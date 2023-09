Nyt vastassa FEI:n antidoping - Eric Lamazen väärennetyt lääkärintodistukset jälleen esillä

Syytöksiin lisätään myös peukalointi, sillä samat väärennetyt lääkärintodistukset, jotka Lamaze oli toimittanut Kanadan oikeudelle hevoskauppaan liittyvässä jutussa, on toimitettu FEI:lle liittyen antidopingtapaukseen.

FEI:n edustaja kommentoi asiaa The Chronicle of Horse -lehdelle:

”Eric Lamazea vastaan on olemassa oletettu ihmisen dopingrike, syynä dopingnäytteen antamisesta kieltäytyminen. Asia on meneillään urheilun vetoomustuomioistuimessa CAS:issa. Tässä vaiheessa FEI ei voi kommentoida enempää. Eric Lamaze ei ole väliaikaisesti kilpailukiellossa ja saa näin ollen kilpailla, vaikka hän on ilmoittanut FEI:lle lopettaneensa. Hän saa myös valmentaa.”

Dopingtestistä kieltäytyminen tapahtui kesäkuussa 2021 Hollannin Valkensvaardissa CSI5* Longines Global Champions Tour -kilpailussa, jossa Lamaze voitti GP-karsinnan ja sijoittui GP:ssa viidenneksi.

Lehden mukaan syyskuisen johtokunnan kokouksen jälkeen FEI:n lainopillinen osasto ilmoitti, että peukalointisyytteet on lisätty meneillään olevaan prosessiin, joka käsitellään CAS:issa tällä viikolla:

”Olette saattaneet lukea mediasta, että Eric Lamaze toimitti väärennettyjä lääkärintodistuksia kanadalaisessa oikeusjutussa. Samat väärennetyt lääkärintodistukset on toimitettu CAS käsittelyyn ja FEI on nostanut syytteen erillisestä rikkeestä (peukalointi).”

Lamaze ei vastannut lehden yhteydenottoon.