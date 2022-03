Tätä oli laskeskeltu ja todennäköisenäkin pidetty. Nyt se on varmistunut, Forstén hyppää hallikauden pääsarjan finaalin 6.-10.4. Leipzigissa, Saksassa. "Fantastic news", sanoi tallin pomo Ludger Beerbaumkin.

Kyllähän nämä tällaisia once in a lifetime -juttuja ovat.

"Paikka avautui tässä vaiheessa, sillä muutama hevonen on myyty edestä, kuten Kevin Jocheminsin Turbo Z ja Kendra Brinkopin Kastelle Memo, ja sääntöjen mukaan finaaliin ei voi osallistua sellaisella hevosella, millä ei ole menty yhtään osakilpailua", Forstén vahvistaa.

Länsi-Euroopan liigan ranking täällä

Hän on innoissaan. "Ylpeä ja nöyrä samaan aikaan. Joku voi sanoa, että omituinen kausi, mutta se on ollut sama kaikille."

Mikä on valmistautumissuunnitelma ?

"Con Caya on tehnyt kuukauden sisään kolme kisaa, mikä on aika paljon. Kuun lopussa on omat hallikisat Riesenbeckissä, niihin menen ja sitten onkin vain viikko finaaliin."

Edessä ovat hallikauden isoimmat esteet, mutta Forstén on rauhallinen. "Teen, mitä valmentajat sanovat. He tietävät missä mennään. Eikä siellä nyt kahta reikää isompaa hypätä kuin osakilpailuissa kuitenkaan."

Beerbaumin tallilta finaaliin on lähdössä myös Forsténin valmentaja Christian Kukuk. Hän tulee olemaan kaksoisroolissa, sillä hän on avainasemassa auttamassa oppilastaan, mutta samalla yksi hänen vastustajistaan.

Aivan lähipäivinä Forstén ei ratsasta. "Olen ollut liikaakin pois kotoa, ja onhan niitä hevosia tullut tässä ihan riittämiin hinkutettua."

Hän katsoo ratsastusta nettitelkkarista. "Wellingtonia tulee aika paljon katsottua. Siellä on tallilta Philipp Weishaupt ja Eoin McMahon, ja Daniel Deusser menee siellä myös. Paljon hyvää ratsastusta ja katsottavaa! Kohta hypätään Globalia Dohassa ja näen miten Christian menee meidän oman hevosen Nice van Zorgvlietin kanssa siellä."

Lähteekö perhe mukaan Leipzigiin?

"Täytyy katsoa! Tietty, jos joskus lapset haluaa nähdä äitinsä ratsastavan, niin tuolla."