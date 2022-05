Pia Reitti jättää kansainväliset kisakentät – mutta vain hetkeksi

Paralympiaedustaja Pia Reitti ilmoitti yllättäen perjantaina jättävänsä kilpailukautensa kesken kansainvälisten starttien osalta. Hevosurheilulle Reitti kertoo, että syyt ovat henkilökohtaisia, ja nyt on hyvä aika ottaa hetki rauhallisemmin.

”Pariisi 2024 on edelleen suunnitelmissa, ja panostan ensi vuoteen enemmän, kun kvaalikilpailut sinne alkavat.

Pararatsastuksessa on meneillään vähän kuin välivuosi, sillä kvaalien metsästys vuoden 2024 Pariisin paralympialaisia varten alkaa vasta ensi kaudella.

”Omassa elämässä on ollut rankka syksy ja talvi ja koko ajan on menty täysillä. Juuri tänään tuli Facebookin muistoissa esille se, että neljä vuotta sitten lähdin ensimmäisiin kv-kisoihin. Tässä on nyt neljä vuotta kierretty aika haipakkaa.”