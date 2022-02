Pelkkää auringonpaistetta

"Mitäs me ollaan laskettu, olisiko 15-16 voittoa kaiken kaikkiaan", kommentoi äiti Sanna Illi lastensa Jonen, 14, ja Sanin, 11, saavutuksia Vejer de la Fronterassa kuluneen kuukauden aikana. Hän pakkasi jo tavaroita autoon. Enää yksi yö Espanjassa, sillä kisat on nyt kisattu ja maanantaina alkaa paluu kohti Suomea. Vähän haikeissa tunnelmissa, sillä aika Espanjassa on ollut antoisa, se on tuonut kilpailemiseen valtavasti rutiinia hyvissä olosuhteissa ja hyvillä radoilla. Sanna Illi kertoo sen käyneen myös lomasta. Hänen päivänsä ovat olleet aikataulutettuja lasten luokkien ja niihin verryttelyjen kanssa, mutta iltaisin on ollut aikaa kokoontua ison suomalaisjengin kanssa grillaamaan hevosautojen parkkipaikalla.

"Se on ollut ihan parasta aikaa! Välillä ollaan varattu jättipöytä ravintolasta ja käyty koko porukka yhdessä ulkona syömässä."

"Kyllä me sitten kesällä ollaan taas hyvin tiiviisti Suomessa."

Jone Illi on kilpaillut hevosillaan sekä neljän että yhden tähden luokissa. Sunnuntaina tuli voitot molemman tähdityksen 135-luokissa, neljässä tähdessä Eolitalla ja yhdessä tähdessä Dolandalla. Sani on mennyt 110-luokkia omilla hevosillaan, myös hyvin voittoisasti.

Sen kummempaa syytä menestykseensä Jone ei osaa kertoa. Häntä kisaaminen ei jännitä, ja radat tuppaavat menemään sen suunnitelman mukaan, mikä niiden kävelyssä on tehty.

"En mä tiedä. Olen kyllä välillä ihmetellyt itsekin, että näin hyvin menee."

Sanna Illi kertoo suunnittelevansa tason. "Jos luokkavalinnat aiheuttavat empimistä, sitten saatan soittaa Nevalan Karille."

Tuloslinkeissä on videot jokaisesta radasta