Paradressage on dressagea

Paradressage tuli paralympialajiksi vuonna 1996. Silloin se oli oma lajinsa, mutta sen jälkeen se on vähitellen lähentynyt terveiden kouluratsastusta, Myhre kertoo. "Viimeisin osoitus tästä on FEI:n julkaisema CPEDI3* Qualification Criteria for 2023, jossa todetaan, että 60 prosentin tulos CDI1*-kisassa tai siitä ylöspäin antaa kvaalin CPEDI3* -kisaan, jos tulos on ratsastettu vuoden sisällä."

Myhre toteaa senkin olevan selkeä signaali, että kattojärjestö FEI:ssä samat ihmiset linjaavat sekä dressagesta että paradressagesta.

Myhren mielestä on vain loogista, että ratsastaja saa hyödyn pararatsastuksessa terveiden puolella ratsastamistaan tuloksista, koska kyseessä on loppujen lopuksi sama laji.

"Parakouluratsastuksessa noudatetaan ihan samaa training schedulea ja FEI:n sääntöjä kuin kouluratsastuksessakin. Se ei ole kouluratsastukseen nähden eri laji, kuten vaikkapa este- tai kenttäratsastus, vaan sama laji - kouluratsastuksen yksi muoto."