄ Siiri

NYKÄNEN Pinja

TOIVANEN Vuokko

VÄLITALO Minttu

Ranska

BRAUN Jeanne UH BLACK MOR LH BOSSHARD Corinne

DUMONT Louis RJ LONDONTIME LANGLOIS Sebastien

FRANCQUEVILLE NOYARET Vinciane

GARDIES Theo

JABET Quentin

LECLEZIO Lambert

MOUTINHO Manon

TERRIER Dorian

DAO DUC LONG Lena FD ISABELLA IV HOMBECQ Remy

DELAUNAY Ruben YN QUALIMERO OLD PRESLE Anthony

GEHAN Oceane

LHOMMEAU Charlotte

MARMIN Maelys

TERRIER Baptiste

Iso-Britannia

ALEXANDER Tayla FY BANKEY MOON CUSICK Suzi

DAY Alexandra GE DEMEZZA HEWIT Rebecca

HUME Mhairi

JESSETT Evie

JESSETT Milly

LEVETT Ursula

MORGAN Carys

MORTON Felix

Saksa

ARDRON Jessica JQ BRIARDALE LOTHARIO PEETERS Lisette

BARTELL Harriet UP EL ARENAL SWANSTON Stacey

BEXON Imogen

BOTTLEY Corinne

DAVIES Ellie

NEWELL Phoebe

BRÜSEWITZ Thomas XD CALIDOR LOOSER Patric

CONGIA Chiara RW ECUADOR NAWROTH Ines

VAN GERVEN Justin

LEHNEN Bela

MERTENS Mona

REICHERT Jennifer

RONCA Gianna

VERLAGE Rebecca

BURGMAYR Regina TC FIDER ROCK HANSEN Lars

GSCHLÖSSL Katharina DV LAZIO HARTL Alexander

HERPERTZ Larina

HUESGEN Leon

KLEHE Gregor

LIERSCH Sarah

DE PELLEGRINI Annalena

PIECHA Antonia

Hollanti

VAN AGTEREN Isalotte IF WIM JANS Meta

BOEIJEN Saartje

VAN DE COER Guus

DIJK, VAN Ilse

HERWIG Lisa

MAAS Renate

PANNEKOEK Sander

VELDMAN Nynke

Sveitsi

BRÄNDLE Stefanie ZL ACARDI VAN DE KAPEL BIERI Elisabeth

BÜTTIKER Nadja IF RAYO DE LA LUZ WINKLER-BISCHOFBERGER Monika

GRAF Sina

HANNICH Ilona

KLEGER Miria

LICCI Noemi

BÜRGI Danielle ZL ACARDI VAN DE KAPEL BIERI Elisabeth

HOFER Mara IF RAYO DE LA LUZ WINKLER-BISCHOFBERGER Monika

STADELMANN Leandra

WINKLER Yael

Ruotsi

ANDERSSON Tilde CH BRAVEHEART FISKBAEK Daniela

BRIXLAND Natalie TT FEEL GOOD PERSSON Ronja

FISKBAEK Clint NX HAVHOJS BELLO NERO

LINDQUIST Julia

NEILANDS Olivia

SJÖSTRÖM Klara

SVENSSON Erica

VELANDER Ella Filippa

USA

DAVIS Calle TV DRILLIAN BRUMMUND Selena

GRIFFITHS Gracie WELLMANN Kimberly

GRIFFITHS Miriam

GRIFFITHS Todd

HAMPSHIRE Paula

HAUSMAN Dusti

Meyer / GIFFING Jaynee

STODDARD Alyssa