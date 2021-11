Backlundin sunnuntain rata ei ollut "horrori" - "Sen verran jäi harmittamaan, että helmikuussa uusi yritys"

"Rata ei ollut mikään horrori, mutta pikkasen liikaa jalkaa kolmossarjalle ja siitä tuli okserin etupuomi alas. Muuten oli hyvää ratsastusta ja hevonen oli hyvä myös", totesi Sanna Backlund Belgian reissun viimeisestä luokasta sunnuntaina Sentower Parkissa. Backlund oli 48 lähtijän luokassa sijalla 17 ja Marina Ehrnrooth Evli Ellingtonilla kahdella pudotuksella sijalla 40.

Päivä lähenteli jo täydellisyyttä, kun kylmänkosteasta pääsi suomalaiseen saunaan. Luottovalmentaja Emile Hendrix on rakennuttanut valmennuskeskukseensa sellaisen.

"Pieni saunahan se on, hyvä jos kaksi kerrallaan mahtuu, mutta kyllä tuntui tänään kivalta", Backlund hehkutti.

Reissu muutti hieman luonnettaan, kun varsinainen syy matkaan, Isabella-hevonen loukkaantui ennen lähtöä. Onneksi se on vähemmän loukkaantunut, kuin mitä ensin arveltiin, mutta reissusta tuli Zorro H:n matka.

"Kivaa täällä on ollut."

Backlund on huomannut itsessään mukavaa kehitystä ja antaa siitä heti tunnustuksen oikeaan osoitteeseen.

"Forsténin Mikko on käynyt keväästä asti omavalmentajana. Mikosta on ollut kyllä ihan valtava apu. Me puhutaan samaa kieltä", hän kiittää.

"Ja yhteistyökin sujuu, kun ilmeisesti molempien luonteiden pahin särmä on pikkuhiljaa jo hioutunut pois."

"Nyt ihan tälläseen vähän epäsuomalaiseen tyyliin annan kiitosta Mikolle, joka on käynyt katsomassa viime keväästä asti."

Forsténeilla on Hattel Horsesissa Janakkalassa pari nuorta hevosta. "Suski niitä pyörittelee."

Backlund on hieman poikkeuksellisesti analysoinyt nyt enemmän omaa ratsastustaan, kuin oppilaidensa ratsastusta.

"Olen saanut pidettyä hyvin esimerkiksi rytmin. Meillä on Zorron kanssa ollut vikana sellainen tietty taaksepäin ratsastaminen, mutta nyt siitä ollaan pääsemässä eroon. Hevonenhan aina välillä tarjoaa sitä paikallaan pomppimista, mutta kun vaan ei lähde siihen mukaan ja ottaa jo verryttelyn siltä kantilta, että ratsastetaan eteenpäin, kuitenkaan hevosta suututtamattaa, niin onnistuuhan se!"

Tämä reissu oli nyt tässä. Maanantaina Backlund ja Marina Ehrnrooth lentävät Suomeen. Hevoset tulevat autolla perässä.

"Ensin ajattelin, että jätän hevoset tänne mutta enpäs jätäkään, vaan ne lähtee nyt vähän huilimaan kotiin Suomeen ja tammikuun lopulla tehdään vähän isommalla porukalla kuukauden reissu Olivaan. Otetaan helmikuussa yksi kolmen kisaviikonlopun rupeama oppilaiden, Suskin ja aika ison jengin kanssa. Mukaan on tulossa John Antell, Engblomit ja Illitkin vissiin ainakin harkitsee."

Talo on jo vuokrattu golfkentän läheisyydestä.

Suomeen tulee Hendrixiltä yksi uusi hevonen. 9-vuotias tamma, joka on hypännyt amatöörillä 135-140 luokkia. "Kivalta se tuntuu, mutta edes nimeä en nyt tähän hätään muista. Myyntiin se kyllä pääasiassa menee, mutta menen sillä varmaan ensin itse jotain."

145-luokan ja 6350 euron ykkösrahat voitti Belgian Andres Vereecke hevosella Arioso du Bois. Tulos täällä