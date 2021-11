Jennin Linnan puoliso Antti Linna naurahtaa, että "onhan Perttelistä pitkä matka Equadoriin". Hän kertoo kaupan olleen merkittävä.

"No, sanotaan nyt vaikka niin, että itse en todellakaan katsele hevosia tuosta hintaluokasta", hän kuittaa.

Kyseessä on Linnojen oma 9-vuotias kasvatti ja alusta pitäen itse koulutettu hevonen, jonka emä Josephine II oli Juha Linnan estehevonen. Ensin Catfightilla, lempinimeltään Orvokilla, koska syntyi Orvokin päivänä, hyppäsi nuorten hevosten esteillä Antti Linna, sen jälkeen sen todettiin soveltuvan paremmin kouluradoille ja vaihtoi Linnan puolison Jennin satulan alle.

"Ehkä eniten tässä ilahduttaa henkinen onnistuminen, kun oma kasvatti kyseessä ja kun tiedetään kuinka monta mutkaa tässä asiassa on. Se on ylpeyden aihe ja antaa uskoa siihen, että jos tekee huolellisesti hommansa, niin täältä pohjolan perukoiltakin on mahdollista niitä hevosia myydä. Ja hevosyhteisön pitäisi olla iloinen siitä että hevonen myydään onnistuneesti, koska hevoskauppa on elinehto ammattimaiselle hevostoiminnalle. Muuten ei siinä hommassa riitä leveys eikä syvyys", Linna pohtii.

Linnat ovat iloisia kasvatin tulevasta uudesta osoitteesta.

"Pääsee junnupojjalle Equadoriin, kivaan duuniin, vähän helpommalle. Piffit ja paffithan se tekee, joten riittää varmasti junnuvuosien ylikin, vaikkei Jennin raskauden takia GP:tä täällä startannutkaan."

Tammaa myytiin aikansa Suomessa. Kiinnostuneitakin oli, ulkomaita myöten. "Mutta aina se meni, varmaan koronankin takia, siihen, että ei realisoitunut koeratsastukseksi. Eivät viitsineet yhtä hevosta tulla katsomaan näin kauas."

Linnat tekivät päätöksen lähettää tamma keskemmälle Eurooppaa myyntiin, Ad van de Weteringin tallille. Siellä se oli kolme kuukautta.

"Isolla tallilla kauppa käy paremmin. Se on oma budjettikysymyksensä. Ja on siinä sekin kysymys, että laatutallilla on sitten jossakin, sanotaan nyt vaikka 150 tuhannenkin, budjetissa paljon muitakin hevosia tarjolla. "

Catfight miellytti terveytensä, hyvän luonteensa ja erinomaisen ratsastettavuutensa ansiosta. "Fläshimpiä liitokavioita varmasti olisi ollut tarjolla."

Linna toteaa kilparatsastuksen olevan sen verran hintavaa, että välillä on myytäväkin.

"Orvokki oli sataprosenttinen röntgenissä ja muutenkin. Ne sellaiset hevoset täytyy myydä ja ratsastaa itse niillä muilla", hän hymähtää.

Jenni Linna on hieman haikeana. "Toivottavasti Orvokki vie uutta omistajaansa kisoista kisoihin yhtä hienosti kuin minuakin", hän sanoo.

Linnan perhe on tällä hetkellä Dubaissa lomalla.

Suomessa heitä odottaa muutamakin nuori hevonen, seuraava projekti.

"Itse huusin Hendrixin varsahuutokaupasta kouluvarsan viisi vuotta sitten. Vip-pöydässä oli hyvä tarjoilu ja se johti suunnittelemattomaan kädenheilautukseen. Lift it Up vaikuttaa sen verran lupaavalta, että se on varmaan Jennin seuraava projekti."

Hänellä itsellään on Catfightin 6-vuotias sisko Plan B L (Nonstop).