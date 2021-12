Ruoste hevosineen Suomeen esiintymään

Ruoste esiintyy klinikassa omien hevostensa kanssa. Mukana on eri-ikäisiä ja -tasoisia hevosia, joiden kanssa tämän hetken ykkösratsastajamme näyttää, miten hän työskentelee kohti kansainvälistä GP:tä.

Mukana on todennäköisesti myös tulikuuma ruuna Rossetti, jonka kanssa Ruoste ratsasti kouluratsastuksen EM-kilpailuissa sijalle 15. vuonna 2019. Viimeiset pari vuotta Rossetti on ollut vähän sivussa, kun Ruoste on keskittynyt olympiahevoseensa Kontestroon.

"Yritetään tehdä jotain erilaista. On hienoa näyttää, miten valmistellaan nuoria ja valmiimpia hevosia", Ruoste kommentoi.

"Jos klinikkaa ei pääse pitämään omien hevosten kanssa, ei pääse näyttämään rehellisesti myös kaikkia virheitä ja sudenkuoppia", hän perustelee hevosten tuomista Saksasta Suomeen.

Klinikkaa järjestää aiemmin mm. Woikoskella ja Tahkolla työskennellyt Hanna Anttonen. Liput tulevat myyntiin 12.12. ja lippu maksaa 89 euroa.