Ranskalainen ykkösori lähti

Ratsujalostajat kautta maailman ovat murheissaan, kun ranskalainen kantaori lähti tiistaina vihreämmille laidunmaille. Kuolema korjasi vanhuksen aamulla sen mennessä päiväksi ulos omaan tarhaansa, niin kuin sillä eläkepäivinään oli muodostunut tavaksi.

Selle francais -oriin pitkään elämään mahtui kaikenlaista. Se syntyi Normandiassa Jules Mesnilsdraylle, joka kasvatti myös isän, astetta vielä järkälemäisemmän jalostusjätin Le Tot de Semillyn. Emä Venise de Cresles kuoli kun varsa oli vain muutaman päivän ikäinen, jolloin kasvattaja päätti lahjoittaa varsan Eric Levalloisille, joka piti tulevan MM-hevosensa hengissä juottamalla sitä tuttipullolla. Ehkäpä juuri siksi väleistä muodostui niin läheiset, että Levallois sanoo menettäneensä parhaan ystävänsä 30 vuoden ajalta. Ori eli koko elämänsä Levallois'n tallilla.

Levallois on kertonut myös, että oli tämän poikkeuksellisen hevosen tullessa taloon "tavallinen nuorten hevosten ratsastaja". Diamant teki hänestä maailmanluokan ratsastajan.

Hypätessään oriilla ensimmäistä kertaa esteitä sen ollessa nelivuotias Levallois huomasi, että kyseessä ei ollut ihan tavallinen tallaaja. Diamant oli hevonen, joka osasi heti kaiken ja joka oli esteillä heti tasapainossa ja pystyi pidentämään ja lyhentämään laukkaansa mielin määrin, kuin täysinoppinut estehevonen. Levallois ei kuitenkaan kiirehtinyt, vaan piti kynttilää vakan alla, rakensi hevosta ajan kanssa.

Tie vei myöhemmin MM-kisoihin Jerez de la Fronteraan vuonna 2002, jossa tuli joukkuekultamitali. Seuraavana vuonna Donaueschingenin EM-kisoissa joukkuehopea. Kaksi Ranskan mestaruutta lisäksi.

Vuosi 2008 oli vaikea. Oriille tehtiin peräti kolme leikkausta suolistovaivojen takia. Sille jäi vatsan alle arpi, joka erottui kauas.

Ehkä aivan erityisesti Diamant loisti jalostuksessa. Se on hyväksytty kaikkiin suurin kantakirjoihin. Vuosina 2015 ja 2016 se oli maailman ratsuoritilaston ykkönen. Kuuluisimmat jälkeläiset Don VHP Z, Kalaska de Semilly ja Quickly de Kreisker ja jalostusori Diarado. Ja tietysti suomalaisille tuttu Diamant de Plaisir, joka on alkuperäiseltä kantakirjaltaan hannover, mutta hyväksytty kaikkiin saksalaisiin kantakirjoihin ja vuonna 2015 se vietti kauden FWB-hyväksyttynä jalostusoriina Suomessa, jossa sillä on yli 60 jälkeläistä.

Diamant de Semilly oli perimältään tyypillinen hyppäävä ranskalainen, anglonormanni ja täysiverinen. Isän puolelta suvussa on Grand Veneur ja emän puolelta Ibrahim. Vanhemmissa esi-isissä mennään samoihin, yhteisiin kantaisiin kuin ranskalaisessa ravurissakin. Sieltä löytyy esimerkiksi Cherbourg.

Studforlifen ranskankielinen juttu kuvineen täällä