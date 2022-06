Mustangit, trakehnerit ja muutamat tavallisemmat

Tiesittekö, että Suomen Lapissa, Muotkatunturin erämaan laidalla, elää lauma mustangeja?

Ne eivät ole villejä, enää, vaan ne asuvat pihatoissa ja niillä on omistajat. Tinja Myllykangas ja Alex Schwarz

Tilalla on nyt yhteensä 12 aikuista mustangia ja kaksi tämän kesän varsaa. Osa on Euroopasta tuotuja ihmisten kasvattamia hevosia, mutta seitsemän hevosista on elänyt Yhdysvalloissa villinä. ”Kaikki hevoset ovat kiehtovia ja upeita, mutta villiydessä eläneet ovat meidän mielestämme kaikkein kiinnostavimpia.”

Jonkin verran Myllykangas ja Schwarz järjestävät ratsastusvaelluksia, mutta nykyään koulutustapahtumat eli mustangiklinikat ovat pääelinkeino. Tarkoitus on opettaa ihmisiä ymmärtämään hevosta.

Asiakkaat ovat klinikoilla yleensä katsojan roolissa, mutta pidempään käyneet pääsevät myös itse työskentelemään hevosten kanssa. Asiakkaissa on paljon muun muassa ratsastuskoulun pitäjiä ja hevoskasvattajia, Myllykangas kertoo.

Tullessaan mustangit ovat arkoja, mutta Myllykankaan mukaan ne eivät ole varsinaisesti oppineet pelkäämään ihmistä. ”Luonnon eläimet luottavat elämään. Ihmisen tehtävä on esitellä itsensä luotettavana.”

