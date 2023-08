Mia Maukonen ja Sea Horse Weekin tuttu sea horse, joka löytyi hankolaisesta sisustustarvikeliikkeestä. Kuva: Leena Alérini

Ratsastusuutiset

"Nyt on oman ratsastuskoulun aika"

Mia Maukonen ja tiimi istuvat sunnuntai-iltapäivänä vähän pöllämystyneinä vipissä. Joku napsii ohimennessään viinirypäleen, toinen nappaa sinisen suklaakarkin. Laseissa on väljähtynyttä skumppaa. On "ohi on" -tunnelma.