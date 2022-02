Noora Forstén ja Con Caya. Kuva: Roosa Lindholm

Ratsastusuutiset

Paha päätös Forsténin kisaviikonlopulle - "kyllä mä tiedän mikä on name of the game"

Noora Forstén hyppäsi neljällä hevosella Peelbergenin kahdessä tähdessä. Perjantai-illan 145-rankingluokka Con Cayalla meni huonoiten, kisat päättyivät siihen, ja nyt on elettävä pettymyksen tunteen kanssa seuraavat viikot.