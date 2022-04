ORIPÄIVÄT: Coco Bongo Beachin hyppy teki vaikutuksen suorituskyvynkokeessa

Vuonna 2017 hyväksytty 6-vuotias newforestinponi Hillside Forgotten Gold (Vernons Vision - Ellilän Bramble Cocktail) arvioitiin jatkon suhteen. Mari Kettunen esitti oriin ratsastettuna tuomaristolle. Ponin todettiin olevan kaunis ja kuuliainen, ja hieman jännittynyt. Käynti on puhdasta ja aktiivista, riittävä yliastunta, mutta lisää rentoutta kaivataan. Ravi on aktiivista mutta kaipaa selvempää liitovaihetta. Poni saisi olla joustavampi ja rennompi selästään. Laukka on aktiivista ja energistä, mutta selän rentouden puute näkyy siinä.