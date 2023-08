Gunnell Forsström oli menestyksekäs New Hill -hevosten kasvattaja. Tässä vuoden 2004 kuvassa on New Hill Mercedes. Kuva: Leena Alérini

Ratsastusuutiset Muistamme: Intohimoinen FWB-kasvattaja on poissa Kouluratsastusyhteisö jää kaipaamaan positiivista ja räiskyvää oman tiensä kulkijaa.