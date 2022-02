Nuorten kouluhevosten ryhmä nimettiin

FWB-yhdistyksen puheenjohtaja Håkan Wahlman kertoo olevansa superiloinen siitä, kuinka paljon halua treenaamiseen löytyi. Valintaa varten katsottiin paljon videoita ratsukoista, ja Wahlman ihastui sekä ratsastajien että hevosten tasoon.

Etukäteen ilmoitettiin, että myös vanhemmat ja muun kantakirjan hevoset voivat hakea mukaan. Hakemuksia tuli kuitenkin 88, ja valinta päätettiin tehdä vain 5–6-vuotiaista FWB-hevosista. Hakijoista 19 kuului muuhun kantakirjaan, ja 8 oli yli 6-vuotiaita.

”Jäljelle jäi vielä hurja määrä hevosia, ja niistä valitsimme 20 mukaan ja 8 varalle. Emme valinneet vielä 4-vuotiaita, joilla on vielä peruskunnon kanssa tekemistä, mutta tavoite on napata ne mukaan kesällä, kun 6-vuotiailla alkaa kilpailusesonki. Ja listaa täydennetään 4- ja 5-vuotiailla viimeistään nuorten hevosten MM-kilpailuiden jälkeen. Muutenkin se, että nyt ei päässyt mukaan, ei tarkoita, etteikö hevonen olisi hyvä. Me olemme valitsijoina voineet tehdä virheen, ja lista elää ja kilpailutulokset puhuvat sitten puolestaan. Meille kannattaa kertoa kiinnostuksestaan”, Wahlman sanoo.

Valmennukset järjestetään Kusas Dressagen tiloissa Helsingissä.

”Hakijoita oli useiden tuntien ajomatkan päästä, ja he ilmoittivat olevansa sataprosenttisesti mukana”, Wahlman mainitsee.

Mukaan valittiin seuraavat ratsukot:

Pin Rock ́s Zelia - Lina Bärlund

Ridaaja ́s Donna Svea - Saga Tervonen

Merry Francis - Ville Vaurio

Backwoods Foundator - Emmi Autio

Gold Meadow ́s Golden Boy - Irina Kokko

Seaside Roi Soleil - Neea Kettunen

Scilla - Susanna Hyypiä

KOM Jackpot - Anna von Wendt

Melto ́s Vinicio - Krista Taipale – Kovalainen

Breakdancer - Inka Heikura

My Marble - Marit Nurmik

Monday Myrtle - Kitta Hyttinen

Malmgaards Fairfax - Essi Hiidensalo

Santorado - Heidi Elomaa

Funaya - Kira Kanerva

Sophia SCF - Lotta Lehtonen

Seaside Fiona - Iida Kekkonen

Legend Dynamite - Johanna Vainio

Astralis - Else Väyrynen

Amelore - Stella Hagelstam