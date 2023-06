Online-hevoshuutokauppaan pääsee kotisohvalta vaikka keskellä yötä

Online-hevoshuutokaupat yleistyvät Euroopassa. Myynnissä on varsoja, alkioita ja spermaa, mutta myös kilparatsuja ja jopa varusteita. Jo ennen koronapandemiaa hevoshuutokaupoissa oli käytössä hybridimalli, jossa livetarjousten lisäksi hevosia huudettiin internetin välityksellä. Pari vuotta sitten alkoivat kokonaan internetissä tapahtuvat huutokaupat ja nyt ne vain lisääntyvät.

European Sport Horses Auctionin Dennis Swennen kertoo, että he järjestävät 20 online-huutokauppaa vuodessa. Tarjontaa on kilpahevosista shetlanninponeihin. Huutokaupat kestävät keskiviikosta sunnuntaihin.

”Olemme alusta, joka tuo myyjät ja ostajat yhteen”, Swennen kertoo.

Myös online-huutokaupan hevosia on myös mahdollista kokeilla, mutta se vaati tietysti paikan päälle matkustamisen. Nettihuutokaupassa ostopäätös tehdäänkin usein pelkän myyntiprofiilin perusteella. Myyjän tulisi kertoa hevosen kaikki tiedot totuudenmukaisesti, mutta näin ei aina käy. Tähän on varauduttu niin, että rahoja ei tilitetä myyjälle heti.

”Pidämme rahat kuukauden ajan huutokaupan tilillä. Sanot, että hevonen hyppää 120-luokkia ja on tosi kiltti ja helppo, mutta käy ilmi, ettei se ole totta. Rahat ovat meillä, ja yritämme löytää sellaisen ratkaisun, että kaikki olisivat tyytyväisiä. Tämä hyödyttää myös myyjää, hevonen ei lähde mihinkään ennen kuin se on maksettu”, Swennen sanoo.

Periaatteessa hevonen on siis mahdollista palauttaa kuukauden sisällä, mutta Swennen kertoo, että näin tapahtuu vain, kun hevonen on ihan eri kuin luvattu. Yleensä erimielisyyksissä löydetään joku muu ratkaisu pitäen hevosmiestaidot mielessä.

"Hevosihmiset vähissä"

”Nykyään monilla ihmisillä on hevosia, mutta hevosihmiset ovat vähissä. Jos ostan nuoren hevosen ja en osaa sitä ratsastaa, syytän itseäni ja etsin siihen ratkaisun. Mutta tänä päivänä, kun ihmiset ostavat hevosen ja se ei mene juuri niin kuin sen pitäisi, ne syyttävät hevosta”, Swennen pohtii.

Viime vuosina on Suomessa ollut esillä tapauksia, joissa hevoskaupoista on menty käräjille pitkänkin ajan jälkeen. Swennen sanoo, että heilläkin on ollut tapauksia, joissa on ollut pitkän ajan jälkeen haluttu palauttaa hevonen. Niistä on kuitenkin selvitty keskustelemalla.

”Kun mennään oikeuteen, kukaan ei voita. Se maksaa paljon ja suurin uhri on hevonen.”

Huutokaupat näyttävät siirtyvän enemmän ja enemmän nettiin, tai ainakin uusia online-huutokauppoja tulee koko ajan lisää.

”Online-huutokaupoista on tullut vähän villi länsi. Aloittaessamme ESHA:ssa online-huutokaupat, olimme edelläkävijä. Nyt lähes joka viikko syntyy uusia huutokauppoja. Uskon, että online-huutokaupat ovat tulleet jäädäkseen, mutta tulee yhä vaikeammaksi ylläpitää reilua kilpailua. Arvelen, että nyt koronan jälkeen ihmiset alkavat taas ostaa hevosensa suoraan paikan päältä talleilta”, Swennen miettii.

Online-huutokaupat voisivat olla myös suomalaisille hevoskasvattajille väylä myydä hevosensa ulkomaille. Swennen sanoo, että online-huutokauppa tarjoaa hyvän alustan Suomen kaltaisten pienempien hevosmaiden myyjille, koska hevonen voi olla Suomessa ja silti myynnissä huutokaupassa Euroopassa.