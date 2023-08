Naantalilaistallin seksuaalirikostapauksessa tuomiot: miehelle 3,9 vuoden ja naiselle 2 vuoden ehdoton vankeusrangaistus

Nainen, Jenni Rajala, pyysi tallilla tapaamiaan uhreja heille kotiin, jossa rikokset pääosin tapahtuivat ja kannusti heitä seksuaaliseen kanssakäymiseen ja näin auttoi miestä, Joni Silvania, rikoksessa, jotka osin täyttivät törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkistön.

Pariskunta on määrätty maksamaan uhreille korvauksia yhteensä 35 000 euroa.

Pariskunta on kuulunut Turun eläinsuojeluyhdistys Tesyn eläinsuojeluaktiiveihin ja kyseinen SR-talli oli toiminut yhdistyksen tiloissa vuodesta 2014 lähtien siihen asti, kun yhdistys toukokuussa 2021 lopulta sanoutui irti yhteistyöstä pariskunnan kanssa.

Tapauksessa kuultiin kaikkia asianosaisia ja sekä yhteensä 17 todistajaa.

Rangaistusta lieventävänä seikkana käräjäoikeus on päätynyt ottamaan huomioon rikoksista seuranneen poikkeuksellisen julkisuuden. Rangaistusta lyhennettiin kummankin osalta 3 kuukautta.

Käräjäoikeus on todennut, että vastaajat ovat syyllistyneet törkeisiin seksuaalirikoksiin harrastustoiminnan yhteydessä, jolloin he ovat voineet varautua siihen, että rikoksia käsitellään laajasti julkisuudessa ja siihen, että julkisuudesta aiheutuu erinäisiä negatiivisia seurauksia heille. Käräjäoikeus on kuitenkin kiinnittänyt huomiota siihen, että vastaajien rikoksia koskeva uutisointi on ollut osin epäasiallista. Uutisoinnissa on esimerkiksi annettu virheellinen kuva uhrien lukumäärästä. Edelleen uutisointi on ollut laajaa sen suhteen, että vastaajat olisivat kohdelleet eläimiä kaltoin ja huumanneet nuoria, mistä asiassa ei ole lainkaan ollut kysymys.

Tuomiolauselma ainoastaan on julkinen, ratkaisu kokonaisuudessaan ei ole. Myös oikeudenkäyntiasiakirjat ja asianomistajien henkilöllisyys on määrätty salassa pidettäväksi ja pääkäsittely toimitettiin yleisön läsnä olematta.

Tuomio annettiin Varsinais-Suomen käräjäoikeudessa 18.8. Tuomio ei ole lainvoimainen.