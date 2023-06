Ratsastuksen viikko 25: Juhannusviikolla kisataan vain kansainvälisesti - Jone Illi lähti EM-matkalleen

Tällä viikolla kilpaillaan vain kansainvälisesti. Suomalaisratsukoita on ympäri Eurooppaa.

Kilpailut

­21.-25.6. Kenttäratsastus CCIO4*-NC-S Strzegom, Puola / www.strzegomhorsetrials.pl



Veera Manninen / Sir Greg / Mini Magic - CCI2*-S

Lotta Lamberg / Come In Like A Rose - CCI3*-L

Nelli Pekkarinen / Avoca Alchemist - CCIY3*-S

Kia Hyttinen / Mint L - CCI2*-S

Emmi Olli / Quinta 123 - CCI1*-Intro