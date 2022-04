ORIPÄIVÄT: Kuusi suomenhevosta estekokeessa

Rodrikia ratsasti Iina Purontakanen. Kouluratojen ratsastaja Laura Porthan istui katsomossa jännittämässä. "Kamalinta on istua täällä", hän puuskahti.

Tällä hevosella oli tuomareiden silmään melko hyvä jalkatekniikka, mutta selän käyttö oli puutteellista ja se johtikin pudotuksiin. Laukka on hyvä, vaikka siinä on ajoittain pieni nelitahtinen piirre. Kohtalainen kapasiteetti. Rohkea, yritteliäs, yhteistyöhaluinen, mutta asenne puomeja kohtaan hieman välinpitämätön.

Rauhalan Teodorin esitti esteillä Antti Kuosmanen. Ratsukko kompuroi yhden hypyn alastulossa niin, että oli kaatua.

Hevosen tekniikka on tyydyttävä, mutta tuomariston mukaan on vakava asia, että ponnistus suuntautui yleensä oikealle, mikä johti siihen, että hevonen laskeutui hypystä raskaasti ja epätasapainossa ja olikin yhden esteen jälkeen lähes "mukkelis makkelis", kuten Jensen muotoili. Laukka on raskasta. Kohtalainen kapasiteetti. Yritteliäs ja yhteistyöhaluinen, mutta vino. Saisi korjata paremmin.

Turkan Toukon esitti Liisa Sassi-Päkkilä. Hyppyhevosen oloisella ja kevytrakenteisella Toukolla on melko hyvä jalkatekniikka. Sillä havaittiin hieman epäsymmetriset etujalat ja eteenpäin suuntautuva hyppy. Laukassa on hyvä rytmi, laukka oli kevyttä, tasapainoista. Hevosella on melko hyvä kapasiteetti. Hevosesta todettiin, että se on erittäin yhteistyöhaluinen ja kuuliainen, miellyttävä, hyvin esitetty ja ratsastettu.

Sunnuntaina suomenoriit suorittavat ennen palkitsemisia askellajikokeen ja testiratsastuksen.