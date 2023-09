Kyra Kyrklund on jälleen yksissä arvokisoissa, tällä kertaa portugalilaisten kanssa. Kuva: Leena Alérini

"Paras voittakoon", sanoo Portugalin joukkuetta valmentava Kyra Kyrklund

"Jos me ei päästä sinne Pariisiin Portugalin kanssa, se on hyväksyttävä. Ja jos Suomi ei pääse, se on kans hyväksyttävä. Tulos ratkaisee."