Renessin viiden tähden voittoon

Renessiniä ratsastaa saudiarabialainen Abdullah Alsharbatly.

Kilpailuissa mukana oli myös Keski-Euroopan parhaimmistoa. Ykköspalkinto oli 13 000 euroa.

"Taas oli astetta vaativampi rata, mutta Renessin näyttää venyvän ja venyvän", Lakeuden Ratsastajien pikkujouluista tavoitettu Liisa Lähdesmäki kommentoi tyytyväisenä.

"Joni (Koivusalo) toisen nuorten hevosten ja ratsastajien kärkeen, Paul (Argus) Viron kärkeen ja kansainvälisiin huippusuorituksiin, ja nyt se menee käsittämättömän hienosti kolmannella ratsastajalla. Tyytyväinen täytyy olla, että hevonen kasvaa näin haasteiden mukana. Ja kuinka se on ollut niin terve! Se on kilpaillut joka kausi siitä lähtien, kun se tuli 7 ja aloitti Jonin kanssa", Lähdesmäki sanoo.

Renessin oli pitkään Lähdesmäen ja Arguksen yhteisomistuksessa.

"Ensin Paul mietti, että sitä ei myytäisi ollenkaan. Mutta vaikka he voittivatkin jokin 160-luokan, ehkä hän ei ihan uskonut, että Renessin voisi jäädä sille tasolle", Lähdesmäki sanoo.

Ja miettii, että asiaan vaikutti ehkä sekin, että Argus on ratsastajana pehmeämpi.

"Nyt kun katsoo, ponnua on vaikka kuinka ja se lähtee kaukaakin", hän sanoo.

Lähdesmäellä on myös uutta odotettavaa kilparadoille, sillä hänellä on mm. Renessinin sisko Concretosta, jolla on nyt puolivuotias oikein näppärä orivarsa. Renessin jätti myös itse yhden jälkeläisen.

"12-vuotias Aku Tyynelä kilpailee Renessinin varsan varsalla ja on voittanut aluetasolla ja nuorten hevosten aluemestaruuden. Siitä on odotettavissa sähäkkä kaveri", Lähdesmäki myhäilee.

