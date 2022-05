Ongelmaponista tehdään GP-ponia - Anna Kärkkäinen tuplavoittajana Stable Novassa

Tulevaisuuden GP-poni on ja pysyy

Toinen ääni on kellossa ponin kohdalla. Sunnuntaina tuli voitto voikolla ratsuponi Minion Verdellä (FS Me Right - Florencio I) 7-8-vuotiaiden vaativa A-tasoisessa Championsarjassa prosentein 73,506. Ratsukko jätti taakseen ratsuoripäivien parhaan FWB:n, Noora Helven Legend Blackjackin, joka piti johtosijaa 70,2 prosentilla pitkään.

Kärkkäinen halaili ja rapsutteli ponia pitkään. "Se on mun GP-ponini", hän kertoo ponista, joka tuli ensin hänen parhaalle ystävälleen Salla Varentille korjausratsastettavaksi Saksasta, jonka jälkeen Varenti osti ponin. Nyt se on Kärkkäisen projektina.

Poni oli päässyt säikähtämään jotakin sen verran, että alkuun selkään pääsyssä oli tekeminen. Ja jos sinne pääsikin, oli suuri vaara, että poni veti selän köyryyn ja räjähti menemään niin, että ratsastaja yleensä putosi.

"Se oli vain arka, mutta äärettömän kiltti. Pikku hiljaa se siitä rauhoittui ja nyt tuntuu, että tämä oppii vaikka mitä. Ja se ei ole myytävänä", Kärkkäinen sanoi, paino "ei"-sanalla.