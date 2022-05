Ponimummon talossa ja muita tarinoita äitienpäivän alla

Keskiviikon Hevosurheilussa kerrotaan, kuinka kouluratsastaja Ville Vaurio, 32, kaartaa autollaan ponimummon taloon. Näin hän kutsuu äitiään Johanna Vaurio-Teräväistä.

”Vipeltäminen” on yhtä kuin issikkaratsastus, äidin uusi intohimo, johon hän on poikaansa turhaan yrittänyt houkutella. Vastaus on ollut ei. Ja ”ei” on vastaus myös pyyntöön saada kuvata kansainvälistä kouluratsastajaa täydessä töltissä talon ohi menevällä hiekkatiellä.

Nyt on Valjärventiellä Nurmijärvellä issikoiden aika, koska ne nyt vaan ovat kerta kaikkiaan ylimaallisen upeita eläimiä. Aika pitkään meni myös shettisten kanssa, ja niistä eläimistä Villekin tietää yhtä ja toista.