Ratsastuksen viikko 27: OperaGames jo yli 30. kerran

Lapsiratsastajat

Sani Illi/ Manouschka van Steenputje

Juniorit

Jone Illi/ Eolita L

Hugo Kogelnig/BG Quadrossini

Nella Mäyrä/Janina van het Goteringveld

Nuoret:

Aura Vasama/Canto Bruno

Anni Hjerpe/ Callboy

6.-8.7. Vikellyksen PM-kilpailut, Uppsala, Ruotsi / https://uppsalavoltige.se/SM-NM-2023/

Seniorit

Vuokko Toivanen

Jessica Laxen

AG Team Laki

Nuoret

Anna Kivistö

Juniorit

Pinja Nykänen

Papu Alanko

Iira Vesterinen

Roosa Männistö

varalla: Venla Reittonen

Lapset

Minttu Välitalo

Neea Kostiainen

Veera Palomäki

Peppi Rasi

varalla: Amanda Mankinen

5.-9.7. Esteratsastus CSI3* Mâcon Chaintré, Ranska / http://www.maconchaintre.com/

Maiju Mallat / Chantilly 32, Diego de Toscane, Quazar L / Clobal Champeix, Good Colore du Gery YH1*

2.-9.7. Kouluratsastus CDI3* Hartbury, Iso-Britannia / www.hartpuryequineevents.co.uk

Anu Sironen / San Quelle, Fioretto / Fiori Weltino 1*

6.-9.7. Kenttäratsastus CCI3*-L Luhmühlen, Saksa / www.luhmuehlen.de

Elmo Laiho / Riverrun

6.-9.7. Valjakkoajo CAI3*-P1 Greven-Bockholt, Saksa / https://www.stmartin.de

Raisa Takkinen / Kooihuster Harro

6.-9.7. Valjakkoajo CAI3*-H1 Le Pin Au Haras, Ranska / www.haras-national-du-pin.fr

Talvikki Järvinen / Danser T, Kassander

6.-9.7. Valjakkoajo CAI3*-H2 Ksiaz, Puola / www.stadoksiaz.pl

Jarmo Tauriainen / Ignatio, King, Kornet

5.-9.7. Esteratsastus CSI2* Vilamoura, Portugali / www.vilamouraequestriancentre.com

Katariina Baston / Titanic d’Estran

Lili Huhtala / Breezer LT, Guess What’s My Name, Stellaria

Sonia Hungerbuhler / Alibaba de Tiji Z, Becordia, Stakkaldato PS

Ruusa Puikkonen / Kandinsky

Eevi-Pirre Rautiainen / Joker Gris Z

4.-9.7. Kenttäratsastus CCI1*-Intro Aston Le Walls, Iso-Britannia / www.astonlewalls.net

Veera Peltokangas / Sligo Castle Jacomar

Kansalliset kisat

8.-9.7. Kouluratsastus Pohjola Tour Road To Helsinki, Kangasalan Ratsastajat, Wääksyn Kartano, Pohjola Grand Tour, Pohjola Small Tour, Pohjola Finnhorse Tour, Pohjola Rising Star Tour

Livelähetyksessä kouluratsastuksen Pohjola Grand Tourin selostajana toimii Kaisa Kähö. Livelähetykseen täältä.

7.-9.7. Askellajiratsastuksen Suomen mestaruus, SIHYn ovaalirata, Ypäjä

Suomen Islanninhevosyhdistys järjestää 7.–9.7. Ypäjällä askellajiratsastuksen Suomen mestaruuskilpailut.

7.-9.7. Esteratsastus, Savonlinna XXXI Operagames, Vuohimäen Ratsastuskeskus

Viikonlopun pääluokkina ratsastetaan perjantaina Prix de Lantmännen Agro Savonlinna & Black Horse 135 cm, lauantaina Savonlinna XXXI Operagames presented by RTV 140 cm ja sunnuntaina Prix de PK-Rengas 140 cm.

Ratsukoille on tarjolla kaksi eri tasoista sarjakilpailua, joihin kerätään pisteitä viikonlopun ajan. 90-110 cm tasolla kilpaileville suunnatun Savonlinna Ajopelit Champion -sarjakilpailun voittajalle on luvassa 1200 euron arvoinen satulakaappi ja 120-140 cm tasolla Savonlinna Special presented by Kultajousi -sarjakilpailussa kilpaileville puolestaan 5000 euron rahapalkinto.