Ratsuoripäivien voittajaori meni Emma Tallbergille ratsastettavaksi

Eeva-Liisa Penttilän kasvattama, viisivuotiaaksi kääntynyt Quillan sai niin sanotusti mahdollisuuden, kun Emma Tallberg lähti mukaan projektiin.

Ratsuoripäivien 2021 best in show-ori (Quality - Maloubet de Pleville) esiintyy Tallbergin alla hänen instagram-tilillään.

"Super excited about this new stallion", Tallberg hehkuttaa somessa.

Myös Penttilä on alusta pitäen uskonut tähän hevoseen.

Kasvattaja toteakin noudattavansa visiotaan, ratsastajien ja kasvattajien yhteistyöstä. "Niin että molemmat hyötyisivät", hän sanoo.

Näistä lähtökohdista Penttilä laittoi viestin Tallbergille, joka innostui.

"Että hyvät hevoset saisivat mahdollisuuden."

Jos suku on hyppymenestyksen tae, niin näkymää pitäisi riittää. Quillan KS:llä kun on molemmat vanhat ranskalaiset jalostusjätit veressään, isän puolella Jalisco B ja emän puolella Galoubet A.