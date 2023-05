Niihaman kentälle Tampereella tehdään iso remontti

Tampereen reunalla Niihamassa sijaitsevalle 9000 neliön ratsastuskentälle tehdään sen historian isoin remontti.

Urakkaa valvoo ja suunnittelee pohja-asiantuntija Immi Lätti, joka kertoo, että remontin hinta nousee 150 – 200 000 euroon. Tukea saadaan osittain Tampereen Seudun Leader Kantri -rahoituksesta. Kantrin osuus on 80 000 euroa, joten myös seuralle jää iso osa maksettavaa.

Anna-Maija Nummi taustoittaa, että Niihaman kenttä on rakennettu vuonna 1996 suon ja kaatopaikan päälle. Kenttä on ajan kuluessa painunut, ja sitä on korjattu useaan kertaan. Nyt tehtävä korjaus on perusteellisin tähän mennessä. Remontissa uusitaan kaikki kerrokset, kenttä salaojitetaan ja sitä oikaistaan puoli metriä ja siihen laitetaan uusi pinta ja uudet aidat.

Jääkiekkoa ja jalkapalloa

Tampereen kaupunki oli aikanaan isosti mukana Niihaman rakentamisessa, mutta nyt tukea ei löydy.

”Kaupungilta tulee meille noin 10 000 euroa vuosittain. Täällä kaikki raha laitetaan jalkapalloon ja jääkiekkoon”, Nummi huokaa.

Myös Ratsastajainliito toimintaan hän on pettynyt. TRS ehdotti, että liitto osallistuisi Lätin kuluihin, ja kentän korjauksesta valmistettaisiin hyvät materiaalit jäsenistölle.

”Mutta sieltä ei vastattu ensimmäisen kerran jälkeen enää puhelimeen eikä viesteihin”, hän kertoo.

Kuitua Lounais-Suomesta?

Kentän pintamateriaali on vielä hieman auki, ja Lätin on tarkoitus pian kartoittaa lähialueilta saatavia hiekkoja. Pintahiekan lasketaan maksavan noin 50 000 euroa, mutta paljon riippuu siitä, onnistutaanko lähiseudun hiekoista saamaan sopiva yhdistelmä.

Kuitu olisi Lätin suosikki, ja sekin on yhä mahdollisuuksissa, jos se saadaan mahtumaan budjettiin.

Nummi kertoo, että kuiduksi olisi tarjolla kiinnostava vaihtoehto, sillä Lounais-Suomen jätehuolto on alkanut valmistaa sopivaa tekstiilikuitua. Keskusteluja on käyty, ja Tampere nähdään sopivana pilottikohteena. Tällä hetkellä puuttuu kuitenkin paalain, jonka avulla kuitu saataisiin tehokkaammin kuljetettavaksi.

Tampereen kentän on tarkoitus palvella Niihaman ratsastuskoulu- ja myös kilpailutoimintaa. Useina viime vuosina Tampereella on kilpailupäivinä oltu haasteiden edessä sateiden takia.

Nummi tosin huomauttaa, että nykyisillä kuluilla kansallisten kilpailuiden järjestäminen ei lyö leiville koulu- eikä estekilpailuissa, kun paikalle on maksettava ensiapuvalmius, eläinlääkäri ja kengittäjä ja tuomaritkin pitää usein ajeluttaa pääkaupunkiseudulta.

”Seurakisat ovat ne, joita kannattaa pitää”, hän sanoo.

Ensi viikonlopulle Niihamaan suunniteltu Tampere Dressage Festival on peruttu kenttäremontin takia. Remontin arvioidaan kestävän kolmisen viikkoa.