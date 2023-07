Ratsastuksen viikko 28: Viimeinen pysäkki Ranskan Jardyssa ennen kenttäEM:iä

10.-16.7. CH EU Jumping J, Y, Ch, Gorla Minore, Italia

Gorla Minoressa ratkotaan viikon Euroopan mestarit nuorten, junioreiden sekä lapsiratsastajien kategorioissa.



Kilpailuaikataulu - Aikataulu Suomen aikaa, muutokset mahdollisia.

Tiistai 11.7.

klo 9.00 Lasten aikaratsastus 125 cm

klo 16.00 Nuorten aikaratsastus 145 cm

Keskiviikko 12.7.

klo 9.00 Junioreiden aikaratsastus 140 cm

klo 16.00 Lasten ensimmäinen karsintakierros 130 cm

Torstai 13.7.

klo 9.00 Nuorten ensimmäinen karsintakierros 150 cm

klo 16.00 Junioreiden ensimmäinen karsintakierros 140 cm

Perjantai 14.7.

klo 9.00 Lasten toinen karsintakierros ja joukkuefinaali 130 cm

klo 16.00 Nuorten toinen karsintakierros ja joukkuefinaali 150 cm

Lauantai 15.7.

klo 9.00 Junioreiden toinen karsintakierros ja joukkuefinaali 140 cm

klo 16.00 Lasten finaali 130 cm, 30 parasta ratsukkoa

Sunnuntai 16.7.

klo 9.30 Nuorten finaali 150 cm, 30 parasta ratsukkoa

klo 16.00 Junioreiden finaali 140 cm, 30 parasta ratsukkoa

13.-16.7. Kouluratsastus CDI4* Kronberg, Saksa

https://schafhof-connects.com/en/events/schafhofs-dressurfestival/

GP-luokka perjantaina, GP sepcial ja kür lauantaina

Henri Ruoste – Campari

12-16.7 Esteratsastus CSI2* Zuidwolde, Hollanti / www.chdewolden.nl

Noora Pentti – Con Caya, Keira Hippica, Nabab’s Atlanto 1*

Roosa-Riina Uunila – Hedanga Omhg 1*

13.-16.7. Kouluratsastus CDI3* Falsterbo, Ruotsi /

Anna Tallberg – Grevens Zorro

Yvonne Österholm – Ironman H

Grand prix ratsastetaan perjantaina

13.-16.7. Kenttäratsastus CCI4* Jardy, Ranska / www.harasdejardy.com

Veera Manninen – Sir Greg 4*-S, Mini Magic 2*-S

Elmo Jankari – Jagellonica, Lucky One 1*-intro, Q With the Flow 2*-S

Aino Venäläinen – Gwendolyn BB 2*-L

Mikko Moisala – Amaris 2*-S, Cracks Cajsa YH2*S

Emmi Tapio – Evyta 2*-S

Bea Vallgren – Baleno 2*-S

Arvi Martikainen – Cacrepe G 1*-intro

Sanna Siltakorpi – ST Cashmere 1*-intro

Kansalliset kilpailut

13. -16.7. Etelä-Karjalan Urheiluratsastajien koulukisat Lappeenrannassa

Ratsastetaan Lappeen raviradan keskiviheriöllä, luokkia sunnuntain grand prix'hin asti

Lähtölistat

11.-16.7. Estekisat Solbacka Summer Games Nurmijärvellä

Sunnuntain GP-luokassa 2500 euron ykköspalkinto

Lähtölistat

Ohjeistus verokortin toimittamista varten

Lähde: SRL, Equipe