Ratsastuksen viikko 40: Kotimaassa hiljenee, mutta naapurimaassa täysi pöhinä päällä - "Tänään tehdään tiedustelukäynti areenalle", sanoo viime vuoden voittoa puolustava Jensen

Suomalaiset menevät sankoin joukoin Tallinnan Keski-Euroopan liigan maailmancupin osakilpailuun. Paitsi ratsastajia, siellä on suomalaisia myös yleisössä. Muun muassa Helsinki Horse Show'n järjestäjä Tom Gordin viettää Tallinnassa viikonlopun ratsastusalan ystävineen. Hänen vanhojen esteratsastusystäviensä joukkoon kuuluvat muun muassa Satu Väihkönen ja Raija Jensen. Suunnitteilla on fiilistellä kisassa, joka tuo mieleen HIHS:in sen alkuaikoina.

"Kiva ja pirteä tapahtuma", Gordin luonnehtii.

Sunnuntaina on maailmancupin osakilpailu 150 senttimetrin tasolla, jossa kokonaispalkintoraha on nostettu 52 600 euroon. Voittajalle on luvassa 13 150 euroa.

Kisat alkavat tänään perjantaina.

Viime vuoden pääluokan voittaja Janna Jensen aloittaa 140-luokasta illalla. Hän suunnittelee hyppäävänsä tänään rauhallisesti. Ei haittaisi, vaikka tulisi yksi yliaikavirhepistekin, mikä estäisi pääsyn uusintaan.

"Tänään tehdään enemmänkin sellainen tiedustelukäynti areenalla. Kolme luokkaa ja kolme uusintaa on kuitenkin aika paljon yhteen viikonloppuun", hän sanoo.

Varsinaiset paukut pistetään sunnuntain maailmancupin osakilpailuun. Se voi olla viime vuoteen verrattuna iso. Tai sitten ei.

"Jännä nähdä miten näiden kisojen statuksen nousu vaikuttaa kilpailun pääluokkaan. Pääluokkahan oli kolme tähteä jo aiemmin, mutta silti voi olla, että ratamestari mieltää, että pitää tehdä siitä vaikeampi. Andreas Bambergerin ratoja toki olen hypännyt ennenkin."

Tällä kaudella oireillut polvi on hyvässä hallinnassa.

"Fysiikkatreenit ovat todellakin auttaneet. Voi melkein sanoa, että se on lähes oireeton. Joissakin kaarteissa voi vähän huomata jotain, mutta siinä se melkein on. Tietenkään ei saa päästä putoamaan, enkä myöskään ratsasta enää sellaisilla kaikkein liukasliikkeisimmillä hevosilla, joilla on vaarana pysähtyä."

Jensen kertoo, että kausi alkaa olla päättymäisillään. Tallinnasta hän hakee informaatiota siihen, kannattaako Hamontilla kahden viikon päästä hypätä Helsingissä viiden tähden GP vai ei.

"Haluan aina, että hevonen jää talvitauolle tyytyväisenä ja itsevarmana."

Kaikki lähtölistat täällä

Suomessa kansallisesti yhdet matkakisat

Kansallisella puolella on syksyn myötä hiljaisempaa. Urjalassa ratsastetaan matkaratsastuskisat, joissa 80-119 kilometrin nopeuskilpailussa on kolme lähtijää. Osallistujamäärää syö se, että Ruotsin Växsjössä matkaratsastetaan seuraavana päivänä.