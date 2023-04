Ratsuoripäivien lista valmis

Lämminveriratsuoriiden lista on julkaistu. Ypäjällä nähdään 11 oritta, joiden joukossa on yksi ratsuponi. Lisäksi oripäivillä nähdään aiemmin jo ilmoitetut suomenhevosoriit.

3-vuotiaat askellajipainotteisen testin tekevät oriit

Maracatti (Maracaná* – Fera Mareé 2895, Fernet 133)

3-vuotiaat estepainotteisen testin tekevät oriit

Cadex He’Las (Cadent 205 – Tia, Acobat II)

Corazon He’Las (Cornet Obolensky – Fredrika He’las, Cascano)

Mukana on myös yksi holsteinilainen, jonka nimi ei tiedossa, mutta suku on (United Way – Escada H, Caretino)

4-vuotiaat estepainotteisen testin tekevät oriit

Hazarezzo (Arezzo VDL – Vodinn 2733, Ferro)

ST Campesino (Celantus 188 – ST Questyna, Quasto 144)

Don Real 234 (Don VHP Z – Valencia D, Nekton)

Vanhemmat kilpailutulosten/ ulkomaisen arvostelun perusteella esitettävät oriit

Instertanz V (Insterburg TSF – Ehra, Ehrentanz II)

Carlow van de Helle (Caretino – Nora VIII, Corofino I)

Coperphild (Cornet Obolensky – Pauline, Pilot)

Ratsuponiori

Orbos Kawai (Leuns Veld’s Lord – Coelenhage’s Qinsie 132 RP, Fabian xx)

Ratsuoripäiville on tänä vuonna yleisölle vapaa pääsy.

Ratsuoripäivien ohessa Hevosopistolla ratsastetaan Hevosopisto Spring Dressage -kilpailu ja ikäluokkien sekä pararatsastuksen hallimestaruus.