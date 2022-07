Oikaisu: Ypäjä Jeremy jäi toistaiseksi Aromaalle

Hevosesta oli kauppa pitkällä, mutta se ei lopulta toteutunutkaan. Zimbabwelainen ratsastaja Amy Hay kuitenkin kilpaili ruunalla FEI:n nuorten ratsastajien kilpailuissa Aachenissa. Ratsukko hyppäsi luokat 120 ja 130 tehden tulokset 0-4 ja 12.

Niclas Aromaa kertoo, että Jeremyä kysyttiin Haylle Aachenin kilpailuun, mikä sopi hyvin Aromaalle.

”Ihan hyvin hän ratsasti ja tykkäsi hevosesta. Kaikki tämä on ollut positiivista. Nyt hevosella on myös kokemus tuolta, ja se on hyvä tulevaisuutta ajatellen. Nyt on myös nähty, että se menee normaalimmallakin ratsastajalla. Meidän oma filosofiamme on sellainen, että hevoset ratsastetaan niin, että ne toimivat muillakin, ja ne ovat siihen mentaalisesti valmiita”, Aromaa sanoo.

Aachenin kilpailun jälkeen Jeremy meni huutokauppaan, missä sitä ei kuitenkaan myyty.

”Se huutokauppa ei ollut muutenkaan menestys, joten Sosath otti sen takaisin. Nyt se saa olla pari viikkoa laitumella ja palautua ja viettää kesälomaa. Sitten katsotaan jatkoa”, Aromaa kertoo.