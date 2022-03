Monta tapaa

"Jos mä olen sanonut jostain jotain negatiivista, ota se pois. Opettelen uutta periaatetta, jossa näytän omaa tekemistä, enkä arvostele muita”, sanoo Laura Koskenmäki.

Hän on pitkänlinjan hevosihminen, joka on aloittanut hevosharrastajana Suomessa, opetellut ratsastuksen olympialajeja ja klassista ratsastusta Englannissa sekä tutustunut Amerikassa lännenratsastuskulttuuriin.

Sen verran Koskenmäki suostuu sanomaan, että hevospiireissä mennään helposti aina yhden totuuden mukaan.

”Minusta siinä kohtaa mennään pieleen, jos ei anneta arvoa vanhoille osaajille, jotka ovat olleet koko elämänsä hevosten kanssa ja heidän hevosensa toimivat hyvin, näyttävät rennoilta, luottavaisilta, elävät terveinä pitkään ikään ja tulevat mielellään tekemään ihmisen kanssa”, Koskenmäki linjaa. Kun näin on, ei ole väliä sillä, minkä koulukunnan ihminen on. ”Kaikissa lajeissa on hirmu hyviä hevosihmisiä. Suomessa arvostetaan koulutusta todella paljon, ja vaarana on, että kun sieltä nousee jokin uusi mantra, otetaan se ja sanotaan, että kaikki vanha on väärin. Minusta sitä oppia ei voi dissata, joka on ihmisillä, jotka ovat olleet hevosten kanssa 24/7 ja 365”, Koskenmäki sanoo.

Suomessa hän opettaa klassista ratsastusta ja maastaratsastusta, joista jälkimmäisen periaatteisiin pääsemme tutustumaan.