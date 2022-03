"Ollaan oltu parisuhdeterapiassa ja nyt oli ensimmäinen tällainen yhteinen, kiireetön viikonloppu kahdestaan"

Anna von Wendt voitti Sir Fashionilla (Sir Donnerhall - Rosenkavaljer) Ypäjän viiden ratsukon GP-luokan. Voittoprosentit olivat 67,120.

"Ekaa kertaa varmaan koskaan oli olo, että vaikka tämä on edelleen haastavaa, se halusi tehdä tämän minun kanssani", von Wendt kertoo.

"Ei ollut mitenkään täydellinen rata, mutta seurasin suunnitelmaa ja strategiaa, ja näyttäisi siltä, että päästiin asiassa eteenpäin."

Strategiana oli viettää rento yhteinen kisaviikonloppu hevosen kanssa. Viikonloppu, joka alkoi jo perjantaina. Von Wendt oli laittanut kellon soimaan klo 05.30, jotta ehti aamuratsastukselle seitsemäksi.

"Niin kuin mä tuolla jollekin jo sanoinkin, niin meillä on Fasun kanssa ollut parisuhdekriisi, ollaan oltu sen takia parisuhdeterapiassa ja nyt sitten vietettiin ensimmäinen yhteinen, kiireetön viikonloppu. Se toimi."

16-vuotiaan saksalaisoriin kanssa on ollut piaffien kanssa isojakin ongelmia. Von Wendtillä on tiedossa, että hevosella on niistä selvästi huonoja kokemuksia, eikä se ole halunnut niitä radalla, eikä aina valmennuksessakaan tehdä, vaikka kotona ne onnistuvatkin. Niistä oli tullut mörkö.

Von Wendt on pitänyt kisaamisessa taukoa ja ratsasti Ypäjällä korostetun lunkisti ja suurpiirteisesti. Sunnuntain GP ja lauantain intermediaire A/B olivat hevoselle psykologista valmennusta. Ratsukko voitti myös interin, tasapistein Louise Jönssonin ja Daynan kanssa.

"Jätin pisteitä keräämättä. Peruutus tuli kuusi askelta ja kaikkea tällaista. Tärkeää oli vain se, että hevonen ei menisi kipsiin, vaan pysyisi loppuun asti mukana. Viimeistä piaffia pääsi jopa vähän ratsastamaan, ei pelkästään räpeltämään, ja niinpä siitä tulikin heti ihan mukavia numeroita, seiskat."

Von Wendt lisää vielä tämän. "Mikään ei takaa, että tästä lähtien sujuu, mutta nyt näin, että on se ainakin mahdollista."

