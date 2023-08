Ratsastuksen kisaviikko 33: Suomenhevosten kenttämestaruudet Keuruulla ja nuoret hevoset Ypäjällä

Suomalaisia kansainvälisissä kilpailuissa

17.-20.8. CDI4* Neustadt Dosse, Saksa / www.escon-marketing.de

Emma Kanerva - Greek Air / Mist Of Titanium Old 3*

Anna Tallberg - Grevens Zorro 3*

17.-20.8. CCI3*-S Arville, Belgia / www.arville.be

Emmi Tapio - Aquastory'an, Evyta 3*

Lotta Lamberg - Come In Like A Rose 2*-S

Rita Vaaral - Lykke B 1*-Intro

Bea Vallgren - Baleno 1*-Intro

16.-19.8. CSI2* Kronenberg, Alankomaat / www.peelbergen.eu

Eveliina Talvio - Glamour, New Yorker T / Luz Del Sol T 1*

Aura Vasama - Canto Bruno, Opaline Vd Caatshoeve

18.-19.8. CEIYJ1* 100 km Ripoll, Espanja

Saana Nieminen - Egoist VH

Kansalliset kisat

18.–20.8. Koulu, este- ja kenttäratsastus, Nuorten hevosten festivaali, Ypäjän Hevosopisto

Nuorten Hevosten festivaalit järjestetää yleisölle avoimena tapahtumana yhdessä FWB-yhdistyksen kanssa.

Ohjelmassa laatuarvostelut kenttä, este- ja askellajihevosille sekä kouluratsastuksessa Pohjantähti 5-vuotisderby, Breeders’ Prize, Prestige Cup by Equality Line finaali, Paccelli Cup 2023 4-vuotiaille hevosille ja avoimia luokkia.

18.-19.8. Esteratsastus Ratsastuskeskus Aino, Järvenpää

Racing Trophy 5-, 6-v hevosille 2023

19.-20.8. Kouluratsastus Terwa Dressage, Äimäraution hevosurheilukeskus, Oulu Ratsastajat ry

Aluemestaruus 2023

19.-20.8. Esteratsastus K-GR 60 v. juhlakilpailut, Kokkolan Ratsastajat ry

19.-20.8. Kenttäratsastus, Keuruun Kenttikset, Ääneseudun Ratsastajat ry, Korpi-Jukolan tila

Suomenhevosten kenttämestaruus

Alueiden väliset joukkuemestaruudet 2023

Lähde: SRL