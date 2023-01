Kirja: Rakkaudesta lajiin on tarina, joka oli pakko kirjoittaa

Kirja-arvio: Hevoskirja aikuisille

Rakkaudesta lajiin on juonellisesti ehjä, tekstiltään viimeistelty ja kooltaankin paksu kokonaisuus; oikea romaani, jonka ainoa selvä heikkous keski-ikäiselle on pieni kirjasinkoko.

Rakkaudesta lajiin yllättää sillä, kuinka paljon siinä puhutaan hevosista. Romaanissa on kuin pieniä luentopätkiä siitä, mitä hyvä ratsastus ja ihmisen ja hevosen suhde on. Se on täynnä yhtymäkohtia olemassa olevaan hevosmaailmaan.

Henkilöhahmot ovat uskottavia ja kiinnostavia. Juoni ottaa mukaansa, ja loppuratkaisu toimii melko hyvin.

Kirjan teksti on tarkoituksellisen vaihtelevaa, ja se on onnistuneesti rytmitetty. Seksiä on riittävästi, ja rakkauskirjahan tämä on, paitsi lajiin, myös toiseen ihmiseen.

Niin kuin lukioaikojen kirja-arvostelut oli tapana lopettaa: suosittelen lukemaan.

Miia Lahtinen