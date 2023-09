Ratsastuksen viikko 36: Pohjolan koulufinaalit Novassa

Suomalaiset kansainvälisissä kisoissa

13.-17.9. Kenttäratsastuksen EM, ikäluokat, Montelibretti, Italia / www.greventing.com

Nuoret

Lotta Lamberg / Come In Like A Rose

Hedwig Wikström / Chiara’s Charm

Juniorit

Anselmi Laiho / Krogarden Tenor

Mikko Moisala / Amaris

Julia Nikkanen / Duchess Diamond

Valmentaja Sanna Siltakorpi

Joukkueenjohtaja Tuija Rosenqvist

15.-17.9. Pararatsastus CPEDI3* Varsova, Puola / www.warsawjumping.com

Ryhmä I

Katja Karjalainen / Supremo

Ryhmä IV

Pia-Pauliina Reitti / Supremo

Jessica Kerttunen / Duyou Mi

Hanne Soininen / La Belleza

Laura Kangasniemi / Goldprins

Ryhmä V

Jonna Aaltonen / Laxton for U

Joukkueenjohtaja/valmentaja: Janne Bergh