ORIPÄIVÄT: Puolet suorituskyvynkokeesta tehty

Mitä tämän ikäisissä hevosissa sitten halutaan nähdä, Kari Nevala?

"Optimaalitilanteessa nähdään hevonen joka on aktiivinen ja rento yhtä aikaa. On itsevarma, käyttää kroppaansa hypyssä."

Suorituskyvynkoe muodostuu areenalla nähdyistä esityksistä, mutta myös tallikäyttäytymisestä. Se on eräänlainen kokonaisuus.

"Se on hyvä, että päiviä on useampi, sillä nuori hevonen on helposti yhtenä päivänä yhdenlainen ja toisena toisenlainen", hyppyhevosten testiratsastajana lauantaina toimiva Mikko Mäentausta pohtii. Hän sanoi allekirjoittavansa Nevalan määritelmän siitä, mitä hevosissa halutaan nähdä.

"Se on sitä samaa, mitä niissä halutaan nähdä myöhemminkin, vähän isommalla vaikeustasolla vain", Mäentausta pohti.

Hän oli perjantaina yleisössä katsomassa tulevia ratsastettaviaan etukäteen. "Oikeastaan, mitä vähemmän tässä vaiheessa mitään huomaan, sitä parempi", hän tuumaili.