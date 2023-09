Peder Fredricson tulee HIHS:iin

Hän liittyy maailmanlistan ykkösen Henrik von Eckermannin ja nelosen Martin Fuchsin tähtikimaraan Helsingin maailmancupin osakilpailussa lokakuussa Jäähallissa.

Peder Fredricson on ratsastaja, jonka moni toivoikin näkevänsä Helsinki Horse Show´ssa. Taitava ruotsalaisratsastaja on hurmannut suomalaisyleisön niin taidokkaalla ratsastuksella kuin menestyksellään. Fredricson on olympiajoukkuekultamitalisti, MM-joukkuekultamitalisti ja Euroopan mestari, ja löytyy palkintokaapista myös useita muita arvokisamitaleita. Myös maailmanlistan ykköstila on hänelle tuttu.

Kisaamiseen tuli kesäkuussa äkillinen tauko, kun hänen hevosensa kaatui verryttelyssä Tukholman kansainvälisessä kilpailussa. Fredricson loukkasi onnettomuudessa itsensä sen verran vakavasti, että oli heinäkuun sairaslomalla.

”Minun täytyy tehdä paluuta takaisin kärkikahinoihin kesäkuisen loukkaantumiseni jälkeen. Olen suunnitellut tekeväni täyden maailmancup-kauden tavoitteenani päästä keväällä finaaliin. Helsinki sopii täydellisesti ohjelmaani, ja pidän kisasta paljon”, sanoo Peder Fredricson.

”Olen suunnitellut kisaavani Helsingissä H&M Hanssonilla. Kuulin, että myös joukkuekaverini Henrik ja Martin Fuchs ovat vahvistaneet tulonsa Helsinkiin. Odotan innolla pääseväni kisaamaan heitä vastaan uusinnassa, sillä he ovat erittäin voitontahtoisia, antavat kaikkensa.”

Lähde: SRL:n tiedote