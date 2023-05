Ratsastuksenohjaaja sai SRL:ltä vuoden toimintakiellon

Suomen Ratsastajainliiton kurinpitolautakunta on tehnyt yksimielisesti päätöksensä tammikuussa 2023 käsittelyyn tulleessa tapauksessa. Ratsastajainliitolle (SRL) tehtiin ilmoitus hevosen sopimattomasta kohtelusta ja epäasiallisesta käytöksestä 27.12.2022 KT-tallin ratsastustunnilla ja tallin muilla ratsastustunneilla. Kurinpitolautakunta määrää Marko Väänäselle hevosen sopimattomasta kohtelusta, kansainvälisen ratsastajainliiton (FEI) eettisten sääntöjen rikkomisesta ja SRL:n eettisten sääntöjen rikkomisesta yhteisenä seuraamuksena yhden vuoden toimintakieltoa.

Kurinpitolautakunta toteaa perusteluissaan, että hevosen asiallinen ja hyvä kohtelu on ensiarvoisen tärkeää kaikessa ratsastusurheilussa. Hevosen sopimattoman kohtelun osalta asiassa näyttö on ollut selvä kiistämisestä huolimatta. FEI:n eettisten sääntöjen rikkomisesta on esitetty riittävä näyttö, kuten myös SRL:n eettisten sääntöjen vastainen epäasiallinen käytös on tullut riidattomasti toteennäytetyksi. Menettely on ollut erityisen moitittavaa, koska Väänänen on toiminut tilanteessa ohjaajan asemassa ja esimerkkinä ratsastustunnilla olleille oppilaille. Moitittava menettely on ollut toistuvaa. Päätös tulee voimaan, kun se on annettu tiedoksi asianosaisille.

Toimintakielto tarkoittaa, että Väänänen ei saa osallistua mihinkään SRL:n, FEI:n tai FEI:n jäsenliiton kilpailujärjestelmän alaiseen kilpailuun urheilijana tai toimihenkilönä, tai osallistua järjestäjänä tai osallistujana mihinkään näiden liittojen tapahtumiin.

Ratsastuksenohjaajana SRL:n hyväksymällä ratsastuskoululla toiminut Väänänen on lunastanut SRL:n aluekilpailuluvan ja on siten KS I 3.1 mukaisesti SRL:n sääntöjen sitoma henkilö ja KS 45.2. mukaisesti kuuluu SRL:n kurinpitovallan alaisuuteen. Asia on saatettu vireille KS I 42.4. mukaisesti tekemällä ilmoitus SRL:n hallitukselle. Kurinpitolautakunnalle on toimitettu selvityksiä ja lausuntoja KT-tallin tapahtumista ja niistä on lisäksi videotallenteita.

Lähde: SRL:n tiedote